55 вопросов, которые помогут развить эмоциональный интеллект

Постоянно задавая самому себе эти вопросы, вы увидите, что автоматически становитесь более вдумчивым и проактивным (а не реактивным!) в своих действиях. Это поможет вам поднять свой ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ интеллект на новый уровень.

Развитие эмоционального интеллекта начинается с умения задавать правильные вопросы. Для этого очень важно понимать, как работают эмоции человека. Эмоциональный интеллект (EI или EQ) отражает способность распознавать свои и чужие эмоции, понимать их влияние и использовать эту информацию, чтобы управлять мышлением и поведением.

Вопросы, которые помогут вам войти в контакт со своими эмоциями и эмоциями других людей, с которыми вы ежедневно взаимодействуете.

Постоянно задавая их самому себе, вы увидите, что автоматически становитесь более вдумчивым и проактивным (а не реактивным!) в своих действиях.

Саморефлексия.

1.С точки зрения моего эмоционального поведения, как бы я мог описать себя?

2.Почему я ответил именно так?

3.Окружающие согласились бы с моей оценкой?

4.Какое настроение у меня сейчас?

5.Как мое настроение влияет на мой стиль общения и принятие решений?

6.В чем причина того, что мое текущее настроение именно такое?

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Конкретные мысли, чувства и действия.

7.Что я думаю о своей самооценке и уверенности в себе?

8. Как моя самооценка и уверенность в себе влияют на принятие мною решений?

9.Что я могу сделать, чтобы повысить самооценку и степень уверенности в себе? (или наоборот, обуздать и держать их под контролем?).

10. В чем моя самая большая проблема или недостаток?

11.Почему мне так сложно справиться с этим?

12.Я слишком часто извиняюсь? Или может быть, мне стоит извиняться чаще?

13.Должен ли я научиться говорить «нет?». Возможно, я говорю «нет» слишком часто?

14.Я часто завидую окружающим? Почему?

15. Мне трудно просить? Почему?

16.Я провожу большую часть времени, думая о… Мне следует чаще задумываться о…

17.Как я провожу свое свободное время? Почему именно так? На что бы я хотел тратить свое свободное время?

18.Я открыт для других точек зрения? Я могу стать более открытым, сохранив собственную систему ценностей и убеждений?

19.Я легко поддаюсь влиянию других?

20.Следует мне стать более скептическим? А может быть, менее?

21.Какие качества окружающих раздражают меня больше всего? Почему?

22.Я агрессивно общаюсь?

23.Как мои взгляды и убеждения изменились с возрастом? Почему они изменились?

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Эмоционально напряженные ситуации.

24.В каких ситуациях я обычно реагирую не так, как мне хотелось бы?

25.Как я хочу встретить ту или иную проблему, когда она возникнет в следующий раз?

26.Когда я испытываю трудности в конкретной ситуации (тупик на работе или тяжелые отношения), что конкретно мне не нравится? Почему?

27.Как я могу справиться с этим?

28.Несмотря на весь негатив, какие позитивные стороны я могу увидеть в этой ситуации?

29.Когда я сильно переживаю ту или иную ситуацию – не имеет значения, позитивную или негативную – насколько мои эмоции способны затуманить мою способность трезво мыслить и рассуждать логически?

30.Что я мог понять не так? В чем меня могли понять неправильно?

31.Насколько это важно для меня? (Как я буду воспринимать это завтра? Через неделю? Через пять лет?)

32.Как это связано с моей системой ценностей и приоритетов? Насколько это вписывается в общую картину?

33.Меня волнует, как мои решения повлияют на других?

Выслушивание критики.

34.Оставив мои личные чувства в стороне, чему я могу научиться, выслушав противоположную точку зрения?

35. Критика в моей адрес основывается на фактах?

36.Человек, критикующий меня, пытается нанести вред мне или моей самооценке?

Развитие эмпатии.

37.Какими чувствами я делюсь с моим партнером?

38.Как я чувствовал себя, когда переживал подобные ситуации, что и мой собеседник?

39.Почему этот человек может чувствовать себя по-другому, не так, как я? Как его опыт может повлиять на переживаемые им эмоции? Какие дополнительные или смягчающие обстоятельства могли сыграть свою роль?

40.Если я никогда не испытывал ничего похожего в данной ситуации, какое иное стечение обстоятельств заставило бы меня пережить схожие чувства?

41.Как бы я хотел, чтобы ко мне относились, окажись я в подобной ситуации?

42.Что я могу сделать, чтобы улучшить ситуацию?

Отношения с окружающими.

43. Я склонен концентрироваться только на положительных или лишь на отрицательных чертах окружающих?

44.Я являюсь сторонником презумпции невиновности? Почему да или почему нет?

45. Я осуждаю поступки вместо того, чтобы судить людей?

46.Я часто «замораживаю» людей во времени? То есть навсегда связываю того или иного человека с конкретной ситуацией в прошлом (позитивной или негативной)?

47.В отношении людей, с которыми я постоянно взаимодействую, что мне нравится в каждом из них? Какой потенциал я вижу в этих людях?

48.Когда я в последний раз делал этому человеку искренний (и особенный) комплимент, разговаривая с глазу на глаз?

49.Если мне категорически не нравится чье-то поведение, как я дам знать об этом? Если я не могу открыто выразить свою антипатию (или это было бы неэффективно), как еще я могу справиться с ситуацией?

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Трудный разговор.

50.Когда будет самый подходящий момент, чтобы поговорить об этом? Где самое лучшее место для этого разговора?

51.Как я могу структурировать разговор так, чтобы передать мои истинные намерения?

52.Как мне лучше сформулировать свои мысли, чтобы меня правильно поняли?

53.В каком контексте нуждается мой собеседник чтобы лучше понять мою позицию?

54.Как я могу выразить свое недовольство поступками, а не личностью человека?

55.Какие свои ошибки я могу признать, чтобы продемонстрировать искренность и скромность?опубликовано econet

by Justin Bariso, Inc.

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