7 признаков, что это ваш мужчина

Женщины в отношениях любят надевать розовые очки и приписывать своему партнеру несуществующие чувства. Это потому, что каждая мечтает о любви и счастье. Но некоторые признаки расскажут, что мужчина точно в вас влюблен. Вот эти особенности ЕГО поведения.
Хранительницей семейного очага с давних времен считают женщину. И от женской мудрости очень часто зависит счастье и благополучие семьи. Вот главные признаки, которые скажут, что этот мужчина вас по-настоящему любит.
Красивые фразы говорить совсем не сложно. Гораздо труднее сделать так, чтобы слова не расходились с делом. Пустые комплименты и вздохи – не показатель серьезного отношения к вам. Если мужчина в женщине заинтересован – его поступки всегда будут соответствовать тому, что он говорит.
Влюбленный мужчина отыщет время для общения с вами. Ему не помешает ни усталость, ни сильная занятость. Всегда можно выкроить минутку, чтобы позвонить или написать нежное и приятное СМС. А те мачо, которые пропадают на длительное время, а потом выдумывают различные оправдания своему отсутствию – очень несерьезный вариант для построения отношений.
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По-настоящему влюбленный мужчина не довольствуется лишь общением в мессенджерах. Ему хочется смотреть вам в глаза, когда вы сидите напротив, держать вас за руку, нежно обнимать. Хотя бы несколько минут – только бы побыть с вами рядом. А общение на расстоянии редко заключает в себе серьезные отношения.
Случается, что поклонник приглашает свою даму сердца на свидание, но явно не считает нужным потратиться даже на чашечку кофе или тривиальный букет. Это заставляет задуматься, действительно ли у этого мужчины серьезные намерения по отношению к вам. Никто не говорит, что он должен вести вас в ювелирный магазин или сразу везти на Мальдивы. Элементарное мужское внимание заключается именно в мелочах: букетик ромашек, пирожное, билеты в кино. Дело ведь не в цене, а в том, что он готов сделать для вас.
Его действительно интересует ваша жизнь: детство, курьезные случаи, пристрастия, занятия. Поэтому ваш мужчина демонстрирует неподдельный интерес к вам, расспрашивает, внимательно слушает. Ему интересно все, связанное с вами: прошлое, настоящее, планы на будущее.
Влюбленный мужчина не отменяет ваши встречи, старается быть пунктуальным и обязательным. Вы чувствуете в нем надежность и стремление завоевать ваше уважение. Поэтому на его слово можно положиться.
Если мужчина диктует свои условия, навязывает собственные взгляды женщине, возможно, есть повод задуматься: а нужен ли такой мужчина вообще? Гармоничные отношения строятся на взаимоуважении и партнерстве. Он видит в вас равноправного члена вашей пары и прислушивается к мнению любимой женщины.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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