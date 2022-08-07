7 книг, которые помогут стать счастливее

К чему я стремлюсь? Как реализовать себя в жизни? Что важнее: карьера или семья? Мы задаемся тысячью подобных вопросов и все мечтаем о счастье. Предлагаем ценную подборку книг, которые дадут ответы на сложные вопросы, что же мы вкладываем в понятие счастья, как достичь мира с самим собой, и откуда брать радость.

Стремимся ли мы к карьерным высотам, мечтаем встретить свою любовь, обзавестись большой семьей или покорить Эверест — в конечном итоге цель у каждого одна — стать счастливым. Предлагаем действительно важные книги, которые помогут разобраться в том, что мы вкладываем в это эфемерное понятие, как именно нам достичь гармонии и душевного равновесия и возможно ли каждый день просыпаться с чувством радости и полноты жизни.

7 действительно стоящих книг о счастье

«Большое волшебство» Элизабет Гилберт

Есть ли у идеи срок годности? Почему порой одинаковые открытия делаются одновременно совершенно незнакомыми людьми? Что выигрышнее ― оригинальность или аутентичность? На эти и другие вопросы о творчестве размышляет американская писательница Элизабет Гилберт. Она уверена, что у каждого есть интересные идеи, и в своей книге она предлагает способы реализовать их и стать увереннее в себе. В творческой самореализации автор и видит ключ к счастью.

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«Икигай. Смысл жизни по-японски» Кен Моги

Японский ученый Кен Моги говорит, что его миссия – «решить так-называемую проблему разума и мозга». В своей книге он рассказывает про древнюю философию икигай, помогающую делать жизнь более осознанной и наполненной. Благодаря его исследованию, вы поймете не только аспекты мировоззрения японцев, но и узнаете множество интересных фактов о стране Восходящего солнца, и, возможно, разгадаете секрет долголетия и душевной гармонии ее жителей.

«Привычка быть счастливым» Алекс Байхоу

«Если вы намерены стать счастливым, то важно понимать, что это всего лишь привычка, меняя которую, мы меняем весь мир», — уверен преподаватель и автор книг по саморазвитию и изучению иностранных языков Алекс Байхоу. В 33 главах своей книги он рассказывает о главных принципах саморазвития и делится лайфхаками о том, какие полезные привычки следует завести, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

«Дао жизни» Ирина Хакамада

Спикер, писатель и общественный деятель Ирина Хакамада создала настоящую книгу житейской мудрости современного человека. Она помогает иначе взглянуть на свое отношение к карьере, любви, дружбе, самореализации, деньгам и многому другому. Также автор делится личным опытом поиска своего места в мире и способами достижения задуманного. Отлично поднимает настроение и вдохновляет на новые свершения!

«Книга радости» Далай-лама XIV, Десмонд Туту Архиепископ кейптаунский, Дуглас Абрамс

Известному журналисту Дугласу Абрамсу несказанно повезло: два великих духовных лидера современности пригласили его на свою дружескую встречу. В течение нескольких дней Далай-лама и Десмонд Туту делились личным опытом, философствовали и шутили. А позже появилась эта удивительная книга, в которой каждый найдет для себя ответы на важные вопросы, утешение, поддержку и вдохновение.

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«Гормоны счастья» Лоретта Бройнинг

Все мы знаем, что дофамин, серотонин, окситоцин и эндорфин ― гормоны счастья. Но вот как они работают, и можно ли на них повлиять? Заслуженный профессор Калифорнийского университета Лоретта Бройнинг доступно объясняет, как химические процессы в мозге влияют на наше настроение, и дает четкий 45-днейный план по формированию новых шаблонов поведения, которые улучшат самочувствие и жизнь.

«Формула счастья. Ничего + кое-что = всё» Нил Пасрич

«У счастливых людей нет всего лучшего. Они сами делают все лучше», ― уверен выпускник Гарвардской школы бизнеса и тренер по личностному росту Нил Пасрич. В своей книге он подробно рассказывает, как заметил, что за стремлением к успеху мы забываем о мечтах. Автор рассказывает о своих поисках счастья и предлагает несколько рецептов, которые помогут больше успевать, меньше нервничать и обрести гармонию.опубликовано econet.ru

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