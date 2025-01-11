5 признаков того, что вы ему нравитесь

Можно смотреть на человека, можно дотрагиваться и быть на максимально близком расстоянии. И все это может быть искусственно созданным. Но чего нельзя подделать, так это то, как человек разговаривает с вами. Его голос и речь, это мелодия его сердца. Сердцу не прикажешь.

У вас есть знакомый мужчина, который вам небезразличен. Как понять, у него к вам симпатия или он просто вежлив с вами? Узнайте это!

Вы ему нравитесь - 5 признаков!

1. Вы ему нравитесь, если он смотрит на вас. В компании других людей, наедине с вами он смотрит на вас. Не на вашу фигуру, а вам в лицо. Это важно. Если он смотрит на фигуру, на ваши ноги, пятую точку, грудь, то он просто хочет вас. А если смотрит в лицо и глаза, то вы ему интересны.

Если рассказывая о чем-то, он неосознанно будет поглядывать на вас, проверяя, какую реакцию вызывает в вас его рассказ. Если он видит, что вы смеетесь над его шуткой, то краснеет от удовольствия и чувствует себя на высоте. Нет, краснеть, он не обязательно должен) Попробуйте не отреагировать желанным для него образом на его шутку и ... вы не увидите на его лице удовлетворения. Он будет озадачен. Несмотря на то, что остальные отреагировали весьма бурно.

Исключение. Мужчина может делать вид, что вы ему не интересны. И потому всячески скрывать свое расположение к вам.

Почему он скрывает свои чувства? Возможно, у него нарциссическая травма или это его особенность характера.

Если это так, не ждите, что он изменит свое отношение к вам. Скажите себе: "Следующий!"

2. Вы ему нравитесь, если он стремится сократить расстояние между вами. Зачастую это происходит неосознанно.

Вы сидите вдвоем в кафе и пьете кофе. Мужчина развернут к вам, он чуть наклонился вперед в вашу сторону и внимательно слушает вас. Вы интересны ему. Если при этом он улыбается, то вы приятны ему.

Если вы находитесь за общим столом и не сидите рядом, то о наличии его интереса к вам скажет небольшой разворот в вашу сторону.

В вашем присутствии мужчина открывается. Перестает складывать руки на груди, перекрещивать ноги, откидываться на спинку стула.

Если его поза открытая, а руки теребят какой-то предмет или они напряжены, то он столкнулся с какими-то своими чувствами, которые для него в новинку либо вызывают у него напряжение. И вы тому поспособствовали.

3. Вы ему нравитесь, если в общении с вами он стремится дотронуться до вас. Очень часто это происходит спонтанно.

Исключение. Вы нравитесь мужчине. Но он чувствует в вашем присутствии тревогу. Не ждите от него открытых поз и жестов, которые показывают его симпатию к вам. У него имеются "тараканы", которые вы активизируете своим присутствием. Возможно, вы напоминаете ему его мать, бывшую возлюбленную или еще какую-то значимую для него женщину. Ту, с которой у него не завершились отношения.

4. Вы ему нравитесь, если вы идете вместе по улице и он идет рядом с вами. Не впереди, не сзади, а плечо к плечу.

Если он приближается к вам, будто на дороге нет места, вы нравитесь ему. Возможно, он пока этого не осознает, и поэтому не регулирует свое поведение.

Если вы разговариваете с ним, а его голова повернута в другую сторону, то вы ему не интересны. Либо в силу своей психологической травмированности он избегает контакта с вами. Неизвестно, что из этого хуже. Интерес может возникнуть. А вот травматический опыт, приводящий к отказу от контакта, никуда не денется.

5. Вы ему нравитесь, если в разговоре с вами у него меняется голос.

Вы ему нравитесь, если в разговоре с вами у него меняется тембр голоса и темп речи. Он делает паузы, во время которых поглядывает на вас. Голос становится тише и как бы "съезжает" вниз, обретая бархатные нотки.

Вы разговариваете с ним, а у вас появляется стойкое ощущение, что разговариваете со "стенкой"? Это значит одно, между вами нет контакта. И одной из главной причин (кроме случаев усталости, болезни, сильного стресса) этого является отсутствие интереса к вам.

Какой из признаков наличия симпатии является наиболее достоверным? Можно смотреть на человека, можно дотрагиваться и быть на максимально близком расстоянии. И все это может быть искусственно созданным. Но чего нельзя подделать, так это то, как человек разговаривает с вами. Его голос и речь, это мелодия его сердца. Сердцу не прикажешь. И его нельзя обмануть...опубликовано econet

Автор Ольга Федосеева

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