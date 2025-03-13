Закуска из творога, чеснока и укропа

Эта закуска пользуется неизменным успехом за праздничным столом. Освежает, бодрит, вкусно и красиво. И готовится не просто быстро, а очень быстро.
Творог разомнем вилкой. Если масса получится чересчур сухой, то немножко разбавьте ее сметаной или натуральным йогуртом. Добавим мелко нарубленный укроп и пропущенный через пресс чеснок, тщательно вымешаем.
Приятного аппетита!опубликовано econet
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