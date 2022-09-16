​​​​​​​На открытом огне: 12 ярких блюд из овощей

Снова приближаются выходные, и нас неудержимо тянет за город: переделать все дела на участке, просто отдохнуть на свежем воздухе и, конечно, приготовить что-нибудь вкусненькое на костре или мангале.

Снова приближаются выходные, и нас неудержимо тянет за город: переделать все дела на участке, просто отдохнуть на свежем воздухе и, конечно, приготовить что-нибудь вкусненькое на костре или мангале. Ведь совсем скоро лето! И в этот раз мы предлагаем вам 12 рецептов блюд из овощей. На открытом огне они лучше всего сохраняют и цвет, и вкус, и полезные свойства. Побалуйте себя, родных и друзей ярким, легким и пикантным угощением!

1. Шашлык «легкий» c соусом карри

Понадобится:

2 цукини

3 разноцветных перца

2 помидора

6 шампиньонов

3 ст. л. сухого вина

2 ст. л. сока лимона

1 ст. л. меда

черный перец, соль по вкусу

2 ст. л. оливкового масла

Для соуса:

1 ст. л. муки

10 г имбиря

1 ст. л. карри

1 ст. л. томатной пасты

200 мл мясного бульона

2 ст. л. изюма

30 г рубленой петрушки

50 г сливочного масла

На 4 порции

40 мин

245 ккал

Приготовление:

Сделать соус карри. Изюм вымыть. Имбирь очистить, натереть на терке. Чеснок очистить, измельчить, обжарить в сотейнике на сливочном масле. Добавить в сотейник муку, карри, готовить на медленном огне 5 мин. Положить томатную пасту, снять с огня, остудить. Влить горячий бульон, перемешать, добавить петрушку, имбирь, изюм, посолить по вкусу, варить 20 мин.

Баклажаны и цукини вымыть, нарезать кружочками. Перец вымыть, разрезать на 4 части, удалить семена и плодоножки. Помидоры вымыть и нарезать кружками.

В миску влить вино, добавить сок лимона, мед, перец и соль. Перемешать. Положить в маринад ломтики баклажана, цукини и перца и оставить на 1 ч.

Грибы вымыть, разрезать пополам. Овощи и грибы нанизать на шпажки вперемежку с помидорами. Сбрызнуть оливковым маслом и обжарить на гриле до готовности в течение 15 мин. Подавать готовый шашлык с соусом карри.

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2. Картофель по-баварски

с луком и маринованным перцем



Понадобится:

2–3 красные луковицы

400 г бекона (ломтики)

3 сладких перца

Для маринада:

1 ст. л. соли

1 лавровый лист

2 ст. л. уксуса

На 8 порций

50 мин

455 ккал

Приготовление:

Перец вымыть, обсушить, разрезать пополам, удалить плодоножки и семена, мякоть нарезать широкими полосками. Сделать маринад. Вскипятить в кастрюле 2 л воды, добавить сахар, соль, лавровый лист, уксус. Бланшировать в маринаде перец в течение 3 мин. Откинуть на дуршлаг. Лук очистить, разрезать каждую луковицу на 8 частей. Картофель залить холодной водой, тщательно вымыть. Разрезать каждый клубень вдоль и пополам. Разогреть гриль. Обжарить на нем картофель с каждой стороны до зажаристой корочки в течение 10 мин. Затем выложить лук, жарить в течение 3 мин с каждой стороны. Выложить полоски бекона и обжарить на сильном огне. Выложить на тарелки картофель, полоски перца, лук и бекон. Подавать блюдо горячим.

3. Французская закуска

Подается в шляпках грибов

Понадобится:

1 банка зеленого горошка

1 ст. л. растительного масла

6 шляпок шампиньонов

2 ст. л. лимонного сока

Для соуса:

4 крупные луковицы

1 ст. л. сливочного масла

100 мл шампанского

зелень для украшения

На 3–4 порции

50 мин

320 ккал

Приготовление:

Шляпки шампиньонов залить соком лимона, оставить на 20 мин. Решетку или гриль разогреть, выложить шляпки и жарить 3 мин. Морковь залить холодной водой, довести до кипения, варить 10 мин. Снять с огня, морковь залить холодной водой, остудить, очистить, нарезать одинаковыми кубиками. Консервированный горошек откинуть на дуршлаг. Соединить горошек с морковью. Сделать соус. Лук очистить, измельчить. В сотейнике на медленном огне разогреть сливочное масло, добавить лук и томить на медленном огне 15 мин, пока лук не станет прозрачным, добавить крахмал, все хорошо перемешать, влить шампанское и еще раз все хорошо перемешать. Шляпки грибов снять с решетки, остудить, начинить морковью с горошком и жарить еще 10 мин. Выложить шампиньоны с начинкой на порционные тарелки, украсить зеленью. Отдельно подать луковый соус.

4. Теплый салат

Пикантный и очень вкусный

Понадобится:

1 цукини

3 разноцветных перца

2 помидора

1 луковица

соль

Для соуса:

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. муки

2 зубчика чеснока

0,5 ч. л. соуса табаско

0,5 ч. л. паприки

На 2 порции

45 мин

345 ккал

Приготовление:

Баклажан вымыть, очистить, нарезать пластинами, замочить в соленой воде на 20 мин, вынуть, обсушить бумажным полотенцем. Цукини вымыть, обсушить, нарезать пластинами, сбрызнуть лимонным соком. Перец вымыть, разрезать пополам, удалить семена и плодоножки, мякоть нарезать пластинами. Помидоры вымыть и нарезать кружками. Лук очистить, нарезать широкими кольцами. Гриль или решетку разогреть до средней температуры и обжарить овощи с двух сторон. Сделать соус. Чеснок очистить, пропустить через пресс. В сотейнике разогреть оливковое масло. Помешивая, маленькими порциями добавить муку, размешать, чтобы не было комочков, посолить, добавить паприку, соус табаско, все хорошо перемешать и снять с огня. Овощи выложить на тарелки, подавать теплыми с острым соусом.

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5. Тыква с помидорами на гриле

Маринуется в вине и меде

Понадобится:

Для маринада:

1 ст. л. лимонного сока

2 ст. л. белого сухого вина

1 ст. л. меда

молотый черный перец на кончике ножа

соль по вкусу

2 ст. л. оливкового масла

На 4 порции

50 мин

245 ккал

Приготовление:

Тыкву очистить от кожуры, мякоть нарезать кубиками. Сделать маринад. В широкую миску влить вино, сок лимона, мед, посолить и поперчить по вкусу, все хорошо перемешать. Положить в маринад тыкву и оставить на 30 мин. Помидоры вымыть. Кусочки тыквы вынуть из маринада, нанизать на шампуры вперемежку с помидорами. Сбрызнуть растительным маслом и обжарить на открытом огне до готовности в течение 10–15 мин.

6. Кукуруза с томатами и тимьяном

Необычно!

Понадобится:

6 початков кукурузы сахарной

1 ст. л. меда

1 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. тимьяна

1 кг помидоров

соль по вкусу

На 6 порций

40 мин

365 ккал

Приготовление:

Соединить оливковое масло, мед, тимьян, соль, все хорошо перемешать. Гриль разогреть до средней температуры. Кукурузные початки разрезать пополам, натереть получившейся смесью. Выложить кукурузу на решетку гриля, жарить до готовности, около 10–12 мин, переворачивая початки каждые 4 мин. Помидоры залить кипятком, оставить на 30 с. Снять кожицу, мякоть измельчить, посолить, поперчить по вкусу. Выложить на порционные тарелки початки кукурузы, на них помидоры и подавать на стол.

7. Закуска из печеных перцев

c маслинами и апельсинами

Понадобится:

5 больших разноцветных сладких перцев

2 больших апельсина

250 г маслин без косточек

250 г оливок без косточек

3 зубчика чеснока

1 пучок петрушки

2 ст. л. сока апельсина

1 ст. л. оливкового масла

соль, свежемолотый черный перец по вкусу

На 6–8 порций

55 мин

235 ккал

Приготовление:

Перцы вымыть, обсушить. Нанизать на шампуры. Развести огонь и над пламенем обуглить перцы со всех сторон. Снять перцы с шампуров и уложить в полиэтиленовый пакет и оставить на 15 мин. Чеснок очистить, пропустить через пресс. У петрушки удалить жесткие стебли, листья порубить, соединить с чесноком. С апельсинов снять мелкой теркой немного цедры, добавить к чесноку с петрушкой, перемешать. Апельсины очистить от кожуры, с долек снять пленки. Очистить перцы от кожицы и семян. Мякоть нарезать полосками. Маслины и оливки разрезать пополам. Смешать подготовленные маслины и оливки с перцами и петрушкой с чесноком. Добавить в смесь перцев, оливок, маслин и петрушки кусочки филе апельсинов. Заправить закуску из печеных перцев апельсиновым соком, оливковым маслом, солью, перцем и подавать на стол.

8. Баклажаны с беконом

Ароматное восточное блюдо



Понадобится:

1 пучок петрушки

1 пучок укропа

1 ст. л. паприки

6 больших баклажанов

соль по вкусу

черный перец по вкусу

200–300 г слабосоленого или замороженного бекона

На 6 порций

80 мин

450 ккал

Приготовление:

Баклажаны вымыть. Каждый баклажан надрезать поперек через каждые 1,5 см, не прорезая до самого конца 1,5 см. Посолить так, чтобы соль попала в каждый разрез, оставить на 20 мин. Нарезать бекон прямоугольными или квадратными кусочками. Бекон поперчить и приправить паприкой, перемешать, чтобы кусочки покрылись специями. Уложить по кусочку бекона в разрезы. Нанизать баклажаны на шампуры и жарить над углями, часто поворачивая, в течение 15–20 мин. Снять баклажаны с огня и подавать на стол обязательно горячими с зеленью и лавашом.

