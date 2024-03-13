5 эффективных трюков, позволяющих выполнить больше дел

В этой статье мы расскажем, как стать продуктивным ниндзя, уделяя меньше внимания распределению времени и больше —управлению своей энергией
В этой статье мы расскажем, как стать продуктивным ниндзя, уделяя меньше внимания распределению времени и больше —управлению своей энергией.
1) Знайте, когда вы находитесь в наилучшей форме и стройте планы сообразно этому.
Чарли Мангер, вице-президент Berkshire Hathaway, использовал подобную систему для непрерывного самосовершенствования.
Он определил наилучшее для себя время, а затем постоянно тратил один из таких часов на обучение.
Чарли Мангер обнаружил одну стратегию, когда был молодым адвокатом. Он принял решение: каждый раз, когда правовая работа окажется не столь интеллектуально стимулирующей, как хотелось бы, «Я буду продавать лучший час дня себе». Он собирался иначе использовать оплачиваемое время на пике дня и посвящать его собственным размышлениям и обучению. «И только после совершенствования своего разума, после того, как я потрачу самый продуктивный час на себя, я стану продавать свое время клиентам».
Вы утренний жаворонок? Ночная сова? Устаете после ланча? Чувствуете себя лучше после короткого дневного сна? Выясните, что работает на вас, и используйте это в своих планах.
2) Спите достаточное количество времени. Нет, вам не удастся обмануть себя в том, что касается сна.
Независимо от того, насколько хорошо вам удалось провести день после бессонной ночи, вы вряд ли чувствовали себя самым бодрым и радовались за мир. Ваш более негативный, чем обычно взгляд на все был результатом общего ухудшения настроения, являющегося нормальным последствием переутомления. И что важнее настроения: такое состояние разума часто сопровождается снижением способности мыслить и действовать на опережение, контролировать импульсы, позитивно относиться к себе, сочувствовать окружающим и вообще использовать эмоциональное восприятие.
Действительно, люди, эмоции которых после бессонной ночи столь неустойчивы, могут быть причислены к психопатам.
Сочетание этих вещей изменяет результаты, получаемые по клинической шкале аффективных расстройств, часто переводя совершенно нормальных людей за границу зоны адекватности. Поэтому, при тестировании в такой специфичный день, некоторые из них оказывались классифицированы, как находящиеся в состоянии депрессии, или даже как психопаты.
3) Рассеянность отупляет
Школа в Нью-Хевен была расположена рядом с шумной железнодорожной веткой. Измеряя влияния этих звуков на успеваемость, пара исследователей отметила, что только одна сторона здания выходит на пути. Учащиеся в классах на этой половине постоянно подвергались действию шума, а в остальном полностью походили на своих товарищей.
Ученые обнаружили поразительную разницу между двумя сторонами школы. Ученики шестых классов на половине, обращенной к поездам, весь год отставали от своих сверстников с тихой стороны. Следующие данные появились, когда привлеченные исследованием горожане установили шумопоглощающие щиты. Исследователи обнаружили, что это сгладило различия: теперь продуктивность студентов на обеих сторонах здания сравнялась.
Рассеянность может привести к тому, что вы не заметите проходящих мимо горилл. Серьезно.
4) Работайте там, где обычно выполняете задания
Знаете, где вы продуктивны? Идите туда. А как насчет места, где вы всегда считаете ворон и теряете время? Избегайте его.
Профессор из USC Венди Вуд, объясняет, как окружающая обстановка развивает привычки — да так, что ваш рассудок этого даже не замечает.
Привычки появляются в результате поэтапного изучения связей между действием и результатом ассоциируемых с ними обстоятельств. После формирования привычки, различные элементы окружения могут стать стимулами, запускающими поведение независимо от намерения и отсутствия определенной цели… Очень часто разум этого даже не улавливает.
Обстоятельства значат больше, чем вы думаете.
5) Верьте в то, что делаете. Звучит как старомодное клише, но исследование подтверждает это.
Что происходит, если вы воспринимаете свои задачи как вызов, а не просто как работу, позволяющую прокормиться? Вы более аккуратны, заинтересованы и счастливы.
Исследование психологов Ами Врзесниевски и Джейн Даттон показывает, насколько сильно наши установки — то, на чем мы решили фокусировать внимание — влияют на нашу работу. Врзесниевски и Даттон следовали за группой уборщиков в больнице и обнаружили, что некоторые из них воспринимали свою деятельность, как работу — нечто, выполняемое только за оплату — и описывали ее, как скучную и бессмысленную. А другая группа воспринимала те же задачи, как вызов, и считала проведенные в больнице часы увлекательными и значительными. Вторая группа уборщиков выполняла свои обязанности иначе, чем первая. Они чаще вступали во взаимодействие с медсестрами, пациентами и посетителями, желая улучшить состояние каждого из тех, с кем контактировали. Вообще, они рассматривали свою работу в более широком контексте: не только убирали палаты и выкидывали мусор, но и вносили вклад в оздоровление пациентов и успокаивающую атмосферу больницы.
Как это сделать? Это связано с взаимодействием с людьми, получающими пользу от вашей работы.
Профессор из Wharton, Адам Грант, провел исследование, стараясь повысить мотивацию сотрудников университетского call-центра.
Когда работникам call-центра показывали письма благодарных студентов, получивших стипендию благодаря разговорам с ними, их мотивация резко возрастала.
А что могло поднять ее еще выше? Разговор с этими студентами.
Когда сотрудники лично встретились с одним из получателей стипендии, то стали еще энергичнее. Средний работник удвоил количество звонков в час и минут на проводе в неделю. Действуя более усердно, сотрудники помогли большему числу выпускников, доведя количество еженедельных стипендиатов до 144%.
Еще более впечатляет то, что доходы самих работников выросли в 5 раз: с 412 долларов до встречи с получателем стипендии до более чем 2000 долларов после нее. Никогда не стоит недооценивать силу правильного подхода. опубликовано econet
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