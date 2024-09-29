5 сценариев отношений

Многие люди мечтают о равноправных партнерских отношениях, но мало кто в них состоит. Тем более, что партнерство более характерно для отношений в бизнесе, а не в семье.

Давайте рассмотрим, какие вообще существуют сценарии отношений, и какие из них подходят именно вам.

1. Доминирование в отношениях

Если один партнер в паре доминирует, то другой будет проявлять пассивность. Доминирующий партнер будет относиться к нему как к части себя, вещи или субъекту, который не имеет права решать, самостоятельно мыслить, иметь отличные от «господина» цели или задачи. В таких семьях наиболее часто проявляется домашнее психологическое или физическое насилие, слияние или созависимость. Один господствует и имеет практически неограниченную власть, а другой подчиняется. В таких семьях проявляются все стереотипы патриархата. Отношения крепкие, семьи стабильные.

2. Манипулирование партнером

Это тоже самое доминирование, но скрытое за приятной маской. В отношениях также превалируют интересы только одного партнера, но они не проявляются открыто, а тщательно скрываются так, что часто партнер годами не догадывается, что им умело управляют. И если психолог утверждает, что им манипулируют, то такой человек не может сразу поверить в это.

В таких отношениях ведется умелая игра и более сложные ходы, но и они подчиняются одному – интересам только одного партнера. Тоже очень крепкие и дружные семьи, с устойчивыми, очень близкими отношениями.

3. Партнеры-соперники

В этих браках ведется постоянное соревнование друг с другом за первенство. Проявляется оно по-разному - чьи интересы победят на этот раз, кто более ценен и имеет больше власти, и кто кого переманипулирует в данный момент. Это тоже не свободные отношения, в них имеется созависимость и борьба интересов. Желания партнера учитываются только тогда, когда они не противоречат собственным, тогда партнеры мирно сосуществуют.

Но, если происходит противоречие, тогда начинается «битва разумов». Тут есть место и прямому доминированию, и манипуляциям, и договоренности. Как и все созависимые отношения, они тоже очень устойчивые, и чтобы их разрушить, придется очень сильно постараться.

4. Партнерство в браке

Эти отношения отличаются равенством, у каждого партнера имеются свои цели и интересы. Они могут совпадать, а могут и кардинально отличаться. Но самое главное, партнеры стремятся всегда взаимодействовать, разговаривать и договариваться. Это хороший формат отношений, но над ними придется много работать, учиться вести переговоры, обсуждать каждую новую цель, искать приемлемые для обоих способы решения проблем, конструктивно договариваться.

Для нашей культуры, эти отношения достаточно сложные, даже если оба партнера имеют навыки переговоров. В наших семьях принято разделять любовь и договоренность. Почему-то большинство считает, что когда начинаются переговоры, то о любви речь уже не идет. Эти отношения более гибкие, основанные на общих точках соприкосновения и умении изменять договоренности в случае необходимости.

5. Отношения в содружестве

Это более высший формат, чем в партнерстве. Такие браки часто заключаются в ранней юности. Например, в студенчестве, когда все интересы общие, и нет ничего, кроме комнаты в общежитие и одной кастрюли на двоих. Это брак, в котором признается безусловная ценность партнера, он основан на страсти и чаще всего рушится, когда возникают бытовые трудности и первые проблемы.

Содружеством также можно назвать зрелые отношения двух уже взрослых, много испытавших людей, которые научились договариваться, а потом нашли общие точки соприкосновения, у них появились общие задачи, друзья, согласие друг с другом.

Содружество – это лучший вариант партнерства, более стабильный, когда кроме переговоров, присутствует понимание, согласие и совпадение важных целей. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet