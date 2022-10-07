В какое бы искушение мы ни впали, если мы не преклоним наши колени пред Господом и если не будем слезно молить Его о заступничестве, оно не отступит от нас.

фоторепродукция картины Бориса Алексеевича Смирнова-Русецкого

Все наши заботы о «хлебе насущном» должны быть ровно столькими, сколько необходимо для существования, а главной же целью и заботой нашей земной жизни должен стать поиск ответа на вопрос, как прожить богоугодно и как обрести спасение нашей бессмертной души. Все наше попечение о личной жизни должно сводиться к тому, как очистить свою грешную душу, как изменить ее сообразно воли Божией, и как избежать адских мучений.

Спасение собственной души

Спасение собственной души – это не мимолетная прихоть или какая-то игра. Наша жизнь слишком скоротечна, чтобы играючи относится ко своей бессмертной душе. Все мы смертны, и странники на этой земле, и совсем скоро для каждого из нас наступит последний час, когда мы предстанем пред Богом, давая ответ о прожитой жизни.

Бывает случается с человеком беда или искушение, а может печалится душа его, или испытывает он трудности финансового или материального порядка, или может быть недуг тяжкий одолевает его…

Во всех этих жизненных трудностях он должен преклонить свои колени перед Богом и с сокрушением сердечным помолиться Ему, чтобы совершилась не его, а Божия воля над ним. Господь же, Чьим произволением и попустительством вошло в нашу жизнь искушение, непременно дарует человеку и способ или средство, чтобы пройти это испытание.

В какое бы искушение мы ни впали, если мы не преклоним наши колени пред Господом и если не будем слезно молить Его о заступничестве, оно не отступит от нас.

В случае же, если мы в такой момент ведем себя по отношению к возникшим трудностям беспечно и леностно, искушения только усиливаются, становятся более угрожающими для души, и в конечном итоге совладать со грехом становится все тяжелее и болезненнее. Только искренние и горячие молитвы, добровольно произнесенные в сердечном сокрушении и омытые слезами покаяния, будут услышаны Богом.

Потому что не бывать тому, чтобы Господь позволил погибнуть человеку истинно кающемуся и молящемуся. Все, что желает от нас Христос – это осознание и понимание своей глубокой грешности, познания самого себя, желания быть прощенным и искренней любви к Нему.

В моменты, когда мы чувствуем себя забытыми Богом, чтобы мы ни делали, наши души не могут обрести успокоения, все потому что материальные вещи чужды ей по определению и по существу. И наоборот, когда душа свыкается с жизнью по Богу, непрестанной молитве и в добродетельной жизни, она обретает Бога внутри себя.

©Протоирей Октавиан Мошин

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