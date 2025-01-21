10 рецептов имбирного чая

Попробуйте все рецепты имбирного чая и выберите свой, который будет вас устраивать "на все сто". Никаких особо редких ингредиентов в рецептах нет, так что приготовление труда, я думаю, не составит
Попробуйте все рецепты имбирного чая и выберите свой, который будет вас устраивать "на все сто". Никаких особо редких ингредиентов в рецептах нет, так что приготовление труда, я думаю, не составит.
Индийский чай с молоком и имбирем
Нам понадобятся:
Итак, берем эмалированную или из нержавейки посуду, наливаем всю воду и ставим на огонь. В сырую воду бросаем чай и имбирь. Доводим до кипения и кипятим минуту, чтоб вода приобрела красивый коричневый цвет, благодаря чаю. Пришло время добавить молоко. Когда полученная смесь закипит, добавляем кардамон и отставляем кастрюльку в сторону. Хорошо перемешиваем чай, чтоб кардамон отдал весь свой запах и вкус. Опять ставим кастрюльку на огонь и доводим до кипения. Сваренный чай процеживаем через ситечко и пьем.
Индийский тонизирующий имбирный чай
Ингредиенты:
Корень имбиря чистим бережно и аккуратно, шкурка тонкая и счищается обычным соскабливанием ножа или ложки с острыми краями. В закипевшую воду засыпаем тертый имбирь. Туда же выжимаем сок с лимона и мелко порезанную кожуру лимона. Кладем сахар и тщательно перемешиваем. Даем настояться минут 8-10. Потом разводим яблочным соком и пьем чай, как теплый (в холодную погоду), так и холодный (в жару). Очень освежающий и тонизирующий.
Острый, кислый, сладкий чай (от простуды)
Ингредиенты:
В кипящую воду добавляем тертый имбирь (кстати, имбирь не советуют резать на деревянной доске, потому как дерево хорошо впитывает все запахи. Лучше резать на стеклянной или пластиковой доске, а тереть на металлической терке). Следом добавляем молотый черный перец. Кипятить на небольшом огне 3-4 минуты. Перед выключением добавить лимонный сок и растворить мед. Пить чай следует теплый мелкими глотками, закутавшись в теплое одеяло. Не болейте!
Тибетский чай от простуды
Состав:
Мелко режем или трем чищеный имбирь, выкладываем в чашку и заливаем кипятком. Добавляем лимон и накрываем чашку крышкой, чтоб настоялся. Чем больше настоится чай, тем больше полезных веществ отдаст имбирь. Для смягчения жгучего вкуса имбиря можно добавить щепотку семян фенхеля. Дальше добавляем мед в чай или вприкуску, кому как нравится, и пьем, поправляемся. На здоровье.
Имбирный напиток от тошноты
Составляющие:
В кипящую воду бросить мелко нарезанный (или натертый) имбирь и проварить с закрытой крышкой на медленном огне 5 мин. Остудить, добавить лимонный сок и пить.
Безалкогольный глинтвейн из каркадэ
В стеклянную или эмалированную посуду закладываем каркадэ и специи, и заливаем кипятком. Даем настояться от 20 минут до часа (можно укутать, чтобы лучше настоялось). Добавляем мёд, и, наслаждаясь вкусом, пьём. Можно этот напиток пить и холодным, а можно добавить ещё специй по вкусу – перец, кардамон, мускатный орех… только не слишком много. Этот глинтвейн – афродизиак и им можно удивить любимого человека в романтическую встречу. Хотя и просто так тоже очень вкусно.
Согревающий имбирный чай
Ингредиенты:
Воду наливаем в эмалированную посуду и ставим на плиту. Сразу же бросаем чай и имбирь. Когда вода закипит, добавляем гвоздику, кардамон и мед. Даем закипеть повторно, и снимаем с плиты. Процеживаем, наливаем по чашкам, добавляем лимон и пьем. Приятного чаепития.
Мятный чай
Тертый имбирь закладываем в чайник, добавляем чай и мяту. Эту смесь заливаем крутым кипятком, закрываем крышкой и даем настояться. Через 10-15 мин можно пить, добавив сахар и лимон. Смачного.
Чай антидепрессант
Ингредиенты:
Завариваем в чашке и пьем мелкими глотками.
Утренний тонизирующий
Состав:
Складываем все в чашку и заливаем крутым кипятком. Даем завариться и пьем утром вместо кофе. Заряд энергии и бодрости на весь день вам обеспечен.
Советы.
1. Если вы купили имбиря больше его можно хранить в морозильной камере.
2. Если вы не нашли свежий имбирь его можно заменить сухим молотым, но тогда класть его придется в два раза меньше и кипятить на медленном огне дольше (минут 15-20).
3. Если во время простуды вы лечитесь имбирным чаем, то во время приготовления прокипятите на небольшом огне тертый имбирь в воде минут 7-10 с открытой крышкой, получится замечательный отхаркивающий напиток.
4. Если хотите выпить прохладный тонизирующий имбирный чай, то добавьте к любому из этих чаев (кроме индийского чая с молоком и имбирем,) лимонного сока, нарубленных листиков мяты и кубиков льда.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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