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Как заморозить зелень на зиму

Источник: Econet 31 июля 2022 5702
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Оказывается, зелень можно не только замораживать, но и засаливать. Второй вариант более сложный, и не факт, что у вас получится (но попробовать можно), а вот с заморозкой проблем быть не должно

Как заморозить зелень на зиму

Оригинальный способ запастись зеленью

Оказывается, зелень можно не только замораживать, но и засаливать. Второй вариант более сложный, и не факт, что у вас получится (но попробовать можно), а вот с заморозкой проблем быть не должно. Если вы всё правильно сделаете, зимой сможете побаловать себя горячим супом с ароматной зеленью, почти как с грядки. 

Заморозка

Моя бабушка просто мелко нарезала зелень, раскладывала её по пакетикам или небольшим банкам и отправляла в морозилку. Но банки занимали слишком много места, а в пакетах постоянно приходилось возиться с узлами, поэтому в этот раз я решила использовать более удобный способ — завернуть зелень в пищевую плёнку рулетом, предварительно измельчив её ножом.

Как заморозить зелень на зиму

Измельчаем

Как заморозить зелень на зиму

Выкладываем на пищевую плёнку

Как заморозить зелень на зиму

Начинаем заворачивать

Как заморозить зелень на зиму

Готовый рулет отправляем в морозильник

Как заморозить зелень на зиму

Готово

Эти рулетики потом складываются в пакет. Если вам нужна зелень, вы достаёте его из морозилки, отрезаете нужное количество и… всё. Оставшуюся часть рулета вы снова складываете в пакет и отправляете в морозилку. Главное — не перепутать, какая зелень в каком пакете лежит. Вот кинзу можно определить по запаху, так как даже после заморозки он никуда не девается!

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Засолка

С засолкой всё немного сложнее. Моя свекровь просто смешивает соль с измельчённой зеленью в банке и отправляет её в морозилку. Когда я спросила её, для чего соль, она сказала, что так лучше сохраняется аромат и просто так удобнее: бросил в суп, и почти солить не нужно.

Другие же солят зелень и не помещают её в морозилку. Стандартное соотношение количества зелени к количеству соли: на 100 грамм зелени 20 грамм соли. Для засолки вам нужно промыть зелень, высушить, измельчить и начать укладывать в пастеризованную банку слоями зелень и соль, затем хорошо утрамбовать и снова повторить слой. В итоге зелень должна пустить сок. Чем плотнее утрамбована зелень, тем лучше и дольше она будет храниться. Банки закрываются и хранятся в прохладном месте.

Вариант с такой засолкой я не практиковала, поэтому за 100-процентный положительный результат ручаться не могу, но попробовать обязательно нужно.опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet    

Источник: https://econet.ru/

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лайфхак зелень заморозка

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