Жареные груши с кремом маскарпоне

Невероятно простой в приготовлении и полезный десерт, попробуйте его приготовить и он станет любимым лакомством Вашей семьи

Жареные Груши

4 крупные груши или 8 небольших

2 столовые ложки лимонного сока

1 столовая ложка сахара

2 столовые ложки воды

2 столовые ложки несоленого сливочного масла

Espresso с кремом маскарпоне

1 чашка взбитых сливок

1 палочка ванили

1 чашка маскарпоне

1 / 4 — 1/3 стакана сахара

2-3сстоловые ложки эспрессо, охлажденные

Какао-порошок, для украшения

Молотый миндаль (по желанию)

1. Разогреть духовку до 180 градусов. Очистите груши, разрежьте вдвое вдоль и удалите сердцевину. Поместите отрезанной стороной вверх в сковороду и сбрызните лимонным соком. Посыпьте равномерно сахаром половинки груш и положите по кусочку масла. Налейте воду в сковороду и выпекайте груши в течение 30 минут, поливая соком несколько раз. Переверните груши и выпекать еще 30 минут, поливая соком несколько раз. Груши готовы, когда нож легко входит в самой толстой части. Дайте грушам остыть до комнатной температуры.

2. Вылить взбитые сливки в небольшую миску. Кусочек ванили разрезать вдоль пополам и очистить семена в крем, помешивая, чтобы равномерно распределить.Уберите в холодильник примерно на час.

3. Непосредственно перед подачей крем вылить через мелкое сито в охлажденную миску. Добавить маскарпоне и эспрессо, и взбить на средней скорости, пока ингредиенты соединятся. Увеличьте скорость до средне-высокой посыпать сахаром, взбивать до мягкой формы.

4. На половиноки груш разпределите ложкой крем маскарпоне. Добавить один или оба из отделочных ингредиентов по вкусу. опубликовано econet