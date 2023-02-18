6 непростительных женских ошибок в отношениях

Почему не ладятся отношения? Партнеры меняются, мужчины со временем уходят. Может, милые дамы снова и снова наступают на те же грабли? Давайте разберемся, какие ошибки наиболее часто совершают практически все женщины.

Женщины должны понимать, что не стоит переходить граинцы дозволенного. Специалисты считают, что именно эти шесть ошибок в личных взаимоотношениях совершают практически все женщины. Давайте узнаем, что это за промахи, определим, какими из них мы грешим и немедленно встанем на путь исправления. Если, конечно, не хотим, чтобы дорогой наш мужчина ушел к другой.

Ошибки, которые совершают 99% женщин

1. Чересчур много нотаций

Посмотрите на себя со стороны. Не надоело вам с утра до ночи «пилить» своего партнера по любому поводу?

Или вы думаете, что мужчинам очень нравится, когда их поучают: указывают, что надеть, что есть на обед, как тратить финансы, как водить автомобиль.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Женщины склонны предъявлять чересчур много требований и претензий. Они бывают назойливыми, как мухи, что, естественно, раздражает сильный пол. Попробуйте поставить себя на место своего партнера. Как долго по времени можно терпеть чужие нравоучения? Приготовьтесь к тому, что вас просто перестанут слушать.

2. Крайности

Некоторые дамы очень уж доступны в сфере интима, а есть, наоборот, суровые «монашки», к которым страшно приблизиться. Обе эти крайности провальные.

Откровенная доступность обесценивает близость, и партнеру быстро все наскучит. Женщина утратит значимость в глазах мужчины. С другой стороны, чрезмерная чопорность отпугивает потенциального партнера, он не уверен в том, что добьется у вас успеха, и в результате утрачивает мотивацию.

Давайте попробуем отыскать золотую середину. Безусловно время от времени полезно практиковать методику «лед и пламя», прикинуться слишком доступной, или, наоборот, холодной. Но увлекаться данной манипуляцией опасно. Вы собьете мужчину столку, он будет дезориентирован и, возможно раздражен.

3. Дуться и молчать

Женщины считают, что их партнер – это экстрасенс, который может угадывать желания и эмоции. И, вместо того, чтобы озвучить то, что их беспокоит. Предпочитают отмалчиваться и аккумулировать обиды. Куда проще ведь сказать: «Дорогой, я огорчена, потому что ты второй день поздно приходишь с работы». Разговаривайте, не молчите. Не выстраивайте между вами стену непонимания. Ее потом бывает невероятно сложно разрушить.

4. Скупиться на ласку

Зрелые дамы нередко боятся продемонстрировать чувства по отношению к представителю сильного пола. Это происходит из опасения быть отвергнутой, неправильно понятой, показаться навязчивой и проч.

Но женская ласка – это естественное проявление, присущее слабому полу. Мужчины, как правило, открыты для восприятия ласки. Тут главное не переборщить и не превратиться в «липучку».

Нужно помнить, что женская ласка не всегда рождает тождественную реакцию со стороны сильного пола. Есть мужчины, не привыкшие к нежности (например, если они воспитаны в суровых условиях). Или мужчина стесняется проявлять нежные эмоции. Тут важна женская деликатность и терпение. Не оставляйте попыток, проявляйте искренние чувства.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

5. Не позволять мужчине говорить

Это может происходить по двум причинам. Во-первых, дама не уважает мужчину и даже грубо его прерывает: «Я и без тебя это знаю». Подобное поведение оскорбляет адекватного мужчину. Во-вторых, женщина заняла такую позицию, что мужчина не делает ей комплименты. Однако, она мечтает слышать приятные слова. Поощряйте партнера к этому.

6. Недооценивать себя

Довольно часто женщины недооценивают свою персону или недостаточно уверены в себе. Причин этому множество. Например, всем известный комплекс неполноценности, уходящий корнями в детство, или приобретенный в процессе неудачных отношений.

Совсем другое дело – трезво оценивать свои недостатки и преимущества, вуалировать первые и демонстрировать вторые. Не стоит повторять партнеру: «Скажи, у меня не такой уж длинный нос?». В противном случае он, даже если никогда до этого не обращал внимание на данную досадную деталь, теперь начнет критически присматриваться к вашему носику. Не забивайте голы в свои ворота. Цените себя, свои преимущества и достоинства. И тогда ваш партнер будет делать то же самое.опубликовано econet

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet