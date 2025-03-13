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Закуска из творога, чеснока и укропа

Источник: Econet 13 марта 2025 6164
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Эта закуска пользуется неизменным успехом за праздничным столом. Освежает, бодрит, вкусно и красиво. И готовится не просто быстро, а очень быстро.

Закуска из творога, чеснока и укропа

Ингредиенты

  • творог 200 г
  •  чеснок 2 зубчика
  •  укроп  по вкусу
  •  соль по вкусу

Способ приготовления

Творог разомнем вилкой. Если масса получится чересчур сухой, то немножко разбавьте ее сметаной или натуральным йогуртом. Добавим мелко нарубленный укроп и пропущенный через пресс чеснок, тщательно вымешаем.

Приятного аппетита!опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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