7 качеств, которые способны разрушить женское счастье

В этой статье психолог Инна Макаренко расскажет как такие качества: как гнев, безотказность, ревность, одиночество, инфантильность, ветреность, циничность, могут разрушить ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ. ✅Берегите себя и будьте счастливы, дорогие женщины!

✅Что может разрушить женское счастье? Какие качества мешают женщине быть счастливой? Об этом в нашей статье.

Разрушители женского счастья

гнев

безотказность

ревность

одиночество

инфантильность

ветреность

циничность

Гнев - есть потребность доказать, отвоевать, победить. Боится чувственных проявлений и быть замеченной в них, склонна расценивать их как слабость и уязвимость. Хочет всё контролировать. Нет контроля и понимания - воюет.

Безотказность - когда начинает относиться как мать у своему мужчине, идёт на уступки даже по принципиальным вопросам, разрушая себя и убивая сексуальное влечение партнёра.

Ревность - это недоверие и заниженная самооценка, когда внутри считаешь себя недостойной любви, как бы соглашаешься с тем, что тебя можно не любить, прошлый опыт подсказывает. Мужчине хочется быть рядом с особенной женщиной, с королевой, неуверенная замарашка, пусть даже Золушка, не вдохновляет на подвиги и не становится музой.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Одиночество - иногда это привычка думать, что тебя никто не поймёт, не существует того, с кем можно разделить то, что на душе. Потому что много знаешь, слишком умная, сильная интуиция, еще и эмоциональный интеллект развит на максимум. Хорошо развитое воображение склонно уводить в небеса и приводить к идеальному образу - выбрать мужчину, с которым невозможно построить отношения.

Инфантильность - относится ко всему как девочка, которая и в свои 43 никак не повзрослеет. Ищет папиной заботы. А мужчина и Папа - личности и функции разные. До сих пор обвиняет всех вокруг в своих неудачах. Избегает ответственности. Мужчина, который появился в окружении, сразу «должен». А свой должен втройне. Жертва - потому что не хочет быть способной влиять и менять, манипулятор в стратегии «хочу-не хочу» без понимания важности внесения своей лепты. Проблемы брать - давать.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Ветреность - жизнь меряется от любви к любви. Полное растворение в мужчине, ещё до того, как он обозначил своё серьёзное намерение. Много разочарований и обид на мужчин. Готовность отдаваться сразу, как нарисована желанная проекция без её подтверждения в реальности.

Циничность - Обесценивание мужчин. Нужен идеал. Зашоренность представлений, от чего кастрация мужчин и отсутствие отношений. Сильная, всё может сама. Расчёт, а не чувства.опубликовано econet

Автор Инна Макаренко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet