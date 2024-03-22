5 универсальных законов жизни и мироздания, которые обязательно знать всем

Жизнь непредсказуема и удивительна. Но в ней присутствуют свои закономерности. Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с этими законами бытия. Они преподносят людям ценные практические уроки, которые мы подчас игнорируем. А зря.
Они справедливы для многих сфер жизни — и работают всегда, не спрашивая на то нашего разрешения, одобрения или согласия. Игнорируя эти законы, вы становитесь «слепым» в буквальном смысле этого слова. И поэтому начнете часто наступать «на грабли», получая весьма болезненные «удары судьбы» и теряя свои деньги (а также нервы и время).
Звучит он следующим образом: «Количество энергии, необходимое для опровержения чуши, на порядок больше количества энергии, требуемой для её создания».
Дело в том, что за последние 15-20 лет резко поредели и обветшали «барьеры» для свободного публикации любого мнения (в т.ч. явных фейков и бездоказательной чепухи).
Если по букве закона обвинение должно доказать вину обвиняемого, то вне зала суда действует ровно противоположное правило — комментатор совершенно беспрепятственно может нести откровенную «пургу», а вот критикуемый им объект должен всячески оправдываться (приводя веские доказательства, опровергающие высказанную в комментариях чушь).
Уверен, что каждый из нас не единожды сталкивался с этим феноменом.
Ту задачу, которую мы можем решить за 5 минут, мы часто «кормим завтраками» и можем отодвигать её годами — если нам «не горит».
Именно поэтому студенты начинают готовится к экзамену «в ночь» перед его сдачей.
Есть крайне неприятное следствие этого закона, напрямую касающееся наших с вами кошельков: «Расходы автоматически увеличиваются (иногда даже обгоняющими темпами) по мере роста наших доходов».
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Поэтому старайтесь говорить меньше, кратко и по существу. Избегая недвусмысленностей и иносказаний.
Дабы не дать возможность понять вас неправильным образом (осложнив тем самым вашу дальнейшую жизнь).
Поэтому не спешите упрощать ситуацию, делая скоропалительные выводы.
Приведу в качестве наглядного примера доктора, обследующего тяжело заболевшего пациента.
Человеческое тело состоит из 11 систем, 79 органов, 206 костей и 600 мышц — представляете насколько сложно врачу поставить верный диагноз?
Зачастую эксперты с совершенно одинаковой квалификацией и опытом, высказывают противоречащие друг другу тезисы.
При этом, ОНИ ВСЕ ПРАВЫ!
Ввиду того, что жизнь — штука сложная и многогранная, имеющая множество обстоятельств, нюансов и противовесов.опубликовано econet
Автор Евстегнеев Александр
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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