60 вопросов, которые нужно задавать себе постоянно

Как ни странно, человек может недостаточно знать и понимать самого себя, свою душу, мысли. Поэтому мы пытаемся разобраться в себе: о чем мечтаем, к чему стремимся. Сделать это помогут 60 серьезных вопросов, на которые желательно отвечать откровенно и максимально честно.

Быть откровенным с самим собой очень полезно. Это помогает анализировать сделанные ошибки, улучшать отношения с окружающими людьми и расти как личность. Вот перечень вопросов, на которые важно ответить себе честно.

Вопросы для разговора наедине с собой

1. Ценю ли я уверенность?

2. Достаточно ли я проявляю себя?

3. Дети гордились бы моими поступками?

4. Знаю ли я себе цену?

5. Принял ли я свои недостатки?

6. Использую ли я негативные выражения, когда говорю о себе?

7. Выражаю ли я благодарность самому себе за то, что делаю?

8. Бросаю ли я вызов себе и своим способностям?

9. Стараюсь ли я изо всех сил быть хорошим другом и партнёром?

10. В каких сферах я могу развиваться?

11. Доверяю ли я себе и своим близким?

12. Пытаюсь ли я улучшить свою жизнь?

13. Часто ли я уделяю внимание текущим проблемам в мире?

14. Как часто я говорю близким, что ценю их?

15. Я просыпаюсь с трепетом и энтузиазмом или с усталостью и страхом?

16. Когда в последний раз я открыто выражал свои чувства?

17. Я трачу время на то, что приносит мне радость и разжигает страсть?

18. Где я чувствую себя в наибольшем комфорте и безопасности?

19. Делаю ли я всё возможное, чтобы заботиться о себе физически, психически и духовно?

20. Горжусь ли я своими личными достижениями так же сильно, как и профессиональными?

21. Отношусь ли к себе с добротой и уважением?

22. Я стараюсь быть позитивным человеком и дистанцироваться от негативной энергии?

23. Знаю ли я, что на самом деле приносит мне счастье?

24. Действую ли я в соответствии со своим истинным, подлинным «Я»?

25. Когда в последний раз я плакал?

26. Какие качества меня больше всего привлекают в людях?

27. Что мне нужно от партнёра?

28. Есть ли в моей жизни человек, который готов слушать о моих проблемах и победах?

29. Где моё самое любимое место в мире и когда я был там в последний раз?

30. Кто я?

31. Развил ли я навыки, необходимые для успеха в моей сфере деятельности?

32. Часто ли я бросаю работу, чтобы вернуться к ней со свежим взглядом?

33. Что мне нужно включить в свою жизнь?

34. Пытаюсь ли я понять свои чувства или игнорирую их в надежде, что они исчезнут?

35. Доволен ли я избранным путём?

36. Признаюсь ли я себе, когда мне бывает одиноко или плохо?

37. Есть ли в моей жизни люди, к которым я мог бы обратиться, когда мне больно?

38. Сожалею ли я о прошлых отношениях и готов ли я работать над текущими?

39. Как я реагирую на неприятные ситуации?

40. Практикую ли я то, что проповедую другим?

41. Комфортно ли мне быть собой?

42. Действую ли я в меру своих возможностей?

43. Отношусь ли я к себе и своим отношениям так же серьёзно, как к рабочим обязанностям?

44. Нахожу ли я время для развития своего тела?

45. Практикую ли я фокус на текущем моменте или я зацикливаюсь на прошлом?

46. Беспокоит ли меня несовершенство общества?

47. Работаю ли я над исполнением своей мечты?

48. Что я жду от себя через несколько лет?

49. Не слишком ли я строг к себе, когда терплю неудачу?

50. Испытываю ли я дискомфорт от внимания и общественного признания?

51. Каковы мои цели на следующее десятилетие?

52. Могу ли я принять изменения, которые могут повлиять на мой первоначальный путь?

53. Каким человеком я хочу стать?

54. Я лучшая поддержка и опора для самого себя?

55. Люблю ли я себя?

56. Волнует ли меня грядущий день?

57. Позволяю ли я другим людям влиять на мои решения?

58. Чувствую ли я связь с самим собой, а также с другими?

59. Какие из моих желаний сбылись?

60. Что я могу сделать сегодня, чтобы приблизиться к своей мечте?опубликовано econet

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