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Как приготовить крем-сыр "Филадельфия" в домашних условиях

Источник: Econet 30 марта 2025 6042
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Приготовить сыр дома не составит труда. Немного времени, простые ингредиенты и у Вас готов сыр с нежной консистенцией, приятным сливочным вкусом и без вредных консервантов. И еще: чем выше жирность используемого молока, тем больше сыра у Вас получится

Как приготовить крем-сыр "Филадельфия" в домашних условиях

Приготовить этот сыр  дома не составит труда. Немного времени, простые ингредиенты и  у Вас готов сыр с  нежной консистенцией, приятным сливочным вкусом и без вредных консервантов.И еще: чем выше жирность используемого  молока, тем больше сыра у Вас получится.

Ингредиенты:

  • Молоко — 1 л
  • Кефир — 0,5 л
  • Яйцо куриное — 1 шт
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Кислота лимонная (на кончике ножа)

Способ приготовления:

Молоко выливаем в кастрюлю и ставим на плиту, на средний огонь и постоянно помешивая, добавляем соль и сахар, доводим до кипения.

Сразу после закипания добавляем кефир и перемешиваем, пока масса не свернется. Эту массу откидываем на марлю, затем подвешиваем на марле над раковиной на 15 минут и даем стечь сыворотке.

Яйцо и немного лимонной кислоты хорошо взбиваем.

К взбитому яйцу добавляем получившийся творог и еще раз взбиваем до получения однородной пышной массы.

Наш сыр готов. Приятного  Вам аппетита!

P.S. По желанию Вы можете добавить в крем-сыр свою любимую зелень или острый перец. опубликовано econet

Источник: https://econet.ru/

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еда рецепт сыр филадельфия молоко кефир

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