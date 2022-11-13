5 вкусных и полезных блюд для отличного начала дня

Что приготовить на завтрак полезного и очень вкусного? Предлагаем Вашему вниманию рецепты, которые наверняка не оставят Вас равнодушными
Вот, например, пять вкусных и полезных блюд для отличного начала дня.
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Смешайте кокосовое молоко и воду в кастрюле, добавьте овсянку, доведите до кипения и варите на слабом огне. Мешайте до тех пор, пока каша не загустеет, около 3-4 минут. Разложите по мискам и украсьте орехами, ягодами, семенами.
Разомните ягоды в миске с помощью вилки, добавьте ваниль, кокос, семена чиа. Залейте молоком и хорошо перемешайте. Уберите в холодильник на 30 мину или на ночь, подавайте, украсив фруктами, орехами и семенами.
Вечером смешайте овсянку и ваниль, добавьте свежевыжатый сок и хорошо перемешайте. Поместите семена в миску и залейте водой, поставьте обе миски в холодильник на ночь. Утром положите пару ложек замоченных семян в 4 банки или стакана, сверху – овсянку, а на нее – фрукты и кокос.
Поместите гречку и орехи в две отдельные миски, залейте водой и дайте настояться в течение часа, а лучше – всю ночь. Затем хорошенько промойте, поместите все ингредиенты в чашу блендера и смешайте до получения однородной массы. Переложите в миски, украсьте зернами граната, кокосовой стружкой или тем, что есть у вас дома.
Включите духовку на 200°C, застелите пергаментом. Смешайте в одной емкости овсяные хлопья, миндаль, тыквенные семечки, ванильный экстракт, соль, в другой – разомните банан, добавьте к нему сироп, масло. Затем соедините все ингредиенты и руками хорошо-хорошо все перемешайте. Выложите смесь на бумагу ровным слоем, уберите в духовку на 15-20 минут.опубликовано econet.ru
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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