5 правил жизни зрелой женщины

Жизнь сложна и проста одновременно. С годами мы лишаемся иллюзий молодости, становимся мудрее и осмотрительнее. Мы по-другому подходим к вопросу отношений. И формируем собственные правила, которым четко следуем. Вот принципы, которых придерживаются взрослые женщины.

Взрослая женщина знает, чего хочет. За ее плечами - трудный и, быть может, печальный жизненный опыт. И теперь она выстраивает свою жизнь согласно этим правилам.

Правила жизни взрослой женщины

1. "Выбирать тех, кто выбрал тебя"

Очень простое правило, которое лишит вас ненужных телодвижений, траты времени и сил.

Выбирать тех, кто уже выбрал тебя, это про все, что случается в жизни:

Например, выбрать мужчину, который УЖЕ решил, что ты - и есть та самая, единственная. В противном случае ты будешь иметь отношения, которые имеют тебя (простите за мой французский).

Сказать "Да" тому издательству, которое захотело видеть тебя своим автором даже в отсутствие написанной книги.

Дружить с тем человеком, который считает тебя своим другом, а не скажем, просто знакомой или приятельницей.

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2. "Все приходит вовремя. Если оно не приходит, значит еще не время"

Это правило экономит кучу энергии и времени, я вам скажу!

Например, вы хотите переехать в другой город или страну. Представляете себе, как хорошо вам там будет. Ищете там работу и жилье и ... что-то случается такое, что препятствует вашему переезду.

А через какое-то время вас приглашают на работу в тот город, в который вы тогда не сумели попасть.

Мистика?! Нет, жизнь к вам благосклонна! И потому дает вам то, чего вы хотите. Но тогда, когда считает для вас это полезным.

3. "Никогда не говори никогда"

По-русски это правило звучит менее красиво, - "Не зарекайся". А значит, не думай, что всё и всегда будет происходить так, как хочешь этого ты. Иногда у жизни имеются на тебя свои планы и эти планы могут чрезвычайно не понравиться тебе.

Конечно, можно и "пободаться" с жизнью. А смысл?!

4. "Ничего не бойся"

"Хуже смерти ничего не бывает", - говорила моя любимая бабуля. И была права.

Если ты жива прямо сейчас, то стоит жить, а не бояться. Когда придет время уйти в мир иной, то это произойдет ровно так и ровно в тот момент, как предначертано.

Так стоит ли бояться того, что все равно произойдет?

А стоит ли бояться того, что произойдет до этого?!

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5. "Упала, встала, пошла"

А вы знали, что в драке нельзя падать, иначе ... плохо будет?

Так вот, если жизнь опрокинула вас навзничь и дает вам тумаков, нужно как можно быстрее начать вставать. Если встать не получается, надо ползти.

Если у вас получится встать, нужно идти. А затем можно уже и бегом припустить.

Лежать хорошо в своей постели, желательно с любимым мужчиной. Надеюсь, он у вас есть!

Ведь вы уже начали выполнять пять правил взрослой женщины"?опубликовано econet

Автор Федосеева Ольга

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