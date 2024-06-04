6 законов привлекательности в отношениях

Понятие "привлекательность" заключает в себе не только внешнюю красоту (а иногда и вовсе обходится без неё). Что делает людей привлекательными в общении? Как мы притягиваемся и нравимся друг другу? Давайте выяснять.
Что мы понимаем под привлекательностью? Только ли внешнюю красоту? Есть определенные психологические факторы, которые делают нас привлекательными друг для друга. Вот они.
Люди - это социальные животные. Нами руководит потребность в общении и создании близких отношений с другими людьми. Именно эта потребность в принадлежности и принятии делает нас взаимно привлекательными друг для друга. Общность людей способствует выживанию рода.
Близкое соседство - важное условие привлекательности. Чем чаще люди пересекаются в одном месте, тем больше вероятность из взаимной привлекательности. Часто люди знакомятся именно в тех местах, где часто бывают - на работе, в клубах по интересам, во дворах многоквартирных домов, в магазинах около дама или работы и т.д.
Физическая привлекательность, соответствие "идеальному образу". Известно, что красивые люди нравятся больше. Кроме того, красивых людей считают еще и более умными и талантливыми. Однако красота относительна. Вспомним, как менялись идеалы красоты в разные времена.
Чаще красота зависит от особенностей восприятия. Мы не можем понять: "Ну что он в ней нашел?"
А нашел удовлетворение актуальных потребностей. Может быть в поддержке и принятии. А может быть она очень похожа не его горячо любимую и уважаемую мать.
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Соответствие людей друг другу по уровню привлекательности - "два сапога - пара".
Люди склонны выбирать ровню себе. С тем же уровнем образования, интеллекта, внешней привлекательности, материальной обеспеченности - то есть "из своего круга".
Встречаются, конечно, примеры мезальянсов, в которых люди дополняют друг друга разными ресурсами. Например: молодая и энергичная находит статусного и состоятельного ( как впрочем и наоборот).
Сходство - внутреннее и внешнее. Замечали ли вы, что в счастливых парах люди очень похожи друг на друга?
Нас привлекают люди, которые интересуются тем, чем мы, имеют такие же ценности и цели. Нам нравятся проводить время с людьми, с которыми у нас много общего. Похожий стиль жизни, одинаковы предпочтения проведения свободного времени. Как в поговорке: "рыбак рыбака видит издалека".
Взаимность. Нам нравятся те, кому нравимся мы. Мы склонны вознаграждать тех, кто делает что-то для нас. Это правило взаимного обмена с превышением.
А какие вы знаете законы привлекательности?опубликовано econet
Автор Хлаповская Татьяна
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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