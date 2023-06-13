7 качеств, которые способны разрушить женское счастье

В этой статье психолог Инна Макаренко расскажет как такие качества: как гнев, безотказность, ревность, одиночество, инфантильность, ветреность, циничность, могут разрушить ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ. ✅Берегите себя и будьте счастливы, дорогие женщины!
✅Что может разрушить женское счастье? Какие качества мешают женщине быть счастливой? Об этом в нашей статье.
Гнев - есть потребность доказать, отвоевать, победить. Боится чувственных проявлений и быть замеченной в них, склонна расценивать их как слабость и уязвимость. Хочет всё контролировать. Нет контроля и понимания - воюет.
Безотказность - когда начинает относиться как мать у своему мужчине, идёт на уступки даже по принципиальным вопросам, разрушая себя и убивая сексуальное влечение партнёра.
Ревность - это недоверие и заниженная самооценка, когда внутри считаешь себя недостойной любви, как бы соглашаешься с тем, что тебя можно не любить, прошлый опыт подсказывает. Мужчине хочется быть рядом с особенной женщиной, с королевой, неуверенная замарашка, пусть даже Золушка, не вдохновляет на подвиги и не становится музой.
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Одиночество - иногда это привычка думать, что тебя никто не поймёт, не существует того, с кем можно разделить то, что на душе. Потому что много знаешь, слишком умная, сильная интуиция, еще и эмоциональный интеллект развит на максимум. Хорошо развитое воображение склонно уводить в небеса и приводить к идеальному образу - выбрать мужчину, с которым невозможно построить отношения.
Инфантильность - относится ко всему как девочка, которая и в свои 43 никак не повзрослеет. Ищет папиной заботы. А мужчина и Папа - личности и функции разные. До сих пор обвиняет всех вокруг в своих неудачах. Избегает ответственности. Мужчина, который появился в окружении, сразу «должен». А свой должен втройне. Жертва - потому что не хочет быть способной влиять и менять, манипулятор в стратегии «хочу-не хочу» без понимания важности внесения своей лепты. Проблемы брать - давать.
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Ветреность - жизнь меряется от любви к любви. Полное растворение в мужчине, ещё до того, как он обозначил своё серьёзное намерение. Много разочарований и обид на мужчин. Готовность отдаваться сразу, как нарисована желанная проекция без её подтверждения в реальности.
Циничность - Обесценивание мужчин. Нужен идеал. Зашоренность представлений, от чего кастрация мужчин и отсутствие отношений. Сильная, всё может сама. Расчёт, а не чувства.опубликовано econet
Автор Инна Макаренко
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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