7 признаков Людей Фатума: Как понять, что вы главный герой

Многое зависит от того, кто вы - человек Фатума или человек плана. И в том, и в другом случае действовать надо. И выбор делать надо. Но основные события жизни в одном случае зависят от воли Судьбы в большей степени, а в другом - от воли самого человека.

Есть люди Фатума и люди личной воли. Одним надо быть готовыми к внезапным поворотам судьбы; хотя как к ним можно подготовиться, если они от нас не зависят? Другим - надо планировать свою жизнь на каждый день и на пять лет вперёд. И строго следовать своему плану, если они хотят быть успешными. Поэтому столько споров о том, как достичь успеха. Двигаться упорно и медленно к поставленной цели или ждать счастливых обстоятельств, принимая удары судьбы, верить в свою звезду и в своё предназначение?

Судьба и воля человека

«Все проблемы у тебя от того, что у тебя нет плана даже на день!», - так говорят человеку. А он про себя думает: «ну да, конечно. Плавали, знаем. Только я начну составлять подробный план и подсчитывать неполученные результаты, как все рухнет и переменится.

Я лучше помолюсь или положусь на волю фортуны, а сам буду действовать по обстоятельствам. Как получится, так получится. Надеюсь на успех!».

Вот главный признак людей Фатума: они ничего не могут детально планировать. Нет, они действуют, прилагают усилия, идут к цели. Но не планируют каждый шаг и не плетут сеть событий. Они говорят: «я стану богатым», «я достигну успеха в искусстве», «я открою путь в Индию», - и открывают путь в Америку, как Колумб. У него была цель, он готовился к экспедиции, он желал открыть путь; и открыл. Только в ту страну, которая была угодна судьбе. Человек Фатума может составить самый подробный и детальный план. Чем подробнее и детальнее будет этот план, тем более неожиданным образом будут развиваться события. Тем меньше этот план пригодится.

Людей Фатума не очень много, гораздо меньше, чем людей Плана. К кому вы относитесь, легко понять. Вот признаки человека Фатума:

вы немного боитесь строить подробные планы и делиться ими с другими людьми. Вы много раз замечали, что после этого все идёт совершенно не по плану.

вы получали неожиданные удары судьбы, но потом удивительным образом спасались и справлялись с последствиями. Вроде Синдбада-Морехода: он и тонул, и огромная рыба его глотала, и птица Рухх уносила в когтях, и в пещере его запирали, обрекая на смерть, а потом он получал спасение. Доску в бурном море, например.

у вас странные отношения с деньгами. Стоит вам начать их копить, как происходит нечто непредвиденное и вам приходится эти деньги тратить. Нет, накопить сумму, необходимую для покупки чего-то, вам удаётся. Но сколотить капитал бережливостью - вот это не получается. Вам как будто не дают делать припасы, заставляя снова и снова отправляться на поиски средств.

в трудный период жизни вдруг появляется человек, который вам помогает. А потом он уходит из вашей жизни. Так в фильме главному герою встречается именно тот персонаж, который нужен по сюжету для выхода из опасного положения

вы чувствуете внутреннюю потребность поступить так, а не иначе, хотя «иначе» - выгоднее, правильнее, безопаснее. Но если затронуты ваши убеждения, вы вступите в невыгодный для вас конфликт на той стороне, которая вам ближе. Словно внутренняя «программа» срабатывает, побуждая вас к выбору

собственно, выбора и не приходится делать. У вас есть внутренние ориентиры, вы часто слышите Внутренний голос, который вас ведёт по жизни. И вы ему доверяете больше, чем тщательно просчитанным логическим доводам и выводам.

и главный признак - чем точнее вы составите свой план на день, даже на день! - тем меньше вероятности, что он реализуется. То же самое с заранее отрепетированными диалогами; «я скажу так, а они мне так…». Все пойдёт по-другому. Нет смысла учить индийские обычаи, все равно попадёте в Америку…

Конечно, и люди Фатума и люди личного плана ответственны за свои поступки. И у них есть свободная воля.

Но люди Фатума - это герои, которым суждено сыграть важную роль в истории и в жизни других людей. Им непросто живётся, но они особенно нужны Высшим силам. У них есть миссия; она отличается от миссии человека Плана. И она может пока оставаться неизвестной. Придёт время, и вас позовут. Вы узнаете потом, какова ваша роль. А пока надо попроще относиться к переменам и поворотам жизни. И делать то, что советуют сами обстоятельства. Не слишком утопать в деталях и планах...опубликовано econet

Автор: Анна Кирьянова

Фото Bastiaan Woudt

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