5 условий, необходимых для близости, и что близостью не является

Мы ищем не просто отношений. В них должна присутствовать близость. Хотя это делает нас уязвимыми, открытыми для разочарований и боли. За близость часто приходится платить высокую цену. Что же такое близость и с чем мы ее рискуем спутать?

«Открыться для близости означает принять другого на своей территории, не ощущая себя захваченным или поглощенным, и погрузиться в этого человека не теряя собственного бытия».

В. Паззини

Отсутствие близости обедняет отношения

Близость – это то, ради чего мы вступаем в отношения, ее мы ищем, часто испытывая боль и разочарование, но испытав ее уже не согласны на меньшее. Отсутствие близости опустошает, делает отношения механистичными, сильно обедняет их.

На пути переживания близости могут возникать различные препятствия в виде слияния с партнером и организацией зависимых отношений, ошибочно воспринимаемых как близость или, напротив, из-за страха быть поглощенным человек остается изолированным из-за невозможности открыть свои границы другому. В том числе близость может восприниматься как способ избегания одиночества, такая мотивация является компенсаторной, тогда потребность не в близости, а в нахождении способа, позволяющего как-то преодолевать собственное одиночество.

На пути к близости я иду на встречу другому человеку, предъявляю себя, сталкиваясь с собственным несовершенством, которое может сопровождаться чувством стыда и страхом отвержения, вызывая внутренний конфликт, решение которого – выбор между двух зол. Часто в нашей культуре под близостью понимают обычный половой акт, тогда как близость включает в себя не только телесный, но также духовный, интеллектуальный и эмоциональный аспекты.

Так что же такое близость и с чем мы ее часто путаем? Зачем платить такую высокую цену?

Одиночество

Одиночество не самое приятное переживание, хотя, я думаю, что в жизни любого человека бывают моменты, когда ему хочется побыть одному с самим собой, чтобы осмыслить какие-то моменты собственной жизни, помечтать, пофантазировать, запланировать какие-то вещи и это скорее здоровая история. Сложнее приходится тем, кому одиночество невыносимо, кому требуется всегда быть рядом с родными или друзьями, или наполнять свое время делами только ради того, чтобы не оставаться одному. Эту иллюзию можно поддерживать с помощью непрестанно работающего телевизора, частых телефонных разговоров, переписками или просто «залипанием» в социальных сетях, рассматривая фотографии или странички своих виртуальных друзей, и, таким образом, только увеличивать собственное одиночество.

Одиночество, по мнению философов экзистенциалистов, – это данность, с которой сталкивается любой человек, и которую невозможно избежать. Мы все одиноки, так как другой человек, даже самый близкий, не сможет вас целиком и полностью понять, пережить то, что переживаете вы, полностью погрузиться в ваш опыт.

Разделяют 3 вида одиночества:

Внутриличностное одиночество – я отрезан от самого себя. Сложность с осознованием своих потребностей. Я не понимаю кто я, чего я хочу и т.п. Это утрата контакта с самим собой.

одиночество – я отрезан от самого себя. Сложность с осознованием своих потребностей. Я не понимаю кто я, чего я хочу и т.п. Это утрата контакта с самим собой. Межличностное одиночество – это отсутствие контакта с другими людьми. Мне не с кем поделиться своими переживаниями, меня никто не понимает. Такой вид одиночества сопровождает людей, даже находящихся в отношениях, и субъективно вызывает ощущение отрезанности от других.

одиночество – это отсутствие контакта с другими людьми. Мне не с кем поделиться своими переживаниями, меня никто не понимает. Такой вид одиночества сопровождает людей, даже находящихся в отношениях, и субъективно вызывает ощущение отрезанности от других. Экзистенциальное одиночество, пожалуй, самый тяжело переживаемый опыт одиночества, когда человек отрезан от себя, от друзей или членов семьи, от всего мира, он один во всей вселенной.

Это довольно пессимистичная, на первый взгляд, позиция, но несмотря на это близкие отношения позволяют нам приблизиться к другому и/или приблизить другого к себе на столько, насколько это возможно и, таким образом, разделить с ним в том числе свое одиночество и снизить накал этого переживания, наполнив отношения искренностью, доверием, теплом, принятием.

Но при этом важно понимать, что одиночество никуда не девается и его невозможно заменить человеком, заткнув в себе терзающую «дыру» с помощью этого человека, попадая вместо близости в зависимые или контрзависимые отношения, где близостью и не пахнет, а внутренний конфликт вместо того, чтобы решаться только усугубляется. А важно научиться быть в контакте с собой и со своим партнером.

Несовершенство

Несовершенство – еще одна экзистенциальная данность, с которой мы сталкиваемся в нашей жизни и вынуждены как-то мириться. Никто не совершенен в этом несовершенном мире. Несовершенство часто бывает обусловлено чувством стыда, а оно может усиливаться в моменты приближения к другому, в моменты, когда я показываю, предъявляю, вверяю себя другому. А он меня видит, видит со всеми моими недостатками и достоинствами.

