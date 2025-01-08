Рыба, запеченная в соли — простой и изысканный рецепт

Морской окунь в соли является простым и очень вкусным блюдом. Если вы любите рыбу, можете попробовать этот рецепт
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Возьмите морского окуня , хорошо промойте и просушите бумажным полотенцем. Положите в середину веточку тимьяна, две веточки петрушки , зубчик чеснока и свежемолотый перец.
2. Возьмите форму для запекания с высоким бортиком и насыпьте в него слой из морской соли грубого помола, положите два морских окуня и покройте их солью. Отправляем рыбу в духовке , предварительно разогретую до 200 ° С , выпекаем в течение 30 минут.
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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