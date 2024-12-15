5 лайфхаков от известного психолога, чтобы укрепить любовь

Эти простые, но эффективные рекомендации помогут парам сохранить любовь и теплые отношения. Секреты прочной связи между партнерами заключаются в тесном зрительном и физическом контакте, совместных ретуалах, работе в команде. Что еще можно сделать для гармоничных отношений?

В Новый год очень хочется быть рядом с близкими, чувствовать объятия и тепло, которое ничто не заменит. Но отношения — это то, над чем нужно работать. Стэн Таткин, семейный психотерапевт и автор книги «Созданы для любви», делится советами, которые помогут укрепить вашу любовь.

Как укрепить отношения с партнером

Смотрите в глаза друг другу, даже если сто лет знакомы

Это может показаться очевидным, но многие просто забывают о такой мелочи, как постоянный зрительный контакт: чтобы укрепить отношения, нужно внимательно смотреть на партнера, вернее, смотреть в глаза, когда разговариваете с ним.

Глядя в глаза партнеру, вы видите не только его суть, но и всю деятельность его нервной системы: эмоции, настроение, восприятие реальности, присущие близкому человеку и определяющие его личность.

С возрастом тело начинает демонстрировать признаки увядания. И есть лишь одна часть тела, неподвластная старению. Это глаза. Они остаются красивыми, ясными и жизнерадостными. Они словно дают нам средство поддерживать нашу любовь вечно.

Пристальный взгляд на протяжении нескольких минут может помочь расслабиться, испытать ощущение безопасности, полностью погрузиться в происходящее здесь и сейчас. Влиятельный специалист по вопросам привязанности Дэниел Стерн называет это моментом знакомства.

Долгий взгляд в глаза способен с новой силой разжечь в обоих чувство любви.

Пары, у которых возникают проблемы в отношениях, очень мало смотрят друг другу в глаза.

Глядя в глаза любимому, мы осознаем, насколько непохожи, и это снова пробуждает ощущение новизны и непредсказуемости. Новое и чуждое соединяются с хорошо знакомым в той самой нужной пропорции, которая позволяет заново разжечь любовь и взволновать чувства.

Упражнение «Близко, далеко и снова близко»

Сядьте рядом с партнером и спросите его, как он провел свой день. Пока слушаете, смотрите в его глаза. И размышляйте, что они вам говорят, какие дают подсказки об эмоциональном и душевном состоянии партнера.

Когда вы выслушаете любимого, отойдите друг от друга на расстоянии примерно 5 метров. Снова посмотрите в глаза партнера. Обратите внимание, что связь между вами стала более зыбкой.

Снова подойдите к партнеру и закончите разговор. Закройте глаза и побудьте рядом с ним. Оцените, как менялась связь между вами при разных обстоятельствах. Поменяйтесь ролями и повторите упражнение.

Создайте пространство пары

Это такое образное пространство, в котором вы можете быть абсолютно открытыми и искренними друг перед другом. Там должно быть безопасно: вы можете в любой момент попросить помощи, рассказать о своих сомнениях и переживаниях.

Во всех здоровых отношениях должно присутствовать это пространство. Рассмотрим, как это выглядит на примере: ваш спутник рассказывает о неприятных коллегах. Вы вместе обсуждаете ситуацию и решаете, как ее можно изменить. Составляете план действий.

Работайте в одной команде и поддерживайте друг друга

Договоритесь, как будете общаться с неприятными людьми. Вы можете придумать для себя некий спасительный ритуал: например, при встречи с неприятным человеком, можно сесть рядом или взяться за руки.

Разрешая сложные ситуации вместе, вы не только справляетесь с проблемой, но и обогащаете отношения. Ваше пространство пары обогащается новым опытом.

Используйте тесный физический контакт как лекарство

Сколько времени вы с партнером проводите в тесном физическом контакте? Имеется ввиду не только секс. Вы можете обниматься, прижиматься, держаться за руки, целоваться, делать массаж и так далее. Такой контакт не только доставляет удовольствие, он служит настоящим лекарством для обоих — помогает телу исцеляться и выступает профилактическим средством для сохранения здоровья.

Если вы этого еще не делаете, начинайте прямо сегодня. Чтобы сохранить в близость в отношениях, нужен ежедневный тесный физический контакт. Что вы можете сделать?

1. Каждый день выделяйте время, чтобы побыть только вдвоем. Это удобно делать перед сном.

2. Потратьте это время на тесный контакт. Вы можете гладить, обнимать друг друга, делать легкий массаж. Используйте разные типы прикосновений. Это полезно не только для отношений, но и для здоровья.

3. Через неделю проанализируйте, как такое ежедневное физическое взаимодействие влияет на вас и вашего партнера. Сократился ли уровень стресса? Возможно, вы стали реже ссориться?

Придумайте совместные утренние и вечерние ритуалы

Чтобы укрепить отношения, партнерам необходимы общие утренние и вечерние ритуалы.

Исследования показывают: пары, которые вместе проводят время перед сном или просыпаются рядом, больше удовлетворены своими отношениями. Придумайте общие утренние и вечерние ритуалы для вашей пары.

Даже если ваши биоритмы не совпадают, все равно находите время, чтобы побыть вдвоем. Пусть это станет привычкой.

Если вы смотрите вместе фильм, поддерживайте контакт с партнером. Поставьте паузу и обсудите происходящее на экране. В смешные и грустные моменты смотрите на партнера. Держитесь за руки.

Сделайте ритуалы сюрпризом. Не предупреждайте партнера о том, что его ждет сегодня вечером. Иногда элемент неожиданности добавляет в отношения радость и азарт.

Варианты вечерних ритуалов:

послушайте аудиокнигу или подкаст,

некоторое время смотрите партнеру в глаза,

почитайте книгу вслух,

пощекотайте партнера, сделайте ему массаж.

Варианты утренних ритуалов:

приготовьте вместе завтрак,

полежите подольше в постели и посмотрите друг другу в глаза,

обсудите предстоящий день,

займитесь утренним сексом.

Научитесь ссориться

Один из лучших способов избежать ссоры — проявить дружелюбие. В самом начале конфликта остановитесь на секунду и отрегулируйте тон и громкость своего голоса. И ссоры можно будет избежать. Покажите, что вы понимаете ход мыслей партнера, и предложите мирно обсудить разногласия. Назовите спутника знакомым ласковым именем — это покажет, что вы по-прежнему любите его и не собираетесь ссориться.

Если ссора уже в разгаре и вы осознали, что в тупике, просто перестаньте говорить. Это поможет успокоиться вам и охладить пыл партнера. А еще избежать потока обидных слов.

Многие в ссоре отворачиваются друг от друга или расходятся по разным углам комнаты. Это в корне неверно, потому что партнеры теряют зрительный контакт, а вместе с ним и возможность наблюдать за любимым человеком и считывать его эмоции. Когда вы отводите взгляд во время ссоры, вы отдаляетесь друг от друга и переходите в состояние повышенной боевой готовности. Так пустяковая размолвка может перерасти в серьезный скандал.

Когда отношения будут спокойными, обсудите прошлые обиды вместе с партнером. То, что вы не проговорили ранее, может годами копиться и разрушать отношения, выливаясь в негативные воспоминания в ходе ссор.опубликовано econet

Автор Таткин Стэн (По материалам книги «Созданы для любви»)

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