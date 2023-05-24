19 чудесных вещей, которым нас учит сознание

Сегодняшний день – такой же, как и каждый день. А каждый день – это возможность узнать что-то фантастическое о том, кто вы есть на самом деле. Представьте, что ваша жизнь

Представьте, что ваша жизнь – гигантская корзина с подарками. Все, чем вы являетесь, в этой корзине: ваши успехи, потери, борьба и удовольствие. Эти подарки дают вам силу справиться со всеми вызовами, которые бросает вам жизнь, и добиться личного и профессионального успеха. С сознающим разумом, жизнь может стать ежедневной возможностью для роста и преобразования.

Возможно, это просто человеческая черта, но я полагаю, что мы тратим слишком много времени на поиск помощи со стороны, чтобы обрести счастье и удовлетворение. Мы слушаем презентации о том, как перестроить себя, как усилить ощущение счастье, как уменьшить стресс и управлять своими эмоциями, и как полностью проявить свои способности. Кто-то, возможно, даже консультировался с гуру или ясновидящими, чтобы предсказать себе счастливое будущее. Но правда в том, что все, что нам нужно знать, все счастье, которое мы могли бы когда-либо иметь, ‒ внутри нас.

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Вот 19 чудесных вещей, которые вы можете узнать о себе, если живете осознанной и целостной жизнью:

Ваше сознание ведет вас к цели вашей жизни.

Вы сами – творец ваших деяний и мыслей. Вы определяете цель вашей жизни с помощью ясности вашего сознания. У вас внутри уже есть все, чтобы жить, имея цель, удовлетворение и радость. Учитесь у себя и поверьте в свою возможность жить чудесной жизнью.

Ваше сознание ведет вас к правильным намерениям.

Большинству людей трудно принять правильное решение. Ваш сознающий разум позволяет вам достичь более глубокого понимания того, что будет определять направление деятельности в вашей жизни. Бóльшая осознанность дает вам больше возможностей определить намерения и проработать старые стереотипы и привычки, которые мешают вам добиться того, чего вы действительно хотите.

Ваше сознание помогает вам разработать подробный план вашей жизни.

Ваш сознающий разум помогает вам уладить комплексные социальные взаимоотношения в вашем окружении. Он оценивает вашу социальную осведомленность, вырабатывает социальные убеждения и точку зрения на ваши ценности, потребности и желания. Только вы можете понять значение и значимость того, что придает ценность вашей жизни.

Ваше сознание помогает справиться со страхом.

Вы – единственный человек, который может осознать собственные страхи и освободить от них свое подсознание. Когда это произойдет, ваш сознающий разум сможет справиться с вашими страхами. Страх приносит негативную энергию в вашу жизнь, поэтому крайне важно превратить негатив в позитив, что уменьшит ваш опасения перед неведомым.

Ваше сознание связывает ваше сердце и мозг.

Расстояние между вашим сердцем и головой – около 45 сантиметров. И это на самом деле чудесная идея ‒ знать, что вы «думаете своим сердцем». Сердце – мощный энергетический центр, который несет в себе благородство духа, прощение, любовь и страсть. Когда сердце и разум связаны воедино, вы живете в гармонии со своими чувствами.

Ваше сознание принимает великолепные решения.

Ваше сознательное понимание – самый важный инструмент, доступный вам, когда вы принимаете важные решения. Успокойте разум и начните с тишины. Именно в этот момент вы найдете истину внутри себя.

Ваше сознание помогает обрести чувство юмора.

Чувство юмора – великий уравнитель в жизни. Это чувство имеет власть обратить момент разочарования в веселый, даже счастливый момент. Сознательное понимание иронии жизни, ее, зачастую, случайной, извилистой природы и ее непредсказуемости помогает нам видеть юмор в нашей жизни.

Ваше сознание поддерживает положительную энергию.

В течение дня уровни вашей энергии колеблются. Когда вы не полностью «присутствуете» в настоящем моменте, колебания вашего настроения причиняют неудобство. Ключ к поддержанию баланса вашего настроения и позитивной энергии – осознание настоящего момента.

Прежде всего, ваше сознание верит в вас.

