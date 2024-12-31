Успей загадать желание или ЗОЛОТАЯ минута суток 31.12

В течении каждых суток существует одна минута, когда между нами и Высшими силами, управляющими судьбой открывается прямой канал связи. И то, о чем вы подумаете в эту самую минуту сбывается на сто процентов

В течении каждых суток существует одна минута, когда между нами и Высшими силами, управляющими судьбой открывается прямой канал связи. И то, о чем вы подумаете в эту самую минуту сбывается на сто процентов.

Структура пространственно-временного континиума Земли (ПВКЗ) устроена таким образом, что энергия и информация (в том числе и кармическая) передаются последовательно из суток в сутки.

Эта передача происходит как по цепочке, но в строго установленные промежутки.

Один раз в сутки, в течение одной минуты, сопротивление ПВКЗ падает практически до нуля.

Эта минута названа "золотой минутой суток".

Используйте это знание для делания того, что сейчас еще называют чудесами.

Действительно в эти минуты можно достигать максимально креативного эффекта при минимуме энергетических затрат.

Это как бы дверь в вышестоящие состояния.

Теперь Вы видите к чему приводят необдуманные слова, сказанные во время, когда исполняются желания.

Чтобы подобного не случилось, давайте отметим в календаре те самые золотые минутки и будем пользоваться ими только во благо, загадывая свои самые заветные мечты.

Итак, сначала запишем дату - число и месяц. Например, 15 сентября — 15.09. Так вот волшебная минута исполнения желания наступит 15 сентября в 15 часов 9 минут, в течении шестидесяти секунд вы можете загадать одно желание. Например - "Хочу с нового года получать 30 тысяч ежемесячно!" Говорить хочу, чтобы мне повысили зарплату не следует, слишком это неопределенно. Просите конкретно и четко — что вы хотите получить и когда.

Вы уже конечно поняли, что число дня соответствует часам, а номер месяца — минуте в течении которой нам улыбается счастье. Но что же делать, например - 29 сентября или 31 января. Да, действительно, у нас в сутках всего 24 часа.

Поэтому, с 25 по 31 число мы меняем правило подсчета - номер месяца показывает нам часы, а номер дня становится показателем минуты. Например 29 сентября (29.09) время загадывания желаний наступит в 9 часов 29 минут.

31 января (31.01) нам придется проснуться в половине второго ночи, потому что счастливая минутка начнется ночью в 01 час 31 минуту.

Соответственно - 31 декабря (31.12) нам надо загадывать заветное желание в половине первого дня, потому что счастливая минутка начнется в 12 час 31 минуту.

Проверьте - и поверите!опубликовано econet

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