6 типов неправильных реакций мужчин в ответ на жалобы женщин

Давайте узнаем о причинах недоразумений, постоянно возникающих вследствие непонимания различий между мужчиной и женщиной.

Ничуть не менее остро, чем в личностных взаимоотношениях, это проявляется и на работе. Страдают и мужчины, и женщины, хотя, конечно, женщинам в нынешнем традиционно патриархальном мире куда труднее...

Реакция мужчин в ответ на жалобы женщин

1. Мужчина, не дослушав, с ходу предлагает свое решение: «Думаю, вам нужно…». В то время, как женщине нужно УЧАСТИЕ. У нее не создается впечатления, что мужчина считает нужным выслушать ее соображения, а такая безучастность ее раздражает.

2. Мужчина не задает вопросов, чтобы узнать о проблеме больше, но отвечает так, как будто уверен, что все можно легко решить: «Ничего страшного, мы с этим разберемся». Женщине, напротив, нужно ПОНИМАНИЕ. У нее создается впечатление, что ее проблему не воспринимают всерьез, а значит, пренебрежительно относятся к ней самой и к ее чувствам. Неспособность мужчины понять важность проблемы приводит женщин в отчаяние.

3. Мужчина ссылается на правила, установленные в организации: «Я ничего не могу поделать, правила есть правила». Женщине нужно УВАЖЕНИЕ. В словах мужчины ей слышится безразличие к ее нуждам. Она бы предпочла услышать что-нибудь вроде: «Мне действительно очень жаль, но я не могу…».

4. Мужчина выслушивает идеи, предложения и просьбы женщины равнодушно, не пытаясь сделать шаг навстречу. В то время как женщине нужно ЧУВСТВО ОБЩНОСТИ. Каменное лицо мужчины воспринимается ею как свидетельство либо отсутствия интереса, либо попытки что-то скрыть. Это заставляет ее чувствовать себя отверженной.

5. Когда женщина жалуется на неудачу, мужчина стремится предложить ей нечто вроде компенсации: «Попробуйте вот это. Оно ничем не хуже». А женщина хочет, чтобы ее ВОСПРИНИМАЛИ ВСЕРЬЕЗ. Эта ее потребность не принята в расчет. Ей нужно, чтобы мужчина явно признал значимость ее проблемы.

6. Не имея конкретной информации, мужчина отдает инициативу женщине и дожидается того момента, когда ей действительно будет, что сказать. В то же время женщине нужно ОБОДРЕНИЕ. Молчание мужчины она может воспринять как нежелание сообщать дурные новости либо как проявление безразличия. опубликовано econet

Из книги "Марс и Венера на работе", Джон Грей, 2007 год

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