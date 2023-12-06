6 причин женского одиночества

В психологии есть такой постулат - женщина выбирает себе мужчину похожего на отца. В этом у меня были сомнения, но, разбирая реальные ситуации реальных женщин, я убедилась в следующем: Женщина выбирает не похожесть вообще, а конкретный сценарий поведения с отцом. Что с этим делать - вы прочитаете в статье...

В каком возрасте девочка впервые сталкивается с мужчиной? Если повезло, то в самом раннем. Если ей повезло на все сто, то у нее любящий, заботливый, принимающий отец, который мечтал о дочери. Это в идеале. Папа для девочки - образец мужчины, именно их отношения, отца и дочери, закладываются в отношения мужчины и женщины.

Женское одиночество - причины

Чаще бывает по другому. Когда дочь выросла умницей и красавицей, отец вдруг понял какое счастье, что у него дочь. После того как понял у них сложились отношения.

Жизнь так устроена - мы выбираем привычное, то что сердцу близко и понятно.

Вот некоторые сценарии, с которыми я столкнулась.

Жду любимого

Одна барышня мне говорит:

- У меня хорошие отношения с отцом, я его люблю и уважаю. В детстве я ждала когда отец придет с работы, чтобы посидеть у него на коленях хотя бы 15 минут, и это было счастье. Он меня любил, но ему было не до меня, он иногда и ночевать не приходил. Сейчас у нас хорошие отношения. Я на него обид не держу, но с мужчинами как-то не везет...

- Зачем Вам мужчина нужен?

- Как зачем? Чтобы быть счастливой.

В переводе с женского на понятный это будет звучать следующим образом: - Пусть он меня счастливой сделает, а то я сама никак. Я счастливой быть не умею, не знаю как это. А он появится и все произойдет само собой - я конечно же утрирую, но примерно так это и можно перевести.

Так и у этой барышни мужчины как на подбор, всем хороши, вот только они постоянно заняты.

Она сидит и ждет, когда Он придет и сделает ее счастливой...

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Свой парень

А если не так? А если папа был и мечтал о сыне, а тут так не повезло...

- С отцом мы друзья, я папина дочь. Правда папа хотел сына, но у нас одни девочки...

В таком случае девочку начинают воспитывать как мальчика. Они и на рыбалку, и на охоту, и в лес по грибы, вместе на футбол ходят, вместе машину ремонтируют... А потом девочка записывается в какую-либо секцию с мужским занятием, типа бокса, карате или футбола. Одевается, разговаривает и ведет себя как мальчишка. Папа дочкой гордится.

Но природа берет свое и девочка старается доказать, что она лучше парней сверстников.

Для мужчин она - свой парень.

Она с мужчинами общается, дружит, они с ней советуются, но в личные отношения не зовут и замуж не предлагают.

Воспитали человеком

- Я себя женщиной не ощущаю, я даже не знаю кто я. Мне всегда говорили: «Самое важное быть человеком и не позорить честь семьи».

Мне порой стыдно что я женщина, чувствую неловкость, когда другие делают мне комплименты как женщине. Я - человек, универсальный солдат, воспитанный для работы.

Отец больше любил свою мать, мою бабушку, а мы были так - данность.

Он приходил с работы, ложился на диван, мы прыгали на нем - он и не прогонял нас, но и не реагировал на нас, так будто нас и нет.

Если кто-то что-то попросил - он всегда помогал, наши же просьбы всегда отодвигались на потом. Другие были для него важнее. Все говорили: «Твой отец - хороший человек».

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Меня не замечают, я не знаю, о чем с ними говорить

- Какие у Вас отношения с отцом?

- Никаких. Мы живем вместе в одной квартире: мама, папа, я и сестра, но с отцом практически не разговариваем. Он, сколько я помню, всегда такой был. Если что-то спрашиваешь, то односложно отвечает, а мама всегда говорила: «Не приставай к отцу».

Никаких разговоров, не то что по душам, а и по делу не было. Он, вроде, есть, а в то же время, вроде, и нет...

Не знаю о чем с мужчинами разговаривать и как себя с ними вести.

Позор семьи

- Чувствую себя ущербной. Кому я могу быть нужна. Вся семья, родственники матери, от меня нос воротят.

С отцом отношений нет, родители разошлись когда мне было 3 года. Я ему была не нужна, а потом он умер.

Мама красивая, статная женщина даже сейчас. Она всегда стыдилась моего отца и говорила мне, что я из их родовы и похожа на них, а не на нее. Я постоянно видела гримасу отвращения в свою сторону. Она меня с собой ни куда не брала, а если приходилось, делала вид, что я не ее ребенок. Она и сейчас стыдится. Вместе мы нигде не появляемся.

Отчим меня бил, мать не заступалась, а говорила, что я сама виновата...

Я порой думаю, неужели мой отец был на столько ужасен...

Тут поняла, что всегда старалась реабилитировать семью отца, доказать матери что меня есть за что любить, но все это тщетно...

Или еще хуже, отца в жизни девочки не было

Мама родила дочку для себя и с раннего детства ей говорила:

- Нам с тобой никто больше не нужен. Нам и так хорошо. Правда, дочка - ребенок, не понимая смысла сказанного, кивал в одобрение головой, а потом вместе смеялись.

Женщина, этими словами, старалась убедить саму себя в правильности сделанного выбора и оправдаться перед дочерью.

Что же делать с этим богатством?

Родители ни в чем не виноваты, их никто не учил быть родителями. они такие же люди как и все остальные.

У большинства людей есть запрет на негативное отношение к родителю:

- Нельзя обижаться (злиться, огрызаться) на родителей, ты должна нас любить. Мы твои родители, мы тебе добра желаем.

С этим запретом возникает противоречие - мне делают больно, а я не могу на это реагировать негативно. Чем чаще происходит подобное, тем сильнее закрепляется в психике, тем глубже уходит в бессознательное. Вырабатывается болезненная зависимость в отношениях с родителями. Усугубляется чувство вины и стыда за собственные ответные реакции на подавление.

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Что с этим можно сделать?

Стоит принять то, что ваши родители - это не только мать и отец, но и мужчина и женщина, а также взрослые, самостоятельные личности.

Я как дочь могу к ним относиться как маме и папе - самым важным для меня людям и на них я, возможно, не могу обижаться и высказывать свои недовольства и претензии, предъявлять им их безответственность в воспитании меня, их недальновидность. В то же время я могу к ним отнестись как к Марии Ивановне и Петру Алексеевичу - тогда у меня не будет запретов на эмоции и предвзятого отношения. В этом случае я могу быть честной в моем отношении.

В лицо говорить все это не стоит, а возможно уже и некому, лучший вариант написать письмо и отправить «на деревню дедушке». Все эти сложные манипуляции снимут внутренние напряжение и принесут осознанность в Вашу жизнь, болезненные оковы будут разорваны, руки развязаны.

Кроме этого необходимо на телесном уровне убрать эмоционально - энергетические блоки.

PS. Самостоятельно это все сделать сложновато, но можно. Лучше обратиться к специалисту который умеет с данной проблемой работать.опубликовано econet

Автор Татьяна Таюрская

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