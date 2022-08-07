Как правильно хранить овощи и фрукты

Каждый раз, когда приходишь с сумками, полными свежих фруктов и овощей купленных на рынке, чувствуешь соблазн положить все это в одном месте и отдыхать после покупок

Каждый раз, когда приходишь с сумками, полными свежих фруктов и овощей купленных на рынке, чувствуешь соблазн положить все это в одном месте и отдыхать после покупок. Не делайте эту ошибку, потому что, если правильно хранить, свежие продукты сохранят дольше свой аромат.

Вот список наиболее распространенных фруктов и овощей, которые надо хранить надлежащим образом:

1. Помидоры

Помидоры никогда не следует ставить в холодильник. Вы можете, однако, держать их при комнатной температуре в течение трех дней. Холод делает их мягкими и убивает аромат.

2. Картофель и лук

Оба могут храниться в бумаге или ткани в темном месте в течение месяца. Не ставьте их вместе, потому, что лук впитывает влагу картофеля и высвобождает этилен, который ускоряет процесс старения картофеля.

3. Яблоки

Если вы хотите насладиться их сильным ароматом, вы можете хранить их в холодильнике, на нижней полке в пластиковом мешке.

4. Травы

Петрушка, мята или кинза могут храниться в холодильнике в пластиковых мешках в течение недели. Тимьян, розмарин, зеленый лук хранятся две недели, но базилик нельзя хранить при низких температурах, так как он чернеет. Положите листья на стакан воды, накройте его пластиковым пакетом и храните при комнатной температуре в течение недели.

5. Цитрусовые

Цитрусовые хранятся в холодильнике в течение трех недель. Если вам нужен их сок для конкретного рецепта, оставьте их несколько часов на кухне, и только затем выжимайте их.

Что касается условий хранения других фруктов и овощей, вот какие из них можно хранить в холодильнике: абрикосы, ягоды, брокколи, капуста, морковь, цветная капуста, виноград, грибы и цуккини.

При комнатной температуре можно хранить бананы, огурцы, баклажаны, имбирь, ананасы, перец, апельсины.

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