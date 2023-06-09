7 признаков дисфункциональной семьи

Если семья не дает достаточной опоры всем членам семьи в психологическом, материальном, духовном плане. Препятствует здоровому взрослению ребенка. Скрывает внутренний глубокий семейный конфликт, замаскированный под красивым фантиком. Не является одновременно гибкой, но стойкой системой. Она дисфункциональная!

Чаще всего, когда говорят о дисфункциональных семья имеют ввиду семьи с зависимостью от алкоголя, наркотиков, семьи, в которых наблюдаются повторяющиеся элементы серьезного физического насилия и т.д. На самом то деле существует достаточно много дисфункциональных семей, которые скрыты под маской «образцовой семьи», и именно поэтому когда в семье вдруг возникают серьезные проблемы с ребенком, нередко мы слышим такой вопрос: «Это же потрясающая семья врачей, педагогов, людей с высокими должностями, хорошим уровнем достатка и образованности. Как это могло случиться, что их дочка (сын) сбежала из дома в подростковом возрасте с наркоманом, человеком из мест лишения свободы. Бросила престижный университет (не поменяв его на другой). Долго не работает, курит, ругается матом и т.д.»

Дисфункциональная семья – 7 признаков

На самом деле не все проблемные семьи проявляют признаки обязательно химической зависимости, или рассказывают о своих проблемах всему миру.

Иногда женщина, мужчина приходят на прием и говорят фразу: «Я вроде бы выросла (вырос) в семье, где не было разводов. Почему у меня все так?» «Меня физически не били, только часто ругали, а муж у меня насильник?»

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Признаки дисфункциональности семьи могут быть в другом:

В семье существуют очень жесткие правила, которые все должны выполнять, не смотря на потоп, пожар и все стихийные бедствия. «Ты должен идти на эту контрольную не смотря ни на что, а то будешь тупым и жить с медной кружкой под мостом. Скажи себе что ты сильный, и ты не будешь чувствовать, что заболел». «Но мама, у меня ведь температура, а эта оценка не влияет на семестровую…» «Это не обсуждается!»

Эти правила часто не учитывают все обстоятельства меняющейся жизни и особенностей всех членов семьи. Не редко сюда попадают религиозные семьи, которые понимают веру на очень примитивном уровне. Вечно вспоминаю свою подругу, которая страдала от жирности волос и проблем с желудком. «В понедельник голову нельзя мыть! Ты что! А сегодня вообще святой праздник! Этого есть нельзя, как ты могла?!» Подружка очень долго не могла противостоять своей властной матери. И когда спросила после 20 лет: «Где в библии написано, что голову нельзя мыть в понедельник?» - реакцию матери лучше не описывать.

Во многих таких семьях вообще не принято признавать существование проблем вообще. Их нет. Отрицается слабость отца, наличие родственника с алкоголизмом ("папин брат живет далеко, это отрезанный ломоть").

«Что ты мне такое рассказываешь, что от моих криков у тебя руки трясутся? Нервы в таком возрасте должны быть в …пе! Это у меня нервы, а у тебя глупости!»

«Какие такие мальчики в 16-18 лет?! Учиться нужно! Вырастешь, будешь дурочкой и на работу никто не возьмет. Мальчики это не проблема – это твои фантазии и твоя лень». А через 10 лет. «Все твои подруги замужем, а ты в кого такая?»

В семье отрицаются некоторые темы вообще: секса (хороши примеры типа "мои родители сексом не занимались, как минимум я не помню"), смерти, отношений, существование в мире обмана, собственных ошибок (родителями отрицаются наличие троек в дипломе или какой-нибудь подправленной двойки по физкультуре в аттестате) и т.д.

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У меня как-то консультировались муж и жена, которые не сказали сыну, что бабушка умерла. Они говорили два года, что она в больнице. Это не смешно! Ребенок стал бояться попасть в больницу, думал что оттуда никогда не выпускают.

У меня была знакомая, у которой мама неплохо выстаивала отношения со своим мужем. На мой вопрос, почему она не переняла ничего от матери, и почему ее отношения с мужчинами всегда идут жестко, криво и косо, она мне ответила, что эта тема никогда не обсуждалась. А некоторые тонкости взаимоотношений почему то даже скрывались или отрицались. Мать, воспитанная в правильной семье не могла признать, что иногда тонко манипулировала отцом. Если это никому не вредило, что в этом плохого?

Внешние границы в семье очень жесткие, а внутренние очень размытые. Ворваться к подростку в комнату – не вопрос. Почитать личные дневники – прекрасно. Обсудить диагнозы ребенка со всеми соседками – нормально.

А физическое насилие, алкоголизм членов семьи, многочисленные сексуальные связи отца, взятки, вечные внутри семейные конфликты – нельзя выносить за пределы семьи. «Не выноси сор из избы». Как тогда попросить о помощи ребенку?

Манипулирование в отношениях. «Ну ты глянь, опять она о своем! Шубы у нее нет!» «И никто в этом доме не может хлеба купить. Все я!» «Передай своему отцу, что он дурак!»

Вместо прямого обращения: «Вася, купи завтра хлеба. Вася, ты ведь не прав.»

«Маша, в этом году шубы точно не будет. С подработками не сложилось. Давай отложим до следующего года.»

Если манипулятивные действия составляют основу отношений, то члены семьи либо не умеют выстраивать между собой конструктивные отношения. Либо за этим всем спектаклем лежит глубокий скрытый конфликт. Мать и отец давно не интересны друг другу и живут только, чтобы не потерять свои вторичные выгоды при разводе.

В семье идет смешение ролей. Из недавних консультаций. «Вот выйдешь замуж за богатого и ты мне должна: 1, 2, 3…1000. А можешь просто хорошо учится и устроиться на хорошую работу. И ты мне должна! Посиди с мамой в Новый год! Маме скучно! Ничего, что тебе 19».

Ты должна меня успокаивать, обеспечивать, брать ответственность на себя, решать мои проблемы, предугадывать настроение. Это взрослый человек должен предугадывать настроение особенно маленького ребенка, а не ребенок у своей матери!

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Взрослые вообще не выполняют тех правил, которые жестко требуют от детей.

«Это я прожила всю жизнь дурочкой, а ты напишешь диссертацию!»

«Не кури – это вредно!»

«Не выходи замуж за алкоголика – промучаешься!»

«Не выноси с завода детали, с фабрики масло, из канцелярии бумагу – попадешься!»

«Не ешь эти сосиски – в них одна туалетная бумага!»

Согласно исследованиям ученых, большинство вещей мы автоматически заучиваем в детстве из поведения своих родственников.

Если семья не дает достаточной опоры всем членам семьи в психологическом, материальном, духовном плане. Препятствует здоровому взрослению ребенка. Скрывает внутренний глубокий семейный конфликт, замаскированный под красивым фантиком. Не является одновременно гибкой, но стойкой системой.

Она дисфункциональная!опубликовано econet

Автор Елена Мусаелян

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