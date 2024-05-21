7 отличий истинной любви от любовной зависимости

Истинная любовь дарит крылья, а любовная зависимость ломает судьбы...

«Истинная любовь дарит крылья, а любовная зависимость ломает судьбы»

Настоящая любовь является прерогативой зрелой личности, которая находится в хорошем контакте с собой, со своими эмоциями, осознает свои истинные цели и желания, стремится к развитию и предполагает наличие такого же стремления у партнера. Союз зрелых личностей основан на равноправном партнерстве, взаимоуважении, признании за партнером права на личное пространство и индивидуальные потребности.

7 основных признаков зависимых отношений

Навязчивость

Страх одиночества

Манипуляции

Ненасытность

Абсолютная любовь

Постоянная ревность

Болезненное восприятие отказа и возражений

В таких отношениях нет места драме и шекспировским страстям, со стороны в них все тихо и благополучно. Драматические сюжеты партнеры предпочитают наблюдать на сцене и на экране, а не в собственной жизни. Ежедневный накал страстей на грани эмоционального срыва может выдержать далеко не каждый человеческий организм. Со стороны может даже показаться, что в этих отношениях как-то все скучно, не о чем поговорить, не кого пожалеть. Но это актуально только в том случае если цель ваших отношений – привлечь внимание окружающих.

Дисгармоничные отношения наоборот собирают вокруг себя массу сплетен. В них всегда есть что обсудить, в бурные, иногда даже остросюжетные, перипетии семейной жизни оказываются вовлечены многочисленные родственники и друзья супругов. Сюжетов в таких отношениях хватит не на один телесериал.

Покой в них только снится, но это ли любовь? Партнеры в таких союзах подбираются как ключики к замку. Если он готов бить и изменять, то она будет готова все терпеть и прощать, если он готов пить и ничего не делать, то она будет готова спасать и учить жизни и так далее, вариаций множество.

У таких партнеров полностью совпадают их скрытые внутренние потребности, которые могут быть вовсе не про любовь. В таких отношениях нет места индивидуальному развитию партнеров, в них отсутствуют личные границы. Личность одного из партнеров оказывается поглощенной личностью другого, они не могут представить себе существования вне этой связки. Только в своем тандеме, сколько бы боли и страданий он не приносил, они могут реализовывать невротические потребности из раннего детства, которые хоть и не осознаются, но безотказно управляют поведением супругов.

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Вот семь основных признаков зависимых отношений, обусловленных невротической потребностью:

1. Навязчивость – любовь нужна как воздух.

В обычной жизни для взрослого человека временное отсутствие любви не является катастрофой, он способен выдерживать эту фрустрацию, находить удовольствие в других вещах. При невротической потребности жизнь без «любви» невыносима. Это состояние характерно для совсем маленького ребенка, для которого любовь родителей действительно является необходимым условием выживания.

Такой человек будет стремиться заполнить образовавшуюся пустоту кем угодно. Он может выбрать на роль спутника жизни даже совершенно не подходящего партнера, не принимая во внимание ни душевную близость, ни общность интересов. Хотя общие интересы у них все же есть, иначе они никогда не оказались бы рядом, но интересы эти не осознаваемы и деструктивны.

2. Страх одиночества – взрослый человек без особых проблем может переносить временное одиночество.

Оно даже необходимо время от времени, чтобы переосмыслить события, происходящие в жизни, привести в порядок свои мысли и чувства, обдумать дальнейшие планы. Полная непереносимость одиночества – это признак наличия сильно выраженных невротических потребностей. У таких людей одиночество вызывает очень сильную тревогу, они готовы терпеть сколько угодно плохое к себе отношение, только бы не остаться одним. Здесь тоже можно провести аналогию с совсем юным возрастом, для маленького ребенка длительное отсутствие ухаживающего взрослого грозит самыми неприятными последствиями.

3. Манипуляции, как средство получения любви.

Это своего рода разновидность незрелой коммуникации, когда открытый диалог и взаимное доверие между партнерами отсутствуют. Выделяются такие способы манипуляции как подкуп – «Если будешь меня любить, то я сделаю все, что ты захочешь», демонстрация беспомощности – «Я погибну без тебя», призыв к справедливости – «Я столько для тебя делаю, что ты обязан меня любить», угрозы и шантаж - «Если ты уйдешь, то я убью себя». Самым опасным видом манипуляции является демонстративно-суицидальное поведение, всегда есть риск заиграться.

4. Ненасытность – невротическую потребность в любви невозможно удовлетворить.

Обычно взрослый человек может проводить определенное количество времени вдали от объекта любви, заниматься своими делами, встречаться с другими людьми. Для зависимого человека внимания партнера всегда мало, ему нужны постоянные подтверждения собственной значимости. Это обусловлено тем, что сам он не уверен в том, что представляет ценность для избранника.

5. Абсолютная любовь – выражается в требовании любви, ничего не давая взамен и в необходимости жертв во имя любви.

Это состояние воспевается в популярных песнях о несчастной любви и кинодрамах. Оно может ошибочно приниматься за истинную любовь, в которой один готов пожертвовать всем ради другого, остаться рядом, не смотря ни на что. Но настоящая, зрелая любовь не требует жертв, в ней решение быть вместе – результат свободного выбора партнеров.

6. Постоянная ревность – проявляется независимо от обстоятельств, представляющих реальную угрозу для отношений.

Ревность может возникать даже тогда, когда партнер просто занимается своими делами или общается с другим человеком. Зависящий от любви испытывает сильную потребность в том, чтобы внимание партнера всегда и всецело принадлежало только ему.

7. Болезненное восприятие отказа и возражений – зависимому всегда не хватает времени и внимания партнера.

Ведь он заплатил за них большую цену, отказавшись от своих целей и интересов. Необходимость подождать, перенести встречу, желание партнера посвятить время самому себе вызывает у него крайне болезненную реакцию. Это приводит к накоплению гнева и обиды в адрес партнера в сочетании с невозможностью разорвать с ним отношения. Эти негативные болезненные эмоции могут длительное время скрываться, но рано или поздно они тем или иным образом вырвутся наружу.

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Если вы обнаружили какие-то из этих признаков в своих отношениях, то это повод для беспокойства. Это не гарантия того, что ваш союз распадется. Наоборот пары связанные невротической потребностью может быть достаточно прочными. Но риск есть всегда. В основном он заключается в том, что один из партнеров начнет тем или иным образом, посредством некоторых внешних событий решать свой внутренний конфликт, тогда его потребность в невротическом взаимодействии ослабнет.

Но разрыв, это далеко не самая главная опасность зависимых отношений. В таком союзе люди медленно, но верно разрушают друг друга. В них никогда не будет места простому человеческому счастью. Справиться с любовной зависимостью самостоятельно очень сложно, зачастую, даже невозможно. С этой проблемой будет лучше обратиться за профессиональной психологической помощью.

Поскольку ее истоки лежат в бессознательном, а паттерны поведения являются настолько устойчивыми, что вы автоматически воспроизведете их даже сами того не желая в существующих или новых отношениях. Смена партнера в данном случае ничего не решает. В любой союз мы приносим себя и свои внутренние конфликты. Только путем их решения вы сможете найти свой путь к счастью и гармонии.опубликовано econet

Автор Ирина Никнютьева

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