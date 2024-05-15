7 вещей, которые вам нужно перестать ожидать от других

Я пришел в этот мир не для того, чтобы оправдывать ваши ожидания, а вы пришли в этот мир не для того, чтобы оправдывать мои ©Брюс Ли

1. Перестать ожидать, что с вами будут соглашаться.

Вы заслуживаете того, чтобы быть счастливым. Вы заслуживаете того, чтобы жить полной жизнью. Не позволяйте мнению других людей заставить вас забыть об этом. Вы пришли в этот мир не для того, чтобы оправдывать чужие ожидания, и не надо думать, что другие люди должны оправдывать ваши.

На самом деле, чем больше вы одобряете свои собственные жизненные решения, тем меньше одобрения вам нужно от кого-либо еще.

Вы должны осмелиться быть самим собой и следовать вашей интуиции, как бы страшно или странно это ни оказалось на самом деле. Не сравнивайте себя с другими. Не позволяйте чужому успеху или прогрессу обескуражить вас. Следуйте своему собственному пути и оставайтесь верны своей собственной цели. В конечном итоге, успех заключается в том, чтобы прожить жизнь счастливо и по-своему.

2. Перестать ожидать, что вас будут уважать больше, чем вы уважаете сами себя.

Истинная сила заключена в душе и духе, а не в мышцах. Нужно верить в себя, быть собой и иметь желание действовать соответствующе. Решите для себя, что с этой минуты вы никогда больше не будете просить кого-то о любви, уважении и внимании к вам. Вы сами должны их проявлять.

Подойдите сегодня к зеркалу, посмотрите на себя и скажите: «Я люблю тебя и в дальнейшем буду поступать соответствующим образом». Важно быть любезным с другими, но еще важнее быть любезным с самим собой. Когда вы практикуете самоуважение и любовь к себе, вы даете себе возможность быть счастливым. Когда вы счастливы, вы становитесь лучше как друг, лучше как член семьи, лучше как ВЫ САМИ.

3. Перестать ожидать (и нуждаться в том), что вы будете нравиться другим.

Вы можете чувствовать себя ненужным какому-то человеку и недостойным его, но в то же время вы бесценны для другого. Никогда не забывайте, чего вы стоите. Проводите время с теми, кто вас ценит. Какими бы хорошими вы ни были по отношению к людям, всегда найдется человек, который будет вас критиковать.

Улыбайтесь, игнорируйте таких людей и двигайтесь дальше.

В этом безумном мире, который пытается сделать вас таким же, как все, самая сложная битва, которая вам предстоит, это битва за самого себя. И пока вы сопротивляетесь, не все вас будут любить. Иногда вас будут оскорблять просто потому, что вы «не такой». Но на самом деле все в полном порядке. Вещи, которые отличают вас от других, и есть те вещи, которые делают ВАС САМИХ, и нужные люди будут любить вас за это.

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4. Перестать ожидать, что люди будут вписываться в ваше представление о них.

Любить и уважать других людей – значит позволять им быть самими собой. Когда вы перестанете ожидать, что люди будут вести себя определенным образом, вы сможете начать ценить ИХ САМИХ.

Будьте внимательны и уважайте людей за то, кем они являются, а не за то, кем вы хотите, чтобы они были. Мы и на половину не знаем большинство людей; а ведь то, что мы знаем кого-то по настоящему, во многом и делает их удивительными. Каждый человек замечателен и прекрасен, но чтобы это увидеть необходимо терпение. Чем больше вы будете узнавать кого-то, тем дальше сможете заглянуть за границы их внешнего облика и увидеть красоту того, кем они являются на самом деле.

5. Перестать ожидать, что люди знают, о чем вы думаете.

Люди не умеют читать мысли. Они никогда не узнают, что вы чувствуете, только если вы не скажете об этом. Ваш босс? Да, он не знает, что вы надеетесь на повышение, потому что вы ему об этом не сказали. Этот милый парень, с которым вы не заговорили из-за собственной скромности? Да, вы угадали, он не обращает на вас внимания просто потому, что вы сами не обращаете внимания на него.

В жизни вам необходимо регулярно и эффективно общаться с людьми. И зачастую вы должны напрячь связки и произнести первые слова. Вам необходимо говорить людям, о чем вы думаете. Вот так просто.

6. Перестать ожидать, что они резко изменятся.

Если у близкого вам человека есть какая-то привычка, которая, как вы надеетесь, со временем пропадет, то скорее всего этого не произойдет. Если вам действительно необходимо, чтобы он что-то изменил, будьте искренни и выложите все карты на стол, чтобы этот человек понимал, что вы чувствуете, и что ему нужно делать.

Хотя, по большому счету, вы не можете изменить людей, и вам не стоит пробовать это сделать.

Вы либо принимаете то, кем они являются, либо выбираете жизнь без них. Такой подход может казаться жестким, но это не так. Когда вы пытаетесь изменить людей, они часто остаются такими же, но когда вы не стараетесь изменить их – когда поддерживаете их и даете быть теми, кто они есть – они постепенно начинают меняться в самую лучшую сторону. Потому что на самом деле меняется то, как вы их видите.

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7. Перестать ожидать, что у них всегда все будет в порядке.

Будьте с людьми любезнее, чем нужно, ведь каждый, кого вы встречаете, ведет своего рода битву, также как и вы. За каждой улыбкой или проявлением силы скрыта внутренняя борьба, такая же непростая и незаурядная, как ваша собственная.

Помните, что принимать светлые моменты в жизни — не значит игнорировать темные. Нас оценивают по способности преодолевать невзгоды и опасности, а не по способности избегать их.

Поддерживать людей, делиться с ними и помогать им – одна из величайших наград в жизни. Если мы это признаем, все происходит естественно, потому что у нас всех схожие мечты, потребности и проблемы. Как только мы примем такой подход, мир станет местом, где мы сможем посмотреть человеку в глаза и сказать: «Я сбился с пути и у меня проблемы», – а он кивнет и ответит: «У меня тоже», – и в этом нет ничего плохого. Потому что это абсолютно нормально, когда у вас не всегда все нормально.

Напоследок

Люди редко ведут себя в точности так, как вы того хотите. Надейтесь на лучшее, но ожидайте меньшего. И помните, ваше счастье напрямую зависит от ваших мыслей и точки зрения на вещи. Даже если ситуация или взаимоотношения складываются из рук вон плохо, они все равно того стоили, если при этом вы испытали что-то новое или научились чему-нибудь. опубликовано econet

Marc Chernoff

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet