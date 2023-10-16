7 привычек восточных мудрецов, которые стоит использовать каждому

Чтобы стать счастливым человеком жизнь должна быть гармоничной. Как достичь полной гармонии и душевного равновесия сегодня мы будем учиться у тибетских монахов.

Как достичь гармонии с окружающим миром? Ощутить полноту жизни и радоваться каждому мгновению? Как воспринимать позитивно все явления и перипетии судьбы? Эти вопросы занимают многих, но не все нашли на них ответы. Невозможно всегда ощущать себя счастливым, однако можно найти способы обретения душевного покоя, равновесия, гармонии с окружающим миром. К таким хитростям обращались китайские и индийские монахи. Нам тоже нелишним будет поучиться восточной мудрости.

7 вещей, которым стоит поучиться у мудрецов

Независимость от материального мира

Имеется в виду отказ от накопления всех благ цивилизации у себя дома, т.е. накопительство не сделает нас ближе к душевной гармонии, зависимость от благосостояния мешает нам быть свободными духом. Об этом еще Л.Н. Толстой говорил и своим примером доказал на деле. Человеку сложно развиваться, расти над собой, когда он озабочен приобретением все новых и новых вещей, когда он сильно к ним привязан.

Стремление приносить пользу окружающим людям

Раскрыть потенциал своего внутреннего мира возможно, если помогать другим людям, думать о счастье близких, заботиться об окружающих. Это помогает человеку познать самого себя.

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Умение расслабляться, отключаться от внешнего мира

Современный мир диктует нам очень быстрый темп жизни, особенно в мегаполисах, поэтому умение вовремя остановиться, переключиться на себя, расслабиться и стряхнуть стресс становится весьма актуальным и незаменимым качеством. Попробуйте уделять расслаблению всего по несколько минут в день, отключить от внешнего мира, вслушайтесь в себя, свои чувства, желания. Это поможет лучше понять и принять себя. Ведь наша жизнь в наших руках!

Принятие мудрости старших

В окружении любого человека есть более старшее поколение, у которого всегда есть чему поучиться. Наша задача – быть терпеливыми и послушными, принять мудрость старших всем сердцем, потому что людям с опытом всегда виднее, как поступить в той или иной ситуации. Они могут передать нам многие жизненные ценности, истины, идти к которым самостоятельно нам пришлось бы долгие годы. Такой опыт бесценен, нужно просто принять его от тех, кто старше и мудрее.

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Умение слушать собеседника

Очень важно уметь правильно слушать, без критики, без осуждения, просто принимать то, что говорит собеседник, не перебивать, не обесценивать его слова. Такое общение несет огромную пользу для всех его участников. Один получает возможность выговориться, а другой узнает что-то новое, учится на чужих ошибках или сопереживает другому человеку, раскрывая в себе лучшие качества.

Умение жить здесь и сейчас

Мир очень быстро меняется, меняется наша жизнь, чтобы подстроится к этому, принять, необходимо осознать, что жизнь состоит из цепочки мгновений, бесценных и связанных между собой чередой событий. Чтобы наслаждаться жизнью, нужно просто остановиться, а не пытаться успеть за меняющейся жизнь, позволить ей плыть по течению. Это позволяет избавиться от негатива и получать удовольствие от жизни.

Умение ценить каждый миг

Эта привычка неразрывно связана с предыдущей. Чтобы понять смысл жизни, увидеть красоту каждого мига, быть счастливым, необходимо отказаться от зацикливания на прошлом или дум о будущем. Ошибки прошлого, неуверенность в будущем не идут нам на пользу и мешают по-настоящему оценить каждое мгновение нашей прекрасной жизни.опубликовано econet

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