7 вещей, которые необходимо знать родителям мальчиков

Без достойного личного примера воспитание ребенка сводится к бесполезным словесным перепалкам и принуждению выполнять родительские команды.

1. Любимый ребенок.

Если родители постоянно дарят своему сыну любовь, заботу и внимание, это дает ребенку ощущение того, что его любят и ждут в окружающем мире. Ребенок, не обделенный теплотой родительских чувств, растет уверенным в себе, дружелюбным, приветливым и ласковым. В противном же случае мальчик принимает эмоциональную холодность родителей, как должное, и учится от них равнодушию. Он растает тревожным, замкнутым, грубым и зажатым.

2. Гармоничная личность.

Любящие родители, желающие в будущем найти отраду глаз в своем чаде, должны воспитывать в мальчике настоящего Человека и гармоничную личность во всех отношениях. Это значит: воспитывать доброту, сочувствие, умение помогать и приносить пользу другим бескорыстно. Сын должен быть не только "объектом" любви, который потребляет и тратит. Надо принимать его таким, каков он есть, видеть и учитывать его индивидуальность, истинные потребности и способности. Важно развивать эмоциональность, любознательность и повышать уровень знаний ребенка. Разговаривая, обучая, объясняя, мы готовим ребенка к успешному познанию окружающего мира. Помогайте развивать и навыки общения: как знакомиться, слушать, выражать себя.

3. Самостоятельность и независимость.

Отдельно хотелось бы сказать о предоставлении ребенку самостоятельности и независимости. Только самостоятельный и свободный человек может быть истинно счастливым и успешным. Предоставляйте сыну возможность делать то, что он хочет делать сам, и то, что он уже умеет делать. Шаг за шагом мальчик будет достигать все больших вершин. С самого раннего возраста мужской натуре присуще стремление к самоутверждению и лидерству. Даже маленький мальчик должен самостоятельно мыслить, иметь свой взгляд на вещи, уметь принимать решения, нести ответственность за свои поступки и быть активным строителем своей жизни. Как этого добиться? Предоставляйте сыну свободу выбора, подключайте его к обсуждению семейных вопросов, а если вы хотите о чем-то попросить сына, говорите не приказами, а предложениями. В противном случае вы можете воспитать послушного, тихого, скромного, безынициативного, безответственного человечка, которому ничего не надо и который ни к чему не стремится.

4. Физическое развитие.

Для всех мальчиков необходима двигательная активность и занятия спортом. Совершенствование физических возможностей помогут ребятам почувствовать себя сильными, смелыми, а значит уверенными в своих силах. Поощряйте активные игры и каждодневные физические нагрузки. Совместно составьте небольшую программу занятий. Начните с малого - 1 отжимание от пола, 1 приседание и 1 раз сгибание в животе (пресс), но делать необходимо каждый день. Через неделю по 2 раза и т.д. Сделать это достаточно просто.

5. Личный пример.

Без достойного личного примера воспитание ребенка сводится к бесполезным словесным перепалкам и принуждению выполнять родительские команды. Дети с самого рождения "впитывают" все наши "хорошие" и "отрицательные" поступки. Успешные родители - это те, кто постоянно совершенствуют свое родительское мастерство, стараются быть интересными, веселыми, уравновешенными и справедливыми. Родительские взаимоотношения являются для мальчика эталоном обращения с девочками, а в дальнейшем с женщинами и женой. Мама становится для мальчика прообразом его будущей жены.

6. Мама и сын.

Так складывается, что в основном воспитанием детей занимаются женщины (мамы, бабушки, воспитатели, учителя), которые когда-то были девочками, но ...не мальчиками. Поэтому женская интуиция должна помочь нам попытаться понять мир мальчишеских переживаний. Главное относитесь к своему маленькому мужчине, да и ко всем мужчинам, с уважением, не принижая их статус. Гармоничность воспитания мальчика в большей степени зависит от характера материнского поведения. Мама от природы наделена особой мягкостью и нежностью, ей свойственно быть слабой, нуждающейся в защите и опоре. Сыну с такой мамой волей-неволей приходится вести себя по-мужски (только не забывайте нахваливать своего юного помощника). Замечено, что чаще всего, сильные мужчины вырастают у слабых матерей.

7. Папа и сын.

Ближе к 6 годам мальчики начинают проявлять интерес ко всему мужскому. Они стремятся проводить больше времени с отцом, дядей, дедом, подражая им и имитируя их поведение. Желательно, чтобы отец с раннего возраста занимался сыном и участвовал в вопросах его воспитания. В семье именно отец должен быть проводником норм поведения. В любом случае, после 6 лет отец должен быть активным учителем в жизни своего сына. Только через общение с отцом и другими мужчинами мальчик осваивает азы мужского поведения, способы решения "взрослых" проблем, учится высказывать свое мнение и давать оценку событиям. опубликовано econet

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