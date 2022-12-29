7 качеств, которые гарантировано разрушат счастье женщины

Почему нет счастья, спрашивают себя многие женщины. И ищут причину там, где ее нет. А если перестать винить в этом мужчин и внешние обстоятельства, а попробовать заглянуть в себя? Есть такие женские качества, которые просто не позволяют быть счастливой.

Какие качества гарантированно разрушат счастье женщины? Гнев, безотказность, ревность, одиночество, инфантильность, ветреность, циничность.

Состояния, которые разрушат женское счастье

Гнев - есть потребность доказать, отвоевать, победить. Боится чувственных проявлений и быть замеченной в них, склонна расценивать их как слабость и уязвимость. Хочет всё контролировать. Нет контроля и понимания - воюет. Много энергии, накручивает себя сильно, потом старается добиться правды. Поддержит не ласковым словом, а пенделем.

Безотказность - когда начинает относиться как мать у своему мужчине, идёт на уступки даже по принципиальным вопросам, разрушая себя и убивая сексуальное влечение партнёра.

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Ревность - это недоверие и заниженная самооценка, когда внутри считаешь себя недостойной любви, как бы соглашаешься с тем, что тебя можно не любить, прошлый опыт подсказывает. Мужчине хочется быть рядом с особенной женщиной, с королевой, неуверенная замарашка, пусть даже Золушка, не вдохновляет на подвиги и не становится музой.

Одиночество - иногда это привычка думать, что тебя никто не поймёт, не существует того, с кем можно разделить то, что на душе. Потому что много знаешь, слишком умная, сильная интуиция, еще и эмоциональный интеллект развит на максимум. Хорошо развитое воображение склонно уводить в небеса и приводить к идеальному образу - выбрать мужчину, с которым невозможно построить отношения. Сложная многогранная личность, которой хочется разместить все свои части в отношениях. Есть ли такой на Земле?! Есть!

Инфантильность - относится ко всему как девочка, которая и в свои 43 никак не повзрослеет. Ищет папиной заботы. А мужчина и Папа - личности и функции разные. До сих пор обвиняет всех вокруг в своих неудачах. Избегает ответственности. Мужчина, который появился в окружении, сразу «должен». А свой должен втройне. Жертва - потому что не хочет быть способной влиять и менять, манипулятор в стратегии «хочу-не хочу» без понимания важности внесения своей лепты. Проблемы брать - давать.

Ветреность - жизнь меряется от любви к любви. Полное растворение в мужчине, ещё до того, как он обозначил своё серьёзное намерение. Много разочарований и обид на мужчин. Готовность отдаваться сразу, как нарисована желанная проекция без её подтверждения в реальности. Она уносится туда, куда её влечёт, создавая впечатление человека, на которого нельзя положиться, и предугадать, чего от неё ждать, невозможно.

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Циничность - все поступки и слова мужчин обесцениваются. Нужен идеал, не меньше, и так нужен, как надо. Зашоренность рамками представлений, которые силками затягивают в кастрацию мужчин и отсутствие отношений. Сильная, всемогущая. Умеет работать и зарабатывать. Отношения раскладывает по полочкам, но делает выбор в пользу подумать и рассчитать, а не чувствовать.

Всё это бывает полезно в определённые моменты, но строго в меру и не когда одно проявление поглощает другие настолько, что становится визитной карточкой женщины.опубликовано econet

Автор Инна Макаренко

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