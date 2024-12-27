5 вещей, которые мешают хорошим людям найти себе пару

Если вам не везет в личной жизни, не спешите впадать в отчаяние. Предлагаем ознакомиться с пятью причинами, которые не дают хорошим и добрым людям найти партнера на всю жизнь. Возможно, пришло время кое-что в себе изменить?
Вы – добрый, милый, отзывчивый и компанейский человек. Почему же вам тогда тотально не везет в личной жизни. Вроде новые отношения начинают развиваться в нужном ключе… И тут – бац! Снова расставание. Вот пять причин, почему не удается найти себе пару.
Мы отобрали «пятерку» причин, которые стоят на пути ваших счастливых отношений.
Вы привыкли винить исключительно себя, если на свидании что-то пошло не так? Казните себя за неудачно сказанное слово и вообще за плохую погоду? Помните, никто не совершенен. И будьте к себе более снисходительны. Стремление всегда и везде быть хорошим мало кто оценит. А вот воспользоваться этим захотят многие.
Да, быть женщиной сложно и дорого, к тому же у вас в разы меньше вариантов создать пару. Отчасти тому виной демография: мужчин во многих странах Европы и Америки меньше, чем дам. Вот и выходит, что нацеленных на брак девушек больше, чем мужчин. И на «рынке женихов» возникает нешуточная конкуренция.
Ничего нет хорошего в том, что вы излишне быстро привязываетесь к партнеру, без конца ждете звонка, проверяете почту, сами засыпаете его сообщениями и так далее. И часто не хотите посмотреть правде в глаза и сказать себе, что этот человек абсолютно вам не подходит. В результате после каждого нового расставания вы оказываетесь с разбитым сердцем, и нужно начинать все сначала.
Никто не говорит, что вам следовало бы записаться на прием к психотерапевту. Но некоторые ваши выходки смущают, вводят в ступор. Особенно, если вы познакомились с человеком совсем недавно. Да, каждый в нашем мире имеет право на самовыражение. Но не все воспринимают на ура чужие странности и экстравагантности. Может, стоит сбавить обороты?
Бывает и такое. Возможно, ваши прекрасные человеческие качества притягивают как магнитом всяких манипуляторов, эгоистов и прочих субъектов, для которых развитие серьезных отношений с вами – последнее дело.
Не стоит впадать в отчаяние. Иначе вы рискуете очутиться в замкнутом круге, когда опускаются руки, не хочется следить за внешним видом и даже выходить на улицу. Тут и до депрессии рукой подать.
Не воспринимайте неудачи в отношениях как что-то раз и навсегда установленное. Поверьте, ваша «судьба» ходит где-то рядом. И вы все равно встретитесь в нужное время в нужном месте.
А пока полезно задуматься: «Может мне больше уделять времени своей персоне?». Посвятите время увлечениям, развивайтесь. Интересные люди притягивают к себе. Возможно, если вы расширите круг знакомств, это пойдет вам на пользу.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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