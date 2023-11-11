7 ошибок, которые совершают мужчины при выборе женщины для серьезных отношений

Всем хочется иметь счастливую семью. Но как же это сложно встретить именно своего партнёра! Сегодня поговорим о мужских ошибках при выборе будущей жены.

Мужчины тоже хотят семью. Тоже хотят любви. Хотят, чтобы рядом с ними находилась любимая верная женщина, с которой можно прожить счастливую жизнь, вместе воспитать детей. Хотят тихого доброго семейного счастья. Но как-то получается, что все больше появляется мужчин, разочаровавшихся в отношениях. Очень много претензий к женщинам по поводу их не то что не совершенства, а даже подлости. И первая ошибка, которую они совершают, это обобщение. Считая всех женщин негодными для счастливой, долгой, совместной жизни.

Ошибочные действия мужчины в поисках своей будущей жены

1) Ищут будущую жену в неподходящих местах. Яркие женщины, которые постоянно тусуются в барах и клубах не подходят для счастливого брака. Ибо их интересы - веселье и алкоголь. И хотя они такие яркие, заводные и энергичные, воздержитесь от желания что-то с ними строить.

Конечно, есть вероятность, что именно в злачном месте, вы встретите свою фею домашнего очага. Вероятность, близкая к вероятности выиграть миллион в лотерею.

Ищите женщин с домашними увлечениями. Да, возможно, вам стоит пойти на выставку кошек и собак или на кулинарный мастер-класс. Но именно там вероятность встретить женщину ориентированную на семью, выше.

2) Не говорят, что хотят. Женщинам нравятся целеустремленные мужчины. Если вы ищете женщину для длительных отношений, то так об этом и говорите. Целеустремленные мужчины притягательны. Женщины тянутся к тем мужчинам, которые знают, что хотят и говорят об этом.

Целеустремлённый самец, открыто демонстрирующий свое похотливое желание, более интересен женщине, чем положительный во всех отношениях мужчина, который мнется и стесняется заявить о своих желаниях. Хотеть семью не стыдно. Это достойно уважение. Особенно в наш век, когда мужчины и женщины вместо того, чтобы научится договариваться, только и делают что обливают друг друга грязью.

(Сужу по комментариям на моем канале. Вечная битва полов - кто виноват. Обиды и претензии раненых душ.)

3) Слишком быстро ведете женщину в постель. Конечно, сексуальная совместимость — это важный фактор. Но вы придаете этому слишком большое значение. Не торопитесь помещать в ее тело свои части тела. Подождите, пока возникнет эмоциональная близость. Душевная. Интеллектуальная. Потом все остальное.

Потому что, если наоборот, и вы испытаете от физической близости феерические ощущения, мозг затуманится. Да что там затуманится. Просто отключится. И кайф от физической близости будет решающим фактором, когда вы решите, что это ОНА.

Со временем этот кайф начет гаснуть, потому что реальной близости не было и нет. Однажды вы посмотрите на женщину, с которой проводили ночь, и поймете, что она вам чужая. И вы никогда не были по-настоящему близки, кроме моментов физического соития.

4) Перестаньте связываться с женщинами не пригодными для гармоничных отношений. Мужчины! Вы так гордитесь своим умом! Неужели трудно запомнить типы женщин, с которыми вы не будете счастливы. Более того, они выпьют вашу кровь, съедят мозг, опустошат кошелек, а затем выбросят вас, как выжатый лимон.

Напоминаю, что это за женщины:

-охотница за кошельками

-агрессивная феминистка

-инфантильный котеночек

-социоаптка-манипулятор

-истеричная королева драмы

-женщина-изменщица.

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5) Не знаете, кто вам нужен и зачем. Нужно точно знать, какая женщина вам нужна. Составьте список качеств вашей будущей жены. Обязательных и неприемлемых. Что вы хотите получать от своей жены. И что вы можете ей дать.

Почему-то выбирая автомобиль или компьютер, мужчины точно понимают, что они хотят. Для чего им нужна эта техника, и сколько они готовы вложить в нее денег и души. С женщинами же мало кто задумыватсея. А зря.

И смиритесь наконец! Вы будет отдавать свои деньги женщине! Будете вкладываться финансово в семью. Вопрос - сколько. На что рассчитывает женщина. Если, конечно, вы не ищете жену, которая будет полностью вас содержать. Я не осуждаю вас ни в коем случае. И такие браки существуют. Но тогда вы будете больше вкладывать души. Содержать вас за красивые глаза и большие размеры вечно - никто не будет.

6) Вы разные люди. Если у вас разные взгляды на жизненные ценности, религию, мораль, то не думайте, что вы сможете изменить взгляды женщины. Она тоже будет надеяться изменить вас. И жизнь превратится во взаимное безуспешное перевоспитание. Или, говоря проще, - в скандалы.

Еще на берегу узнайте ее взгляды на семью, религию, финансы, детей. У вас будут отличаться взгляды на некоторые вещи. Поэтому заранее обсудите, как вы будете к этому относиться, как обходить эти попытки изменить другого.

7) Разочароваться во всех женщинах. У вас был неудачный опыт отношений с женщинами. Можно, конечно, закрыться и уйти в виртуальную жизнь. Тогда еще раз призываю вас воспользоваться вашей мужской логикой. На какой стадии вы совершали ошибки, ведущие к провалу отношений? Чаще это стадия выбора объекта. Значит выбирайте других.

Не нужно бояться рисковать и пробовать снова и снова. Ошибки случаются со всеми. Ошибка - это знак выбрать, поступить по-другому. Если вы понимаете, что постоянно бессознательно делаете одну и ту же ошибку, то это наводит на мысль, что вам пора обратиться к психологу. Бессознательное действует во вред вам. И это исправляется на консультациях.опубликовано econet.ru.

Автор Лариса Соловьева

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