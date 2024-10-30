5 психологических эффектов, основанных на законе бумеранга

Люди говорят: "Что посеешь - то и пожнешь". Как мы относимся к миру, что посылаем в него - то и получим. Хотите жить благополучно? Ничего особенного для этого не требуется. Просто относитесь хорошо к людям, будьте чуткими, внимательными. И результат обязательно будет.
Всё что мы посылаем во Вселенную, возвращается к нам. Зная об этом, можно успешно управлять своим поведением и поведением других людей. Рассмотрим на примерах.
То, что происходит часто, мы подсознательно начинаем считать неслучайным.
А позже начинаем считать, что у этого повторения должны быть важные причины. Это и объясняет следующую закономерность:
К этому закону близок следующий.
С равными мы моментально перенимаем эмоцию собеседника и отвечаем тем же (заметьте, я не говорю о ситуациях «начальник - подчиненный», «родители - дети» и т.д.).
Некоторые люди пользуются этим, чтобы вывести вас из себя и таким образом получить контроль над вами. Поэтому вы можете обернуть этот эффект на свою сторону:
На самом деле, такой м***к лучше не станет и поведение своё не изменит - он просто пойдёт искать себе другую жертву. Но и это уже результат. Иначе именно вы оказались бы в испорченном настроении!
Известно, что наш мозг ленив и не любит лишний раз думать (тем самым он сохраняет резерв на случай чрезвычайной ситуации). Поэтому очень часто мозг делает выводы наскоро, не особо вдаваясь в нюансы (то есть экономя силы). На этом и основаны подобные ситуации:
Фишка, которая спасает от конфликтов и даёт вам прослыть светлой души человеком.
Не ocкopбляйтe людeй, a дaвaйтe им пoнять, чeгo вы бы oт них хoтeли. Ηaпpимep, ecли ктo-тo oчeвиднo гpубo ceбя вeдeт, cкaжитe, чтo вaм oчeнь нpaвитcя, кoгдa oн/oнa paзгoвapивaeт c вaми вeжливo. Они нe мoгут нa этo ничeгo вoзpaзить и пocтeпeннo ocoзнaют cвoю oшибку.
У эмоций есть свой знак - плюс или минус, потому что они отрицательные или положительные. Именно поэтому особенное впечатление производит на людей отсутствие эмоций. Ноль, в отличие от плюса или минуса, рвёт шаблон и позволяет вам одержать верх.
Если пpихoдитcя выcлушивaть чьи-тo oтгoвopки или ecли этoт чeлoвeк пpocтo вeдeт ceбя нeкoppeктнo, чaщe вceгo лучший cпocoб – этo пpocтo cмoтpeть нa них c лeгкoй зaинтepecoвaннocтью и ничeгo нe oтвeчaть. Εcли нe зaдaвaть им никaких вoпpocoв, oни пpocтo caми зaгoнят ceбя в угoл и pacтepяютcя в coбcтвeнных cлoвaх.
Заметьте, что люди, которые владеют таким эффектом, встречаются очень редко.
Тем более сильным оказывается впечатление! опубликовано econet
Иллюстрации Евгения Лоли
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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