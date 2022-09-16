​​​​​​​На открытом огне: 12 ярких блюд из овощей

Снова приближаются выходные, и нас неудержимо тянет за город: переделать все дела на участке, просто отдохнуть на свежем воздухе и, конечно, приготовить что-нибудь вкусненькое на костре или мангале.
Снова приближаются выходные, и нас неудержимо тянет за город: переделать все дела на участке, просто отдохнуть на свежем воздухе и, конечно, приготовить что-нибудь вкусненькое на костре или мангале. Ведь совсем скоро лето! И в этот раз мы предлагаем вам 12 рецептов блюд из овощей. На открытом огне они лучше всего сохраняют и цвет, и вкус, и полезные свойства. Побалуйте себя, родных и друзей ярким, легким и пикантным угощением!
1. Шашлык «легкий» c соусом карри
Понадобится:
- 2 цукини
- 3 разноцветных перца
- 2 помидора
- 6 шампиньонов
- 3 ст. л. сухого вина
- 2 ст. л. сока лимона
- 1 ст. л. меда
- черный перец, соль по вкусу
- 2 ст. л. оливкового масла
Для соуса:
- 1 ст. л. муки
- 10 г имбиря
- 1 ст. л. карри
- 1 ст. л. томатной пасты
- 200 мл мясного бульона
- 2 ст. л. изюма
- 30 г рубленой петрушки
- 50 г сливочного масла
На 4 порции
40 мин
245 ккал
Приготовление:
- Сделать соус карри. Изюм вымыть. Имбирь очистить, натереть на терке. Чеснок очистить, измельчить, обжарить в сотейнике на сливочном масле. Добавить в сотейник муку, карри, готовить на медленном огне 5 мин. Положить томатную пасту, снять с огня, остудить. Влить горячий бульон, перемешать, добавить петрушку, имбирь, изюм, посолить по вкусу, варить 20 мин.
- Баклажаны и цукини вымыть, нарезать кружочками. Перец вымыть, разрезать на 4 части, удалить семена и плодоножки. Помидоры вымыть и нарезать кружками.
- В миску влить вино, добавить сок лимона, мед, перец и соль. Перемешать. Положить в маринад ломтики баклажана, цукини и перца и оставить на 1 ч.
- Грибы вымыть, разрезать пополам. Овощи и грибы нанизать на шпажки вперемежку с помидорами. Сбрызнуть оливковым маслом и обжарить на гриле до готовности в течение 15 мин. Подавать готовый шашлык с соусом карри.
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2. Картофель по-баварски
с луком и маринованным перцем
Понадобится:
- 2–3 красные луковицы
- 400 г бекона (ломтики)
- 3 сладких перца
Для маринада:
- 1 ст. л. соли
- 1 лавровый лист
- 2 ст. л. уксуса
На 8 порций
50 мин
455 ккал
Приготовление:
- Перец вымыть, обсушить, разрезать пополам, удалить плодоножки и семена, мякоть нарезать широкими полосками.
- Сделать маринад. Вскипятить в кастрюле 2 л воды, добавить сахар, соль, лавровый лист, уксус.
- Бланшировать в маринаде перец в течение 3 мин. Откинуть на дуршлаг. Лук очистить, разрезать каждую луковицу на 8 частей. Картофель залить холодной водой, тщательно вымыть. Разрезать каждый клубень вдоль и пополам.
- Разогреть гриль. Обжарить на нем картофель с каждой стороны до зажаристой корочки в течение 10 мин. Затем выложить лук, жарить в течение 3 мин с каждой стороны. Выложить полоски бекона и обжарить на сильном огне.
- Выложить на тарелки картофель, полоски перца, лук и бекон. Подавать блюдо горячим.
3. Французская закуска
Подается в шляпках грибов
Понадобится:
- 1 банка зеленого горошка
- 1 ст. л. растительного масла
- 6 шляпок шампиньонов
- 2 ст. л. лимонного сока
Для соуса:
- 4 крупные луковицы
- 1 ст. л. сливочного масла
- 100 мл шампанского
- зелень для украшения
На 3–4 порции
50 мин
320 ккал
Приготовление:
- Шляпки шампиньонов залить соком лимона, оставить на 20 мин. Решетку или гриль разогреть, выложить шляпки и жарить 3 мин.
- Морковь залить холодной водой, довести до кипения, варить 10 мин. Снять с огня, морковь залить холодной водой, остудить, очистить, нарезать одинаковыми кубиками.
- Консервированный горошек откинуть на дуршлаг. Соединить горошек с морковью.
- Сделать соус. Лук очистить, измельчить. В сотейнике на медленном огне разогреть сливочное масло, добавить лук и томить на медленном огне 15 мин, пока лук не станет прозрачным, добавить крахмал, все хорошо перемешать, влить шампанское и еще раз все хорошо перемешать.
- Шляпки грибов снять с решетки, остудить, начинить морковью с горошком и жарить еще 10 мин.
