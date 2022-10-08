Три проверенных способа, как моментально очистить чеснок

К счастью, есть несколько способов, которые позволяют очистить чеснок быстро и без жертв.
Чистить чеснок — занятие на любителя. Увы, зубчики слишком малы, чтобы чистить их традиционным ножом для чистки овощей, а если попытаться сделать это руками, то есть риск не только пропитать пальцы резким чесночным запахом, но и поранить чувствительную кожу под ногтями. К счастью, есть несколько способов, которые позволяют очистить чеснок быстро и без жертв.
Для сегодняшнего обзора мы подобрали 3 таких метода, подсмотренных у профессиональных поваров, ведь им часто приходится чистить чеснок в быстром темпе и в больших количествах. Но сначала давайте разберемся, чем вообще полезен чеснок.
Также с помощью чеснока можно уменьшить проявления еще одного косметического дефекта — акне. Возможно, чеснок и не является основным ингредиентом в аптечке против акне, однако его бактерицидные свойства заметно уменьшают воспаления. Аккуратно вотрите немного размятого чеснока локально в зону воспаления или смешайте с вашим антибактериальным кремом если у вас чувствительная кожа.
А еще чеснок способен защитить нас от надоедливых комаров. Исследования, проведенные в Индии, показали, что если протереть кожу отваром чеснока, то можно не волноваться больше о зудящих укусах. Вы можете самостоятельно приготовить натуральный антикомариный крем, смешав чесночный настой с вазелином или пчелиным воском.
Метод 1: "встряхиваем" чеснок
Выложите чеснок в металлическую или керамическую миску небольших размеров. Накройте миску крышкой или другой посудой. Помимо миски, кстати, годится и обычный стакан.
Энергично встряхивайте миску в течение 15 секунд.
Достаньте чеснок из миски и удивитесь, ведь он будет полностью очищен. Если некоторые зубчики умудрились остаться частично в кожуре, просто встряхните их в миске еще раз — это должно помочь.
Купить этот удобный инструмент можно в магазине полезных мелочей для дома или на сайтах азиатских товаров. Обычно они стоят 50–250 рублей и представляют собой небольшую силиконовую или резиновую трубку.
Итак, отделите зубчики чеснока от головки. Положите силиконовую трубку для чеснока на разделочную доску. Вставьте зубчик чеснока внутрь трубы.
Разомните запястьем руки трубку, прощупывая зубчик под ней. Повторите аналогичным образом с каждым зубчиком, хорошенько нажимая каждый раз. В итоге ваши руки останутся целыми и невредимыми, а вот чеснок — "раздетым".
Поместите зубчик на плоской поверхности и с помощью ножа шеф-повара, расположенного горизонтально над зубчиком, разомните его. Этот способ не гарантирует полное "обнажение" чеснока, однако несколько снимает кожуру с него.
Процесс необходимо закончить вручную — удалите шелуху и удивитесь, насколько быстро вы это проделали.опубликовано econet.ru
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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