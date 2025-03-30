Как приготовить крем-сыр "Филадельфия" в домашних условиях

Приготовить сыр дома не составит труда. Немного времени, простые ингредиенты и у Вас готов сыр с нежной консистенцией, приятным сливочным вкусом и без вредных консервантов. И еще: чем выше жирность используемого молока, тем больше сыра у Вас получится
Приготовить этот сыр дома не составит труда. Немного времени, простые ингредиенты и у Вас готов сыр с нежной консистенцией, приятным сливочным вкусом и без вредных консервантов.И еще: чем выше жирность используемого молока, тем больше сыра у Вас получится.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Молоко выливаем в кастрюлю и ставим на плиту, на средний огонь и постоянно помешивая, добавляем соль и сахар, доводим до кипения.
Сразу после закипания добавляем кефир и перемешиваем, пока масса не свернется. Эту массу откидываем на марлю, затем подвешиваем на марле над раковиной на 15 минут и даем стечь сыворотке.
Яйцо и немного лимонной кислоты хорошо взбиваем.
К взбитому яйцу добавляем получившийся творог и еще раз взбиваем до получения однородной пышной массы.
Наш сыр готов. Приятного Вам аппетита!
P.S. По желанию Вы можете добавить в крем-сыр свою любимую зелень или острый перец. опубликовано econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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