- Выложить шампиньоны с начинкой на порционные тарелки, украсить зеленью. Отдельно подать луковый соус.
4. Теплый салат
Пикантный и очень вкусный
Понадобится:
- 1 цукини
- 3 разноцветных перца
- 2 помидора
- 1 луковица
- соль
Для соуса:
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. муки
- 2 зубчика чеснока
- 0,5 ч. л. соуса табаско
- 0,5 ч. л. паприки
На 2 порции
45 мин
345 ккал
Приготовление:
- Баклажан вымыть, очистить, нарезать пластинами, замочить в соленой воде на 20 мин, вынуть, обсушить бумажным полотенцем.
- Цукини вымыть, обсушить, нарезать пластинами, сбрызнуть лимонным соком.
- Перец вымыть, разрезать пополам, удалить семена и плодоножки, мякоть нарезать пластинами.
- Помидоры вымыть и нарезать кружками.
- Лук очистить, нарезать широкими кольцами.
- Гриль или решетку разогреть до средней температуры и обжарить овощи с двух сторон.
- Сделать соус. Чеснок очистить, пропустить через пресс. В сотейнике разогреть оливковое масло. Помешивая, маленькими порциями добавить муку, размешать, чтобы не было комочков, посолить, добавить паприку, соус табаско, все хорошо перемешать и снять с огня.
- Овощи выложить на тарелки, подавать теплыми с острым соусом.
5. Тыква с помидорами на гриле
Маринуется в вине и меде
Понадобится:
Для маринада:
- 1 ст. л. лимонного сока
- 2 ст. л. белого сухого вина
- 1 ст. л. меда
- молотый черный перец на кончике ножа
- соль по вкусу
- 2 ст. л. оливкового масла
На 4 порции
50 мин
245 ккал
Приготовление:
- Тыкву очистить от кожуры, мякоть нарезать кубиками.
- Сделать маринад. В широкую миску влить вино, сок лимона, мед, посолить и поперчить по вкусу, все хорошо перемешать. Положить в маринад тыкву и оставить на 30 мин. Помидоры вымыть. Кусочки тыквы вынуть из маринада, нанизать на шампуры вперемежку с помидорами.
- Сбрызнуть растительным маслом и обжарить на открытом огне до готовности в течение 10–15 мин.
6. Кукуруза с томатами и тимьяном
Необычно!
Понадобится:
- 6 початков кукурузы сахарной
- 1 ст. л. меда
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. тимьяна
- 1 кг помидоров
- соль по вкусу
На 6 порций
40 мин
365 ккал
Приготовление:
- Соединить оливковое масло, мед, тимьян, соль, все хорошо перемешать. Гриль разогреть до средней температуры.
- Кукурузные початки разрезать пополам, натереть получившейся смесью.
- Выложить кукурузу на решетку гриля, жарить до готовности, около 10–12 мин, переворачивая початки каждые 4 мин.
- Помидоры залить кипятком, оставить на 30 с. Снять кожицу, мякоть измельчить, посолить, поперчить по вкусу.
- Выложить на порционные тарелки початки кукурузы, на них помидоры и подавать на стол.
7. Закуска из печеных перцев
c маслинами и апельсинами
Понадобится:
- 5 больших разноцветных сладких перцев
- 2 больших апельсина
- 250 г маслин без косточек
- 250 г оливок без косточек
- 3 зубчика чеснока
- 1 пучок петрушки
- 2 ст. л. сока апельсина
- 1 ст. л. оливкового масла
- соль, свежемолотый черный перец по вкусу
На 6–8 порций
55 мин
235 ккал
Приготовление:
- Перцы вымыть, обсушить. Нанизать на шампуры. Развести огонь и над пламенем обуглить перцы со всех сторон. Снять перцы с шампуров и уложить в полиэтиленовый пакет и оставить на 15 мин.
- Чеснок очистить, пропустить через пресс. У петрушки удалить жесткие стебли, листья порубить, соединить с чесноком.
- С апельсинов снять мелкой теркой немного цедры, добавить к чесноку с петрушкой, перемешать. Апельсины очистить от кожуры, с долек снять пленки. Очистить перцы от кожицы и семян. Мякоть нарезать полосками.
- Маслины и оливки разрезать пополам. Смешать подготовленные маслины и оливки с перцами и петрушкой с чесноком.
- Добавить в смесь перцев, оливок, маслин и петрушки кусочки филе апельсинов.
- Заправить закуску из печеных перцев апельсиновым соком, оливковым маслом, солью, перцем и подавать на стол.
8. Баклажаны с беконом
Ароматное восточное блюдо
Понадобится:
- 1 пучок петрушки
- 1 пучок укропа
- 1 ст. л. паприки
- 6 больших баклажанов
- соль по вкусу
- черный перец по вкусу
- 200–300 г слабосоленого или замороженного бекона
На 6 порций
80 мин
450 ккал
Приготовление:
- Баклажаны вымыть. Каждый баклажан надрезать поперек через каждые 1,5 см, не прорезая до самого конца 1,5 см. Посолить так, чтобы соль попала в каждый разрез, оставить на 20 мин.
