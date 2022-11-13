Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Еда
  4. 5 вкусных и полезных блюд для отличного начала дня

5 вкусных и полезных блюд для отличного начала дня

Источник: bionicamarket.ru 13 ноября 2022 5258
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Что приготовить на завтрак полезного и очень вкусного? Предлагаем Вашему вниманию рецепты, которые наверняка не оставят Вас равнодушными

5 вкусных и полезных блюд для отличного начала дня

Вот, например, пять вкусных и полезных блюд для отличного начала дня. 

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Овсянка на кокосовом молоке

  • 1 чашка овсяных хлопьев
  • 1,5 чашки кокосового молока
  • 1 чашка воды
  • 1 щепотка морской соли
  • Орехи, кокосовая стружка, семена тыквы и подсолнечника, свежая или замороженная клубника, ягоды годжи.

Смешайте кокосовое молоко и воду в кастрюле, добавьте овсянку, доведите до кипения и варите на слабом огне. Мешайте до тех пор, пока каша не загустеет, около 3-4 минут. Разложите по мискам и украсьте орехами, ягодами, семенами.

5 вкусных и полезных блюд для отличного начала дня

Завтрак из семян чиа и ягод

  • Чашка размороженной малины
  • Щепотка ванили
  • 3 ст.л. кокосовой стружки
  • 3 ст.л. семян чиа
  • Чашка растительного молока
  • Фрукты, ягоды и семена для украшения

Разомните ягоды в миске с помощью вилки, добавьте ваниль, кокос, семена чиа. Залейте молоком и хорошо перемешайте. Уберите в холодильник на 30 мину или на ночь,  подавайте, украсив фруктами, орехами и семенами. 

5 вкусных и полезных блюд для отличного начала дня

Overnight Oats: апельсин с ванилью

  • 400 мл геркулеса (чашка и еще три четверти)
  • 1 ч.л. ванильного экстракта
  • 400 мл апельсинового сока (около 4 апельсинов)
  • ½ чашки семян подсолнечника и тыквы
  • Чашка воды для замачивания
  • 4 столовые ложки тертого кокоса, слегка поджаренного
  • Финики, орехи, ягоды для сервировки

Вечером смешайте овсянку и ваниль, добавьте свежевыжатый сок и хорошо перемешайте. Поместите семена в миску и залейте водой, поставьте обе миски в холодильник на ночь. Утром положите пару ложек замоченных семян в 4 банки или стакана, сверху – овсянку, а на нее – фрукты и кокос.

5 вкусных и полезных блюд для отличного начала дня

Каша из зеленой гречки

  • Чашка/240 мл зеленой гречневой крупы + вода для замачивания
  • Чашка грецких орехов + вода для замачивания
  • 2 зеленых яблока
  • Сок одного апельсина
  • ½ ч.л. молотого кардамона
  • ½ ч.л. экстракта ванили
  • Зерна граната, сушеные абрикосы, пчелиная пыльца, кокосовая стружка, для украшения.

Поместите гречку и орехи в две отдельные миски, залейте водой и дайте настояться в течение часа, а лучше – всю ночь. Затем хорошенько промойте, поместите все ингредиенты в чашу блендера и смешайте до получения однородной массы. Переложите в миски, украсьте зернами граната, кокосовой стружкой или тем, что есть у вас дома.

5 вкусных и полезных блюд для отличного начала дня

Банановая гранола

  • 3 чашки овсяных хлопьев;
  • ½ чашки крупно покрошенного нежареного миндаля;
  • ½ чашки нежареных тыквенных семечек;
  • ¼ ч.л. ванильного экстракта;
  • щепотка морской соли;
  • 3 ст.л. кокосового масла;
  • 3 ст.л. кленового или финикового сиропа;
  • 2 очень спелых банана;

Включите духовку на 200°C, застелите пергаментом. Смешайте в одной емкости овсяные хлопья, миндаль, тыквенные семечки, ванильный экстракт, соль, в другой – разомните банан, добавьте к нему сироп, масло. Затем соедините все ингредиенты и руками хорошо-хорошо все перемешайте. Выложите смесь на бумагу ровным слоем, уберите в духовку на 15-20 минут.опубликовано econet.ru

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

завтрак овсянка еда рецепты

Еще от bionicamarket.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда. Марк Твен
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.