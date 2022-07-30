100 неявных радостей жизни

Простые вещи, которые делают нас счастливыми! Мы насчитали аж 100 поводов для радости! Спешим поделиться с вами.

1. Прокатиться на тележке из супермаркета

2. Запах дождя, падающего на горячий асфальт

3. Не спать (и не хотеть!) до рассвета

4. Горячий душ после того, как ты по каким-то причинам не мылся очень долгое время

5. Трогать волосы после стрижки

6. Идеальная параллельная парковка с первого раза

7. Понять фразу на языке, которого ты не знаешь. Высший пилотаж – ответить на нее случайно всплывшей в голове цитатой

8. Когда тебе мигнули аварийкой за то, что ты их пропустил

9. Полный холодильник вкусностей, которые остались после праздников

10. Утро, в которое ты понимаешь, что у тебя теперь есть права и ты можешь сесть в машину и поехать туда, куда нужно. Сам.

11. Когда тебе мигают на трассе и ты успеваешь сбросить скорость перед гаишником

12. Когда утром просыпаешься и думаешь, черт, уже час, как на работе надо быть! А следующая мысль: сегодня же воскресенье!

13. Сделать последнее дело из кучи мелких дел, которые всегда откладывал

14. Подойти к остановке именно в тот момент, когда подъезжает твоя маршрутка

15. Дед мороз с настоящей бородой

16. Ковыряться в ушах ватными палочками

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17. Хруст снега

18. Когда лифт уже стоит на твоем этаже

19. Когда рядом с тобой в магазине открывают новую кассу и ты успеваешь как раз первым

20. Когда ты безумно устал и уже готов заснуть, возможно, не в самом подходящем месте и тут кто-нибудь накрывает тебя пледом

21. Мышечная боль после спортзала

22. Гости, перед приходом которых не нужно убирать квартиру

23. Издалека попасть точно в мусорное ведро

24. Есть то, что тебе запрещали, когда ты был ребенком

25. Надеть то, что ты только что купил

26. Заскочить в уходящий поезд

27. Запах свежей выпечки

28. Попасть в зеленую волну на светофорах

29. Отколупнуть болячку

30. Проснуться за час до звонка будильника, понять, что еще уйма времени и снова лечь спать

31. Первым вспомнить, из какого же фильма этот актер или мелодия

32. Когда после самолета или бассейна (или и того и другого вместе) заложенное ухо наконец начинает слышать

33. После целого дня снять ботинки, которые жмут

34. Когда очередь как раз после тебя вырастает до гигантских размеров

35. Случайно где-нибудь встретить запах из детства

36. В теплый вечер высунуть руку из машины

37. Разгадать сложную задачку в квесте

38. Когда рядом с тобой в самолете оказываются два свободных места

39. Когда ты доехал на машине до места как раз в тот момент, когда по радио закончилась отличная песня

40. Когда тебе удалось все-таки выдавить последнюю порцию пасты из безнадёжного тюбика

41. Стук женских каблуков по асфальту, который доносится весной из открытого окна

42. Выходить из самолета на трап в какой-нибудь теплой стране (ощущения теплого воздуха в нос).

43. Снова и снова слушать песню, которая тебе недавно понравилась

44. Когда ты вдруг вспоминаешь, каким маленьким было это дерево в твоем детстве

45. Наблюдать в ресторане, как после некоторого ожидания несут твой заказ, - вплоть до того момента, как он оказывается на столе

46. Увидеть, как девятки сменяются нолями на одометре

47. Когда твой босс пораньше ушел с работы

48. Последние секунды распутывания огромного узла

49. Когда яйцо легко чистится

50. Найти на дне ящика носок, который подходит к только что выстиранному одинокому экземпляру

51. Чихнуть три или больше раз подряд

52. Болтать ногами в воде

53. Тот момент на концерте, когда зал понимает, какую песню играет группа

54. Сбить ногой снежные наросты на днище машины зимой

55. Ощущать, что в книжке, которая тебе уже очень сильно нравится, осталось еще много непрочитанных страниц

56. Вплоть до вечера пятницы думать, что еще четверг

57. Ходить по пузырям воздуха на замерзших лужах

58. Заснуть на взлете и проснуться во время приземления самолета

59. Спать под открытым небом

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60. Поскользнуться и не упасть

61. Сказать то же, что и спортивный комментатор, но за секунду до него

62. Ехать куда-нибудь ночью или в праздники, когда в городе нет пробок

63. СМС-ка, которую ты ждал

64. Проснуться после очень реалистичного кошмара и понять, что это был лишь сон

65. Откусить пирожок/булочку/эклер с той стороны где начинка

66. Когда кто-нибудь, с кем ты встречаешься, опоздал еще больше, чем ты

67. Внутренне напружинившись, поднять что-нибудь с виду очень тяжелое и масштабное, а оно оказывается легким

68. Читать под одеялом с фонариком, когда это было запрещено

69. Когда пицца, заказанная поздно ночью, приезжает действительно сразу

70. Когда твои ноги засасывает в песок в прибое

71. Срывать защитный слой с экрана новеньких электронных гаджетов

72. Убить комара, который уже полчаса жужжит над ухом

73. Тот момент отпуска, когда ты забываешь, какой сейчас день недели

74. Проехать то, что вызвало пробку

75. Когда тебя поздравляют с праздником люди, которых ты не знаешь.

76. Находить скрытые опции в вещах, которые ты давно и хорошо знаешь

77. Когда никто в компании не может открыть какую-нибудь банку или разобраться, как это работает, а ты берешь – и у тебя сразу получается

78. Когда в окошко видишь, как самолет оторвался от земли

79. Скатиться на велосипеде с холма, на который долго и мучительно поднимался

80. Вытащить занозу

81. Оказаться в том самом ряду пробки, который едет быстрее всех

82. Когда герои фильма появляются в том месте, которое ты хорошо знаешь

83. Увидеть белку

84. Обнаружить и купить на распродаже вещь мечты в единственном экземпляре своего размера

85. Проткнуть мембрану кофейной банки

86. Найти заначку, про которую ты уже забыл

87. Самопроизвольная починка механизмов

88. Когда подходит очередь человека, который стоит перед тобой

89. Вспомнить с чего, собственно, начался этот разговор

90. Звук дождя в палатке

91. Пить горячий кофе или чай на улице в холодную морозную зиму

92. Когда ты и она неожиданно говорите что-нибудь одновременно

93. Навести порядок на столе после сдачи экзамена/отчета/проекта

94. Когда холодная постель, в которую ты нырнул, наконец согревается

95. Оущение эйфории, когда головная боль, которая сверлила мозг два дня, наконец отпустила

96. Нечаянно точно ввести свой старый и давно забытый пароль

97. Выдернуть сорняк вместе с корнем

98. Когда отъезд в отпуск или командировку совпадает с отключением горячей воды

99. День, когда ты совершенно свободен

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100. Когда что-нибудь приятное достойно кончается. опубликовано econet.ru