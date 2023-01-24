5 признаков того, что вы испытываете страх перед отношениями

Бывает так, что женщина неосознанно избегает мужчин и отношений с ними. Но эта неосознанность маскируется за внешне правдоподобными причинами. И часто за неспособностью построить отношения с мужчиной стоит не осознаваемый женщиной страх.

Вы говорите окружающим, что "мужчин нормальных нет". Вы жалуетесь подругам, что на сайте знакомств с вами знакомятся сплошь женатики. Вы уверены в том, что причина вашего одиночества лежит в отсутствии нормальных мужчин вокруг вас. И поэтому вы остаетесь одна. Я предлагаю вам рассмотреть другую причину - неосознанное избегание вами мужчин и отношений с ними. Неосознанность избегания тем и плоха, что маскируется за внешне правдоподобными причинами. Вы и в самом деле знакомитесь с неподходящими мужчинами. И они на самом деле неподходящим для вас образом относятся к вам. Но часто за неспособностью построить отношения с мужчиной стоит не осознаваемый вами страх. И именно он препятствует не только отношениям, но и самой возможности познакомиться с "нормальным мужчиной"

Признаки того, что вы испытываете страх перед мужчинами

1. Вы идете по улице. Настроение у вас хорошее.

Вы замечаете, что на вас смотрит мужчина, пристально. Вас это почему-то раздражает. Вы опускаете глаза или отводите взгляд в сторону. На вашем лице помимо вашей воли появляется недовольное выражение. "Я шла. Никого не трогала. И вот на тебе, смотрит!" Примерно так можно перевести на язык слов ваше послание. Вы частенько отводите взгляд и внутренне "морщитесь", когда на вас обращают внимание мужчины? Большая вероятность того, что внутри вас "сидит" опасение строить отношения.

2. Вы легко вступаете в диалог с незнакомой женщиной, а вот общение с незнакомцем дается вам очень непросто.

Как-то со своей знакомой зашла в магазин. Пока я выбирала себе в соседнем отделе продукты, она разговорилась с мужчиной. Она разговаривала так, будто была знакома с ним всю жизнь. Надо ли дополнять, что у этой моей знакомой нет проблем с тем, как и где познакомиться с мужчиной?!

Вы не можете быть естественной и спонтанной в разговоре с мужчиной, внутри вас словно сидит некто, кто препятствует общению? Этот "некто" есть ваш неосознаваемый страх.

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3. Вы рассматриваете мужчину с точки зрения того, подходит он вам в качестве партнера или нет.

Если подходит, то вы с ним мысленно быстренько женитесь и рожаете детей. Если не подходит, то такой мужчина сразу перестает представлять для вас какой-либо интерес. Не только как мужчина, но и как личность.

Ваш круг общения мог бы сильно расшириться, а вместе с ним могли бы и расшириться ваши возможности. Но вы твердо и неукоснительно следуете однажды выбранному курсу - "есть только одна категория мужчин - те, кто подходит мне в качестве партнера". Вполне вероятно, что таким неординарным способом проявляет свое негативное влияние страх перед мужчинами и, особенно, перед отношениями.

4. Вы зарегистрировались на сайте знакомств и даже начали ходить на свидания.

Встретившись с мужчиной лично, вы замечаете в нем что-то, что отвлекает вас от общения и получения удовольствия. Какая-то черта мужчины, которую вы оцениваете, как недостаток, начинает вас сильно раздражать. Вам становится не до общения. Хочется сбежать от него подальше. Что вы и делаете. Вам становится легче. Но на свидании уже с другим мужчиной история повторяется. В итоге вам не удается встретить близкого человека.

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Несмотря на предпринимаемые действия, ваше общение на сайте знакомств не увенчивается успехом? Очень вероятно, что вы неосознанно блокируете его сами. Вернее не вы, а ваше не осознаваемое чувство страха.

5.Очень явный признак - вам сложно, а то и невозможно просить мужчин о помощи и принимать от них помощь.

От самой мысли попросить мужчину у вас холодеет в животе и становятся липкими ладони. Язык заплетается, а сами вы ощущаете себя, как будто "деревянной". Так проявляет себя эмоция страха. Поэтому вы давно про себя решили, что лучше самой все делать и не зависеть от мужчин. "Я сама", это не просто одномоментное решение. Это девиз женщины, которым она руководствуется, чтобы не просить мужчин о помощи. Чтобы не соприкасаться с тем, что для нее особенно неприятно - с собственным страхом. опубликовано econet

Автор Ольга Федосеева

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