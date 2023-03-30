5 причин уважать людей, которые вам не нравятся

Каждый человек хочет, чтобы к нему относились уважительно. Но мы оцениваем людей с субъективной точки зрения, основываясь на своем опыте, мировоззрении, взглядах. И не все, по нашему мнению, достойны уважения. Почему все-таки важно проявлять уважительное отношение к любому человеку?

Сила общества - во взаимном уважении. Уважение к окружающим - залог мира и порядка. Однако не все проявляют уважение к людям, с которыми общаются. Мы вольно или невольно пренебрегаем интересами близких, обижаем их, ведем себя неподобающим образом. Но уважать людей просто необходимо. И вот почему.

Взаимное уважение - основа общения

1. Без уважения не будет благополучного общества

Отличительная черта развитого, успешного общества - уважение к каждому человеку. И не имеет значение, каков у члена общества статус, уровень жизни, образование.

В 1948 г. Организацией Объединённых Наций была принята Всеобщая декларация прав человека. Её задача – защита прав и свобод людей на планете. И одна из основных мыслей документа заключается в том, что любой человек заслуживает уважения априори.

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2. Уважение приумножается

Если кто-то проявляет к вам уважение, вы непременно хотите ответить ему тем же. Или вы повели себя корректно, вежливо, и вам ответили так же. Вот и получается, что уважительное отношение приумножается, передается от человека к человеку.

Проявляя уважение к не слишком достойному человеку, вы тем самым возвышаете его в собственных глазах и стимулируете измениться в лучшую сторону. Если в обществе привыкли к тотальному неуважению, люди автоматически перенимают эту модель поведения. Но в наших силах изменить стиль общения к лучшему.

3. Уважение – основа любых отношений

Прочные, полноценные отношения нельзя представить без взаимоуважения. Все мы хотим, чтобы наши эмоциональные потребности были удовлетворены. И каждому человеку необходимо чувствовать себя личностью, иметь высокую самооценку, понимать, что его уважают. И речь идет не только о профессиональных и деловых отношениях.

Если вы и ваш партнёр недостаточно уважаете друг друга, это со временем вызовет взаимные обиды, ссоры и недоговоренности.

4. Уважение рождает доверие

Уважение закладывает фундамент взаимной симпатии и дальнейших доверительных взаимоотношений. Проявляя уважение, мы даем людям ощутить собственную ценность. Это помогает налаживать контакты, выстраивать новые связи.

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5. Уважение - черта сильного характера

Каждый человек имеет чувство собственного достоинства. Если его так или иначе задели, мы обижаемся, сердимся, расстраиваемся.

И сильные люди знают об этом. Поэтому они стремятся проявлять уважение не только к тем, кто составляет их круг общения. Их уважение направлено также в сторону представителей сферы обслуживания. Сильный человек, каких бы высот он не добился, никогда не проявит пренебрежения к водителю такси, официанту или парикмахеру. Он уважает людей не за то, чем они занимаются в жизни, а по определению.

Каждый из нас имеет то, за что его можно уважать. С другой стороны, мы можем без труда проявлять уважение к окружающим. И они будут платить нам тем же.опубликовано econet

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