50 простых и волшебных «правил»

Даже самые грустные вещи перестают быть самыми грустными, если относиться к ним правильно.

1. Всегда горячо приветствуй всех тех, кто входит в твой дом.

2. Одинаково важно знать две вещи: как быть одному, и как быть с другими.

3. Для того, чтобы во что-то верить, вовсе не обязательно знать, правда ли это.

4. Молоко, розы, булочки и ягоды — лучший способ отметить возвращение кого бы то ни было домой.

5. Даже самые странные люди могут когда-нибудь пригодиться.

6. Люди, которые держат дом в тепле, а животы сытыми, должны почитаться как герои.

7. Муми-тролль должен знать, как правильно делать комплименты фрекен Снорк.

8. Иногда кто-то нуждается в тишине и уединении, и в этом нет ничего плохого.

9. Относитесь к загадочным посылкам с большой тщательностью — вы никогда не знаете, что может быть внутри!

10. Наказание — это не единственный способ заставить кого-то хорошо себя вести.

11. Лодки — это лучший способ добраться куда-либо, особенно если вы Малыш Кнютт и хотите произвести впечатление.

12. Иногда хорошо поплакать — это то, что вам нужно для роста.

13. Бывает, что всё, что тебе нужно, это поговорить с друзьями!

14. Нужно находить баланс между свободой и долгом.

15. Путешествуют ночью.

16. Открытия составляют четверть лучших вещей в мире.

17. На самом деле обо всем можно сочинить песню.

18. Подстраиваться под кого-то совсем не обязательно.

19. Каждый нуждается в том, чтобы ему время от времени рассказывали хорошую историю.

20. Чувства сложны и не всегда имеют смысл.

21. Проснуться в то время, когда все остальные члены семьи по-прежнему в спячке, не так весело, как кажется.

22. Иногда никто не может справиться со своими чувствами.

23. От семьи трудно что-либо укрыть.

24. Самые лучшие шляпы — цилиндры.

25. Ночью может быть либо страшно, либо волшебно, в зависимости от компании.

26. Вода важна не только для питья.

27. Жизненные взлёты и падения — неотъемлемая часть жизни Муми-тролля.

28. Иногда всё, что нужно сделать, чтобы успокоить кого-то, это напомнить ему, что вы рядом.

29. Зимы всегда довольно тяжёлые.

30. Но тем не менее снег — это волшебство.

31. Люди с деньгами иногда пытаются указывать вам, что делать… но у них нет цветов.

32. Даже если Малышка Мю смогла это сделать, то и ты сможешь.

33. Иногда ужасно тяжело быть самим собой.

34. Мы все несем ответственность за тех, кто меньше нас.

35. Тот, кто любит блины, не опасен.

36. Всегда живи настоящим.

37. Иногда тайна намного удобней, чем знание ответов на вопросы.

38. Те, кто вас любят, никогда не обратят внимание на вашу неуклюжесть.

39. Нужно остерегаться последствий своей неумеренности.

40. Муми-мама может исправить всё, что угодно.

41. Вам нужны друзья, а не вещи, чтобы иметь дом.

42. Каждый нуждается в тепле и свете, даже Морра.

43. Пока вы находитесь на природе, вам никогда не будет скучно.

44. Быть коллекционером гораздо веселее, чем быть владельцем.

45. Мы живём один раз.

46. Каждый, вне зависимости от того, мал он или нет, имеет право сердиться иногда.

47. Даже самые грустные вещи перестают быть самыми грустными, если относиться к ним правильно.

48. Жизнь прекрасна.

49. Ваши планы не обязательно должны быть необычайными, чтобы сделать вас необычайно счастливыми.

50. В большинстве случаев конец — это начало!опубликовано econet

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