Ежедневно вы можете обнаружить сотни причин, которые подталкивают вас к сомнениям в себе. Если вы внимательны и осознаете эти моменты, вы никогда не поддадитесь неверию в свои силы. Внимательность заставляет вас быть на чеку и поверить в чудесную силу вашего естества.

Ваше сознание дает вам знать, когда пришло время изменений.

Ситуация становится слишком сложной; отношения закончены; время двигаться дальше. Как вы можете это определить? Ваш сознающий разум указывает направление изменений. Если вы довольствуетесь неполной осознанностью, то изменения не придут никогда.

Ваше сознание советует вам быть собой.

Для того, чтобы вы нашли свое подлинное «я», вам нужен сознающий разум. Вы знаете, что каждый человек – уникальный индивидуум, однако иногда ваша уникальность теряется среди мнений и суждений других людей. Ваш сознающий разум укрепляет вашу решимость не быть тем, кем вы не являетесь.

Ваше сознание знает, что ваши внешние достижения не затеняют ваше внутренне счастье.

Успех, достижения, дурная слава или известность – внешние проявления того, кем вы являетесь. Эти внешние характеристики мимолетны и непредсказуемы. Ваш сознающий разум знает, что ваше внутреннее бытие – именно то, что дает вам искреннюю радость и наслаждение в жизни.

Ваше сознание вдохновляет вас на творчество.

Каждый человек хочет проявлять творческую активность. Путь к творчеству – признание вашей уязвимости. Ваш сознающий разум преобразует ваши эмоции в вдохновение, затем в воображение, придавая ясность новым идеям и возможностям.

Ваше сознание напоминает вам, что нужно заботиться о вашем здоровье и благополучии.

Когда вы плохо себя чувствуете, вам сложно оставаться в настоящем моменте. Если вы в состоянии плохого самочувствия приводите себя в полную осознанность, вы, тем самым, позволяете себе справиться с физическим дискомфортом с бóльшим успехом. Однако, ключ к крепкому здоровью – это ежедневная осознанность своего здоровья. Связка сильный разум/тело/дух сдерживает не только периодически повторяющиеся соматические заболевания, но и депрессии, волнения или другие психические состояния.

Ваше сознание ведет вас к следующей благоприятной возможности.

Мой друг всегда говорит: «Возможности скрыты за каждой дверью». Но возможность существует именно благодаря тому, что ваш разум ее осознает. Если вы бездумны, вне зоны охвата «радиолокатора» осознанности, вы просто не увидите следующую возможность. Поймайте ее и растите дальше.

Ваше сознание позволяет вам рисковать.

Понимание того, что ваш сознающий разум – разум, который существует в настоящем моменте – приносит вам столько подарков, дает вам возможность воспользоваться неопределенностью, осмелиться на прыжок в неизвестность и сделать замечательные ошибки. Сознающий разум знает, что такого явления как провал, просто не существует.

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Ваше сознание может привести вас к любви.

Почему так бывает, что мы часто пропускаем знаки и сигналы, которые дают нам знать, что любовь стоит прямо перед нами? Некоторые говорят, что в этом случае, вы на самом деле не ищите любовь. И все же, если вы ищите любовь, ваш сознающий разум может вас к ней привести. Сознающий разум чист и незамутнен, он узнáет, когда любовь будет рядом.

Ваше сознание говорит вам, что жизнь неидеальна.

Одна из величайших радостей жизни – знать, что она неидеальна. Жизнь полна удовольствия и радостей, но в ней встречаются и разочарования, и необходимость бороться. Ваш сознающий разум ведет вас через эти взлеты и падения, сохраняя в гармонии ваши разум, тело и дух.

Ваше сознание находит покой.

Для того, чтобы ваш разум был спокойным, он должен быть полностью сознающим, он должен осознавать энергию внутри вас, энергию вокруг вас и открытость вашего сердца. Закрытое и злопамятное сердце никогда не принесет вам покоя. Состояние покоя требует наличия спокойного разума, который уступает и принимает настоящий момент.

Помните о том, что вы сами являетесь творцом своих поступков и мыслей. У вас внутри уже все есть, чтобы жить полной жизнью и радоваться. Учитесь у себя и верьте в свою способность создать чудесную жизнь.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet