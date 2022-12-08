7 признаков сильных духом людей

Сильные духом люди не все такие от рождения. Внутренняя сила воспитывается, укрепляется изо дня в день. Это совокупность ценных жизненных навыков, которые помогают преодолевать любые препятствия, стойко переносить поражения и пожинать лавры побед.

Поражения, неудачи, разочарования – это то, от чего никто из нас не застрахован. Но все люди по-разному проявляют стойкость перед суровыми ударами судьбы. Эмоциональная сила – это тот внутренний стержень, который помогает преодолеть проблемы, что бы ни случилось. Сила эта позволяет проживать негативный опыт и смело смотреть в глаза своим страхам.

Сила духа – это качество, которое дорогого стоит

Силу духа можно воспитать в себе, с нею не все рождаются. Для этого у нас впереди есть целая жизнь.

Как распознать сильных духом людей?

Они могут сомневаться в собственных мыслях

Люди с внутренним стержнем понимают, что разум часто расставляет нам ловушки, и потому держат под контролем назойливые и негативные мысли. Они критически относятся к тому, что говорит их ум и не тратят силы и время на обдумывание прошлых и вероятных событий.

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Они доверяют внутреннему голосу, но не позволяют эмоциям взять верх

Способность прислушиваться к себе, не погружаться в состояние аффекта – важный навык сильных духом людей. Они умеют владеть собой и отвечать за собственное поведение в экстренных ситуациях. Когда необходимо принять решение, они прислушиваются и к разуму, и к внутреннему голосу.

Они стрессоустойчивы

Сила духа позволяет этим людям в состоянии неопределенности и в стрессовой ситуации быть собранными, рассудительными и спокойными. Никакой стресс не выбьет их из колеи, потому что эти люди ежедневно развивают свою психологическую устойчивость.

Они спокойно относятся к критике в свой адрес

Люди с внутренним стержнем имеют адекватную самооценку, поэтому критика не может повлиять на их внутреннее состояние и отношение к себе. Они просто примут к сведению то, что услышат о себе и сделают правильные выводы.

Они практикуют самопомощь

Люди с внутренним стержнем умеют обходиться без посторонней помощи. Они «не прячут голову в песок», а делают все, чтобы позаботиться о себе и других. Сильные духом умеют восстанавливать свои ресурсы и разумно расходовать энергию.

Они никогда не сравнивают себя с другими

Внутренне сильные люди знают, что у каждого есть свои, персональные достижения. И понимают, что не стоит примерять на себя чужие успехи. Они сравнивают себя исключительно с собой, и с каждым днем стараются меняться к лучшему.

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Они умеют отпускать ситуацию, если не в состоянии ее изменить

Сильные духом люди реально делают наш мир чуть лучше. Их ресурс позволяет оказывать окружающим поддержку. Если в какой-то ситуации от них мало что зависит, просто отпускают ее. И дают событиям развиваться своим чередом.

Быть внутренне сильным человеком не просто. Потребуется серьезная работа над собой. Но если вы действительно приняли решение стать одним из них и взяли на вооружение эту информацию, ваши усилия не пропадут даром.опубликовано econet

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