Переживание стыда может также блокировать возможность близости, т.к. стыд может быть настолько непереносим, что я и помыслить не могу о том, что другой меня увидит таким. Но при этом запредельный стыд, проживаемый совместно с другим, принимаемый другим без критики, оценки и порицания – снижает свой накал и имеет большие шансы на «излечение».

Зависимость

Переживание близости не подразумевает постоянного слияния с партнером, ведь тогда человек теряет себя – свои границы, свою целостность, свои желания, потребности, нужды. Когда нет границ, мне нечем контактировать с другим, и тогда я либо прилипаю к нему, либо желаю поглотить. В то время, как в случае близости границы гибкие, они способны впускать другого на свою территорию и переживать временное единение, за которым обязательно следует отход – возврат к себе и переработка опыта близости. Это цикличный процесс сближения и отхода, каждый новый цикл которого является, в идеале, осознанным выбором быть в близости.

В случае слияния с партнером каждый отход может субъективно переживаться, как расставание, а расставание, как «маленькая смерть», с ощущением, что отрывают какую-то часть тебя, а это очень болезненно, очень. И в этом смысле оставаться в длительных отношениях – не значит, что выбор сделан единожды и навсегда – это не так, потому что постоянно происходят изменения – меняетесь вы, меняется ваш партнер. Оставаясь в близких отношениях с партнером человек совершает этот выбор каждый день, а может быть чаще, и в этом заключается свобода быть в отношениях.

Контрзависимость

Полярностью слияния, где границы полностью или частично размыты, является ситуация, когда границы являются настолько жесткими и не эластичными, что их не удается открыть вовсе, либо невозможно адекватно регулировать фазы открытия-закрытия границ, они ригидны. Контрзависимое поведение чаще всего демонстрируют подростки в момент необходимого отделения от родителей, когда под сомнение ставятся их авторитет, правила и нормы – подросток бунтует. В то время, как настоящее взросление – это возможность делать то, что хочешь, даже если этого хочет твоя мама.

При таком поведении человек ощущает себя изолированным и одиноким, несмотря на то, что в жизни у него может быть большое количество разнообразного общения. Такие люди чаще всего испытывают так называемый страх близости, который, конечно может сопровождаться также и другими переживаниями, поскольку все мы уникальны в своей субъективности. В то время как близость позволяет разделять горе, печаль, страдания, а приумножать радость, счастье, любовь.

Пять условий, необходимых для близости

Первое условие – это, собственно, желание или намерение вступить в близкие отношения. Это мой выбор, за который мне придется нести ответственность, иногда ее сложно осознавать и тогда, проще обидеться или обвинить другого в том, что, по каким-то причинам, близость не случилась.

Второе условие – это отвага, необходимая для совершения такого рискованного шага и предъявления себя. Ведь каждый раз на пути близости мы рискуем. Рискуем быть отвергнутыми, рискуем испытать боль, т.к становимся уязвимыми или беззащитными: «мой бедный ёж сбpосил все иголки – он совсем pучной.» И такая отвага вызывает у меня не мало уважения.

Третье условие – доверие. Это мое намерение доверять этому человеку себя со всем, что есть. Иногда нам кажется это невероятно ужасным, чаще – это то человеческое, что есть почти в каждом в силу нашей несовершенной природы. Порой доверие-это очень хрупкая субстанция, особенно если есть «негативный» опыт обманутого доверия. Это могло случаться в любых форматах отношений: детско-родительские, дружеские, романтические. Это то, что часто называют предательством.

А здесь речь идет не о каком-то факте, а о том, чтобы вверить себя другому. Так могут рождаться тяжелые чувства и их различные комбинации: страх, стыд, страх стыда, стыд стыда. Тогда необходимо проделывать большую работу, например, в терапии, чтобы шаг за шагом, очень медленно в процессе терапевтических отношений восстанавливать эту удивительную возможность и дар – доверять.

Четвертое условие – уважение к инаковости или признание права другого быть другим. Это то, что называют словом принятие. Это про то, что другой не обязан соответствовать моим ожиданиям. Точно также близость не требует ничего взамен, т.к., на мой взгляд, близость может не быть взаимной. Принятие другого – это непростая история, и, мне кажется, почти недосягаемая на 100%, если только вы не просветленный. Речь идет скорее опять же про намерение, про возможность диалога и способности договариваться в сложных моментах.

Пятое условие – осознанность. Именно осознанность позволяет «чувствовать» собственные границы и регулировать их проницаемость. Осознанность позволяет решать, кого и на сколько близко я подпускаю. Нет необходимости быть со всеми нараспашку, занимаясь душевным стриптизом, разумно разделять разные уровни близости и дистанцированности с разными людьми.

Таким образом, сталкиваясь с вопросами близости, человек неизбежно встречается с экзистенциальными переживаниями одиночества, несовершенства, ответственности, свободы и выбора. А это позволяет надеяться на то, что человек способен творить собственную жизнь, совершая осознанные выборы и принимая ответственность за них.опубликовано econet

Автор Аксиятов Марат

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