9. Фаршированные перцы

В начинке – шампиньоны и зелень

Понадобится:

600 г шампиньонов

2 яйца

1 пучок зеленого лука

1 пучок кинзы

4 ст. л. соевого соуса

4 ст. л. хлебных крошек

растительное масло для жаренья

На 6–8 порций

60 мин

345 ккал

Приготовление:

Шампиньоны вымыть, нарезать кубиками, обжарить на растительном масле в течение 5 мин. Зеленый лук и кинзу вымыть, обсушить на бумажных полотенцах, очень мелко нарубить. Перцы аккуратно разрезать вдоль пополам, удалить сердцевину, сохранив плодоножки. Взбить яйца с соевым соусом, соединить с зеленью и грибами. Добавить хлебные крошки и тщательно перемешать. Начинить половинки перцев грибами, обмазать перцы и начинку растительным маслом, завернуть в смазанную маслом с внутренней стороны фольгу. Уложить перцы на решетку и запекать на не слишком жарких углях, время от времени переворачивая, примерно 35 мин.

10. Помидоры на гриле

Вкусно и просто. Попробуйте!



Понадобится:

1/2 ст. л. красного винного уксуса

0,5 стакана оливкового масла

1 зубчик чеснока

1 лук-шалот

перец, соль по вкусу

1 ст. л. рубленой петрушки

На 6 порций

20 мин

220 ккал

Приготовление:

Сделать заправку. Лук и чеснок очистить, измельчить. В миске взбить уксус, 3 ст. л. оливкового масла, чеснок и лук-шалот. Приправить по вкусу солью и перцем. Помидоры вымыть, разрезать пополам, затем по горизонтали. Осторожно удалить семена, посыпать со стороны среза солью. Смазать помидоры оставшимся оливковым маслом. Положить помидоры на разогретую решетку гриля и, переворачивая, жарить 6–10 мин. Снять с решетки, сбрызнуть заправкой, посыпать рубленой петрушкой. Подавать помидоры на стол горячими.

11. Фаршированные баклажаны

Великолепная закуска!

Понадобится:

2 помидора

2 моркови

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 ст. л. лимонного сока

1 сладкий перец

1 пучок салата

соль, перец по вкусу

1 ст. л. растительного масла

100 г тертого твердого сыра

На 4 порции

45 мин

360 ккал

Приготовление:

Баклажаны разрезать вдоль пополам, из середины вырезать мякоть, чтобы получились «лодочки». «Лодочки» посолить, оставить на 15 мин, затем промыть под холодной водой, чтобы удалить горечь. Полить баклажаны лимонным соком, оставить на 10 мин. Морковь, чеснок и лук очистить. Морковь нарезать кубиками, лук и чеснок порубить. Помидоры вымыть, нарезать кубиками. Салат вымыть, порвать. Перец очистить от семян, мякоть нарезать квадратиками. Обжарить лук и морковь на масле, добавить помидоры, перец, чеснок и соль. Тушить 10 мин на среднем огне. Выложить овощную начинку в баклажаны, положить их на разогретую решетку для барбекю и жарить баклажаны, не переворачивая, 10–15 мин. Снять с огня, посыпать тертым сыром, вернуть на решетку и жарить до тех пор, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подавать баклажаны с салатом.

12. Рулетики из перца и цукини

Готовятся и подаются на шпажках

Понадобится:

2 цукини

200 г твердого сыра

100 г оливок, фаршированных перцем

молотый черный перец

250 г сливочного масла

250 г зернового хлеба

морская соль крупного помола

На 4 порции

45 мин

550 ккал

Приготовление:

Перец разрезать пополам, удалить семена и выложить срезом вверх на 8–10 мин на гриль. Затем остудить, снять кожицу и разрезать вдоль на полосы шириной 3 см. Цукини вымыть, обсушить, разрезать вдоль на тонкие пластины. Сыр нарезать крупными кубиками и завернуть в пластины цукини и полоски перца. Деревянные шпажки замочить на 1 ч в холодной воде. Нанизать на шпажки рулетики, чередуя их с оливками. Рулетики посолить и смазать размягченным сливочным маслом. Запекать на разогретом гриле на решетке, пока сыр не начнет плавиться. Рулетики посыпать морской солью. Подать с зерновым хлебом и сливочным маслом.опубликовано econet.ru

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