5 способов встать на паузу и восстановить энергию

Физические и психологические ресурсы организма исчерпаемы. Поэтому нам время от времени необходимо отдыхать и восстанавливать запасы энергии. Эти простые правила помогут поднять ваш потенциал, чтобы добиваться высоких результатов в любом деле.

Наша жизнь — это тоже работа, порой довольно-таки сложная и выматывающая. Поэтому, если вы почувствовали, что вам стало сложно вставать по утрам, то это означает что вам пора отдохнуть, дабы хорошенько подзарядить свои «жизненные аккумуляторы».

Если вам кажется, что вам нужен перерыв, то вам не кажется: 5 подсказок для «перезарядки батареек»

Все мы заряжаем свой смартфон, когда в нем кончается заряд. И заливаем топливо в бензобак своей машины, когда он становится пустым. Однако мы часто забываем сделать перерыв в работе, чтобы перезарядить свой самый важный актив — своё тело (и свою нервную систему, которая находится внутри него).

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Отдыхать тоже нужно уметь!

Многие люди в выходные «пашут» на огороде, а в отпуске ни на минуту не выпускают из рук свои смартфоны — решая рабочие задачи.

Вряд ли в таком «активном режиме» им удастся полноценно отдохнуть и восстановиться.

В этой статье собраны 5 подсказок, которые позволят вам хорошенько подзарядить свои «внутренние аккумуляторы», дабы вы смогли вернуться к высокопродуктивной трудовой деятельности.

Делайте то, что хотите

Нет никаких правил по отдыху, все люди расслабляются по-своему.

Делайте то, что вам нравится.

Не любите рано вставать? Высыпайтесь. А если вы проводите отпуск с друзьями, то вам вовсе не обязательно быть вместе с ними 24 часа в сутки.

Не фотографируйте свой отдых

Современный отдых превратился в бесконечную «охоту за лайками» — нужно обязательно сделать красивые фоточки, тщательно их отретушировать и выложить в соцсети.

Иначе никто вам не позавидует и не поставит лайки.

Доходит до того, что люди специально берут напрокат байки, джипы и т.п. реквизит — только с целью сделать интригующие фотографии, а не чтобы получить удовольствие от самого процесса.

Погадайте «на безделье»

В выходные или в отпуске разрешите себе «поиграть в тюленя»: лежите и не шевелитесь, только ешьте и спите.

В этом случае с вами могут произойти две вещи:

вы обнаружите, что с огромным нетерпением ждете того момента, когда вы снова сможете приступить к своей любимой работе;

вы обнаружите, что жутко не хотите возвращаться на «любимую» работу.

И то, и другое является отчетливым «знаком» от Вселенной.

В первом случае он сигнализирует, что «вы занимаетесь своим делом».

А во втором случае — что вам нужно срочно что-то поменять в своей жизни.

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Любимый вопрос в понедельник: «Что вы делали на выходных?»

Даже сотовый оператор Билайн недавно отказался от своего слогана «Живи на яркой стороне».

Дело в том, что люди устали от постоянной «движухи» и нарочито демонстративных активностей, напоказ всем вокруг.

Им хочется более спокойной жизни, им хочется быть самими собой, а не корчить из себя тревел-блоггеров.

Ведь у нас как — если на вопрос коллег: «Что ты делал на выходных»? — ты НЕ ответишь, что ты успел слетать на Майорку, сфотографировался с папуасами и занырнул в прорубь — то все вокруг будут считать тебя законченным неудачником и лузером по жизни.

Берегите себя

Чаще делайте перерывы (внутри дня, недели, месяца и года).

Притормозите хотя бы ненадолго.

Перестаньте быть постоянно занятыми — это ведь не так уж сложно, правда?опубликовано econet

Автор Евстегнеев Александр

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