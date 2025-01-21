10 рецептов имбирного чая

Попробуйте все рецепты имбирного чая и выберите свой, который будет вас устраивать "на все сто". Никаких особо редких ингредиентов в рецептах нет, так что приготовление труда, я думаю, не составит

Рецепты полезных напитков с имбирем

Попробуйте все рецепты имбирного чая и выберите свой, который будет вас устраивать "на все сто". Никаких особо редких ингредиентов в рецептах нет, так что приготовление труда, я думаю, не составит.

Индийский чай с молоком и имбирем

Нам понадобятся:

чай (черный или зеленый) 1,5-2 ч.л.;

имбирь свежий тертый 2 ч.л. – 5-6 ломтиков (или 1,5 ч.л. молотого);

молоко 200-250 мл;

кардамон – 1 ч.л.;

вода 300-350 мл;

3 ст.л. меда

Итак, берем эмалированную или из нержавейки посуду, наливаем всю воду и ставим на огонь. В сырую воду бросаем чай и имбирь. Доводим до кипения и кипятим минуту, чтоб вода приобрела красивый коричневый цвет, благодаря чаю. Пришло время добавить молоко. Когда полученная смесь закипит, добавляем кардамон и отставляем кастрюльку в сторону. Хорошо перемешиваем чай, чтоб кардамон отдал весь свой запах и вкус. Опять ставим кастрюльку на огонь и доводим до кипения. Сваренный чай процеживаем через ситечко и пьем.

Индийский тонизирующий имбирный чай

Ингредиенты:

вода – 200 мл;

яблочный сок – 200 мл;

корень имбиря – 30-40 гр.;

четверть лимона;

мед по вкусу

Корень имбиря чистим бережно и аккуратно, шкурка тонкая и счищается обычным соскабливанием ножа или ложки с острыми краями. В закипевшую воду засыпаем тертый имбирь. Туда же выжимаем сок с лимона и мелко порезанную кожуру лимона. Кладем сахар и тщательно перемешиваем. Даем настояться минут 8-10. Потом разводим яблочным соком и пьем чай, как теплый (в холодную погоду), так и холодный (в жару). Очень освежающий и тонизирующий.

Острый, кислый, сладкий чай (от простуды)

Ингредиенты:

имбирь свежий тертый – 3 ст.л.;

лимонный сок – 4 ст.л.;

черный перец молотый – 1 щепотка;

мед – 5 ст.л.;

вода 250-300 мл.

В кипящую воду добавляем тертый имбирь (кстати, имбирь не советуют резать на деревянной доске, потому как дерево хорошо впитывает все запахи. Лучше резать на стеклянной или пластиковой доске, а тереть на металлической терке). Следом добавляем молотый черный перец. Кипятить на небольшом огне 3-4 минуты. Перед выключением добавить лимонный сок и растворить мед. Пить чай следует теплый мелкими глотками, закутавшись в теплое одеяло. Не болейте!

Тибетский чай от простуды

Состав:

корень имбиря – 1 ч.л. (можно и больше, все зависит, хватит ли терпения пить такой обжигающий напиток);

кипяток – 200-250 мл;

ломтик лимона;

мед по вкусу.

Мелко режем или трем чищеный имбирь, выкладываем в чашку и заливаем кипятком. Добавляем лимон и накрываем чашку крышкой, чтоб настоялся. Чем больше настоится чай, тем больше полезных веществ отдаст имбирь. Для смягчения жгучего вкуса имбиря можно добавить щепотку семян фенхеля. Дальше добавляем мед в чай или вприкуску, кому как нравится, и пьем, поправляемся. На здоровье.

Имбирный напиток от тошноты

Составляющие:

корень имбиря – 2 кусочка размером 2,5-5 см или весом 60-90 гр.;

вода 250-300 мл;

лимонный сок – 5-6 капель.

В кипящую воду бросить мелко нарезанный (или натертый) имбирь и проварить с закрытой крышкой на медленном огне 5 мин. Остудить, добавить лимонный сок и пить.

Безалкогольный глинтвейн из каркадэ

вода - 0,75 л;

каркадэ – 1 горсть;

имбирь свежий – 5-7 тонких ломтиков;

гвоздика – 5 шт.;

корица – 1 палочка;

мед по вкусу

В стеклянную или эмалированную посуду закладываем каркадэ и специи, и заливаем кипятком. Даем настояться от 20 минут до часа (можно укутать, чтобы лучше настоялось). Добавляем мёд, и, наслаждаясь вкусом, пьём. Можно этот напиток пить и холодным, а можно добавить ещё специй по вкусу – перец, кардамон, мускатный орех… только не слишком много. Этот глинтвейн – афродизиак и им можно удивить любимого человека в романтическую встречу. Хотя и просто так тоже очень вкусно.

Согревающий имбирный чай

Ингредиенты:

вода – 1 л;

свежий тертый имбирь – 1,5-2 ч.л.;

чай черный – 2-3 ч.л.;

гвоздика 2-3 шт.;

кардамон молотый 0,5 ч.л.

лимон, мед по вкусу.

Воду наливаем в эмалированную посуду и ставим на плиту. Сразу же бросаем чай и имбирь. Когда вода закипит, добавляем гвоздику, кардамон и мед. Даем закипеть повторно, и снимаем с плиты. Процеживаем, наливаем по чашкам, добавляем лимон и пьем. Приятного чаепития.

Мятный чай

вода (кипяток) – 1 л.;

свежий тертый имбирь – 2 ч.л.;

зеленый чай – 1 ч.л.;

мята сушенная молотая – 1 ч.л. (если свежая - лучше);

мед, лимон по вкусу.

Тертый имбирь закладываем в чайник, добавляем чай и мяту. Эту смесь заливаем крутым кипятком, закрываем крышкой и даем настояться. Через 10-15 мин можно пить, добавив сахар и лимон. Смачного.

Чай антидепрессант

Ингредиенты:

кипяток – 200-250 мл;

чай (можно любой, но лучше зеленый) 13-15 листиков;

имбирь 0,25 ч.л.;

мед (в чай с имбирем в очень маленьком количестве, чуть-чуть!!!);

красный перец (острый) или чили

Завариваем в чашке и пьем мелкими глотками.

Утренний тонизирующий

Состав:

вода (кипяток) – 200-250 мл;

имбирь ломтиками – 10-20 гр.;

мята, мелисса или др. травы рубленные – 1 ч.л.;

мед, лимон по вкусу.

Складываем все в чашку и заливаем крутым кипятком. Даем завариться и пьем утром вместо кофе. Заряд энергии и бодрости на весь день вам обеспечен.

Советы.

1. Если вы купили имбиря больше его можно хранить в морозильной камере.

2. Если вы не нашли свежий имбирь его можно заменить сухим молотым, но тогда класть его придется в два раза меньше и кипятить на медленном огне дольше (минут 15-20).

3. Если во время простуды вы лечитесь имбирным чаем, то во время приготовления прокипятите на небольшом огне тертый имбирь в воде минут 7-10 с открытой крышкой, получится замечательный отхаркивающий напиток.

4. Если хотите выпить прохладный тонизирующий имбирный чай, то добавьте к любому из этих чаев (кроме индийского чая с молоком и имбирем,) лимонного сока, нарубленных листиков мяты и кубиков льда.опубликовано econet

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