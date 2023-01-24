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5 признаков того, что вы испытываете страх перед отношениями

Источник: b17.ru 24 января 2023 6522
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Бывает так, что женщина неосознанно избегает мужчин и отношений с ними. Но эта неосознанность маскируется за внешне правдоподобными причинами. И часто за неспособностью построить отношения с мужчиной стоит не осознаваемый женщиной страх.

5 признаков того, что вы испытываете страх перед отношениями

Вы говорите окружающим, что "мужчин нормальных нет". Вы жалуетесь подругам, что на сайте знакомств с вами знакомятся сплошь женатики. Вы уверены в том, что причина вашего одиночества лежит в отсутствии нормальных мужчин вокруг вас. И поэтому вы остаетесь одна. Я предлагаю вам рассмотреть другую причину - неосознанное избегание вами мужчин и отношений с нимиНеосознанность избегания тем и плоха, что маскируется за внешне правдоподобными причинами. Вы и в самом деле знакомитесь с неподходящими мужчинами. И они на самом деле неподходящим для вас образом относятся к вам. Но часто за неспособностью построить отношения с мужчиной стоит не осознаваемый вами страх. И именно он препятствует не только отношениям, но и самой возможности познакомиться с "нормальным мужчиной"

Признаки того, что вы испытываете страх перед мужчинами

1. Вы идете по улице. Настроение у вас хорошее.

Вы замечаете, что на вас смотрит мужчина, пристально. Вас это почему-то раздражает. Вы опускаете глаза или отводите взгляд в сторону. На вашем лице помимо вашей воли появляется недовольное выражение. "Я шла. Никого не трогала. И вот на тебе, смотрит!" Примерно так можно перевести на язык слов ваше послание. Вы частенько отводите взгляд и внутренне "морщитесь", когда на вас обращают внимание мужчины? Большая вероятность того, что внутри вас "сидит" опасение строить отношения.

2. Вы легко вступаете в диалог с незнакомой женщиной, а вот общение с незнакомцем дается вам очень непросто.

Как-то со своей знакомой зашла в магазин. Пока я выбирала себе в соседнем отделе продукты, она разговорилась с мужчиной. Она разговаривала так, будто была знакома с ним всю жизнь. Надо ли дополнять, что у этой моей знакомой нет проблем с тем, как и где познакомиться с мужчиной?! 

Вы не можете быть естественной и спонтанной в разговоре с мужчиной, внутри вас словно сидит некто, кто препятствует общению? Этот "некто" есть ваш неосознаваемый страх.

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5 признаков того, что вы испытываете страх перед отношениями

3. Вы рассматриваете мужчину с точки зрения того, подходит он вам в качестве партнера или нет.

Если подходит, то вы с ним мысленно быстренько женитесь и рожаете детей. Если не подходит, то такой мужчина сразу перестает представлять для вас какой-либо интерес. Не только как мужчина, но и как личность.

Ваш круг общения мог бы сильно расшириться, а вместе с ним могли бы и расшириться ваши возможности. Но вы твердо и неукоснительно следуете однажды выбранному курсу - "есть только одна категория мужчин - те, кто подходит мне в качестве партнера". Вполне вероятно, что таким неординарным способом проявляет свое негативное влияние страх перед мужчинами и, особенно, перед отношениями.

4. Вы зарегистрировались на сайте знакомств и даже начали ходить на свидания. 

Встретившись с мужчиной лично, вы замечаете в нем что-то, что отвлекает вас от общения и получения удовольствия. Какая-то черта мужчины, которую вы оцениваете, как недостаток, начинает вас сильно раздражать. Вам становится не до общения. Хочется сбежать от него подальше. Что вы и делаете. Вам становится легче. Но на свидании уже с другим мужчиной история повторяется. В итоге вам не удается встретить близкого человека.

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5 признаков того, что вы испытываете страх перед отношениями

Несмотря на предпринимаемые действия, ваше общение на сайте знакомств не увенчивается успехом? Очень вероятно, что вы неосознанно блокируете его сами. Вернее не вы, а ваше не осознаваемое чувство страха.

5.Очень явный признак - вам сложно, а то и невозможно просить мужчин о помощи и принимать от них помощь.

От самой мысли попросить мужчину у вас холодеет в животе и становятся липкими ладони. Язык заплетается, а сами вы ощущаете себя, как будто "деревянной". Так проявляет себя эмоция страха. Поэтому вы давно про себя решили, что лучше самой все делать и не зависеть от мужчин. "Я сама", это не просто одномоментное решение. Это девиз женщины, которым она руководствуется, чтобы не просить мужчин о помощи. Чтобы не соприкасаться с тем, что для нее особенно неприятно - с собственным страхом.  опубликовано econet

Автор Ольга Федосеева

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Источник: https://econet.ru/

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психология женщина мужчина отношения страх Ольга Федосеева

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