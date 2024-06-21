5 основных «НЕ» для женщин

Любовь любовью, но ты - это ты, а он - это он. И его успехи - это его успехи, даже если ты и принимала в них участие. Не забывайте о себе и своих талантах, желаниях и точках зрения, и всё получится.

В этой статье Карина Доронина специально для женщин приводит список 5 основных "не", которые надо помнить в любом агрегатном состоянии.

5 основных "не", которые нужно помнить женщинам

Не опьяняйтесь надеждой

Не раскисайте

Не теряйте самоиронии/самокритики

Не будьте излишне послушными

Не надо отождествлять себя с мужчиной

1. Не опьяняйтесь надеждой.

Сюда я вкладываю всякие разные назойливые мечты-грезы с подбиранием имен вашим отпрыскам, круглосуточный мониторинг сайтов с подвенечными нарядами, подбирание невзначай подружек невесты, денно-ночный анализ недвижимости во всех районах города. Лучше все же сохранить трезвую соображалку, даже когда, на удивление, у вас в отношениях все довольно перспективно, все, как по маслу, и тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Дабы не остаться в разочарованных дурах.

И немаловажно то, что вы должны помнить о способности мужчины решить львиную долю из вышеперечисленного. Честно, они способны и могут, когда надумали всерьез. Никто не может просчитать шаги другого, поэтому все, что можно делать, так это внимательно оценивать шаги в текущем моменте, не мешаться под ногами и не пускать слюни на будущее. Другими словами, не сходите с ума. Свадьба либо будет, либо нет. И ни один из этих вариантов не является смертельным.

2. Не раскисайте.

Сытость в поцелуях, ласках и всяких "парочно-половиночных" аспектах неизменно влечет к изменениям в мировоззрении. Однако думать, что пресыщенность и нега - основные цели вашей жизни - отнюдь не самое умное решение.

Есть мужик? Отлично. Есть секс?Великолепно. Но и про остальное забывать не надо. Перед вами - мир. Распорядитесь же им со вкусом, а не лежа на диване, попёрдывая, думая о любимом-прелюбимом ежеминутно. Научитесь отлипать и жить, не находясь с милым в плотном контакте постоянно.

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3. Не теряйте самоиронии/самокритики.

"У меня есть мужик. Всё. Теперь я - королева. Вы - шуты гороховые, а мне можно жрать, толстеть и зудеть по телефону часами. И меня все равно будут любить. Положение, ёпта - мнение потенциальной, чуть погодя, брошенки.

Думать, что ты такая вся разособенная, если тебя приметил какой-то мужчина - это из разряда "я даже не знаю". А верить словам, что тебя будут любить любую и всю жизнь - просто наивность. Да, любую, но не толстую, не запущенную, не обрюзгшую, не замызганную, не тупую, не надоедливую, а так да - абсолютно любую. Но и клятвы в ЗАГСе забываются быстрее, чем жених напьется потом.

Поэтому не стоит размахивать безымянным пальцем и до вспотевших подмышек доказывать, что у вас навсегда, какой бы ты ни стала.

Немного самоиронии никогда не помешает.

4. Не будьте излишне послушными.

Не отдавайте узду в руки мужчины. Он польстится, потешится, побалуется, а потом оборзеет. И неизвестно, куда вас заведет.

5. И не надо отождествлять себя с мужчиной.

Любовь любовью, но ты - это ты, а он - это он. И его успехи - это его успехи, даже если ты и принимала в них участие. Не забывайте о себе и своих талантах, желаниях и точках зрения, и всё получится.

Всем любви, мира и качественного секса.опубликовано econet

Автор Карина Доронина

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