- Нарезать бекон прямоугольными или квадратными кусочками. Бекон поперчить и приправить паприкой, перемешать, чтобы кусочки покрылись специями. Уложить по кусочку бекона в разрезы.
- Нанизать баклажаны на шампуры и жарить над углями, часто поворачивая, в течение 15–20 мин.
- Снять баклажаны с огня и подавать на стол обязательно горячими с зеленью и лавашом.
9. Фаршированные перцы
В начинке – шампиньоны и зелень
Понадобится:
- 600 г шампиньонов
- 2 яйца
- 1 пучок зеленого лука
- 1 пучок кинзы
- 4 ст. л. соевого соуса
- 4 ст. л. хлебных крошек
- растительное масло для жаренья
На 6–8 порций
60 мин
345 ккал
Приготовление:
- Шампиньоны вымыть, нарезать кубиками, обжарить на растительном масле в течение 5 мин.
- Зеленый лук и кинзу вымыть, обсушить на бумажных полотенцах, очень мелко нарубить.
- Перцы аккуратно разрезать вдоль пополам, удалить сердцевину, сохранив плодоножки.
- Взбить яйца с соевым соусом, соединить с зеленью и грибами. Добавить хлебные крошки и тщательно перемешать.
- Начинить половинки перцев грибами, обмазать перцы и начинку растительным маслом, завернуть в смазанную маслом с внутренней стороны фольгу.
- Уложить перцы на решетку и запекать на не слишком жарких углях, время от времени переворачивая, примерно 35 мин.
10. Помидоры на гриле
Вкусно и просто. Попробуйте!
Понадобится:
- 1/2 ст. л. красного винного уксуса
- 0,5 стакана оливкового масла
- 1 зубчик чеснока
- 1 лук-шалот
- перец, соль по вкусу
- 1 ст. л. рубленой петрушки
На 6 порций
20 мин
220 ккал
Приготовление:
- Сделать заправку. Лук и чеснок очистить, измельчить. В миске взбить уксус, 3 ст. л. оливкового масла, чеснок и лук-шалот. Приправить по вкусу солью и перцем.
- Помидоры вымыть, разрезать пополам, затем по горизонтали.
- Осторожно удалить семена, посыпать со стороны среза солью. Смазать помидоры оставшимся оливковым маслом.
- Положить помидоры на разогретую решетку гриля и, переворачивая, жарить 6–10 мин.
- Снять с решетки, сбрызнуть заправкой, посыпать рубленой петрушкой. Подавать помидоры на стол горячими.
11. Фаршированные баклажаны
Великолепная закуска!
Понадобится:
- 2 помидора
- 2 моркови
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. л. лимонного сока
- 1 сладкий перец
- 1 пучок салата
- соль, перец по вкусу
- 1 ст. л. растительного масла
- 100 г тертого твердого сыра
На 4 порции
45 мин
360 ккал
Приготовление:
- Баклажаны разрезать вдоль пополам, из середины вырезать мякоть, чтобы получились «лодочки».
- «Лодочки» посолить, оставить на 15 мин, затем промыть под холодной водой, чтобы удалить горечь. Полить баклажаны лимонным соком, оставить на 10 мин.
- Морковь, чеснок и лук очистить. Морковь нарезать кубиками, лук и чеснок порубить.
- Помидоры вымыть, нарезать кубиками. Салат вымыть, порвать. Перец очистить от семян, мякоть нарезать квадратиками. Обжарить лук и морковь на масле, добавить помидоры, перец, чеснок и соль. Тушить 10 мин на среднем огне.
- Выложить овощную начинку в баклажаны, положить их на разогретую решетку для барбекю и жарить баклажаны, не переворачивая, 10–15 мин.
- Снять с огня, посыпать тертым сыром, вернуть на решетку и жарить до тех пор, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подавать баклажаны с салатом.
12. Рулетики из перца и цукини
Готовятся и подаются на шпажках
Понадобится:
- 2 цукини
- 200 г твердого сыра
- 100 г оливок, фаршированных перцем
- молотый черный перец
- 250 г сливочного масла
- 250 г зернового хлеба
- морская соль крупного помола
На 4 порции
45 мин
550 ккал
Приготовление:
- Перец разрезать пополам, удалить семена и выложить срезом вверх на 8–10 мин на гриль. Затем остудить, снять кожицу и разрезать вдоль на полосы шириной 3 см.
- Цукини вымыть, обсушить, разрезать вдоль на тонкие пластины.
- Сыр нарезать крупными кубиками и завернуть в пластины цукини и полоски перца. Деревянные шпажки замочить на 1 ч в холодной воде. Нанизать на шпажки рулетики, чередуя их с оливками.
- Рулетики посолить и смазать размягченным сливочным маслом.
- Запекать на разогретом гриле на решетке, пока сыр не начнет плавиться. Рулетики посыпать морской солью. Подать с зерновым хлебом и сливочным маслом.опубликовано econet.ru
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