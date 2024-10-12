7 признаков зрелых родителей

Рождение ребёнка не делает нас взрослыми автоматически, но это лучший повод учиться быть взрослым. Именно в отношениях с собственными детьми мы ВЗРОСЛЕЕМ быстрее всего, если позволим себе это. И на данном этапе гораздо выгоднее делать инвестиции не в игрушки, которых у современных детей и без того в избытке, а в собственное развитие, чтобы стать для ребёнка тем самым надёжным взрослым, с которого ему захочется брать пример

Любой родитель задаётся вопросом, как избежать проблем в отношениях с детьми. Поэтому, едва завидев на тесте на беременность две полоски, будущие мамы и папы бросаются скупать и читать книги по воспитанию. Да-да, сегодня быть родителем означает практически иметь второе высшее образование в области детской психологии и гармоничного развития.

7 правил зрелых родителей

Независимы в суждениях

Признают, что по одному и тому же вопросу возможны различные мнения

Осознают и принимают необходимость заботы о более слабых и беспомощных

Берут на себя ответственность за свои действия, чувства и т. п.

Понимают, что достижения ребёнка не равны их достижениям

Стараются воздерживаться от категоричных высказываний

Ставят в приоритет внутренние ценности, а не внешние

Однако, оказавшись один на один с настоящим живым, таким своим ребёнком, родители всё равно сталкиваются со множеством проблем. Чужие ещё неусвоенные знания путаются в голове, правильные алгоритмы действий вылетают из неё в нужный момент. Остаётся только растерянность и неуверенность в себе. Там, где пора принимать взрослые ответственные решения (т. е. на каждом шагу), многие молодые мамы и папы чувствуют себя потерянными мальчиками и девочками. Вот такой парадокс: кажется, что появление ребёнка придаёт человеку статус "взрослого" и "серьёзного", но именно в отношениях с детьми проявляется вся наша личностная незрелость.

Теория привязанности говорит о том, что главная задача родителей – быть для ребёнка надёжной опорой, обеспечивать ему ощущение безопасности, выстраивать уважительные отношения с правильной иерархией. Могут ли это обеспечить ребёнку психологически незрелые родители?

В традиционных обществах проблема последовательного прохождения всех этапов взросления решалась при помощи различных обрядов перехода (так называемых инициаций). Кроме того, роли родителей по отношению к детям и детей по отношению к родителям были расписаны достаточно чётко. А в воспитание детей всегда были включены старшие, более мудрые, родственники рода. В наши же дни эта традиция по большей части утеряна, вследствие чего общество в целом стало более инфантильным.

Получается, что мы, сегодняшние родители, пытаемся вырастить детей, не повзрослев ещё при этом сами. На самом деле, именно отсюда и проистекает большинство наших проблем.

Что же делать? Не заводить детей, пока не повзрослели сами? Но ведь процесс достижения зрелости – это процесс длиною в жизнь. Тем более что с точки зрения физиологии тоже существуют определённые ограничения наиболее благоприятного репродуктивного возраста.

То, что мы не достигли вершин мудрости к тому времени, как у нас появился ребёнок, это скорее правило, чем исключение. Первый шаг на пути к зрелости состоит в том, чтобы начать отслеживать ситуации, где проявляется эта незрелость. А уж отследив, пытаться начинать действовать из взрослой позиции.

Итак, зрелые родители:

1. Независимы в суждениях.

Это значит опираться при принятии решений, прежде всего, на себя. Мы же, родители, настолько зависимы от мнения различных гуру, книг по уходу за детьми и рекламы, что готовы следовать безоговорочно многочисленным советам о том, как воспитать паиньку / гения / олимпийского чемпиона (нужное подчеркнуть), даже не задумываясь, отзываются ли у нас эти советы и не противоречат ли они нашим ценностям.

Очень здорово, когда родители интересуются темой воспитания, ищут и находят мнения психологов и педиатров в интернете. Однако следует уделить внимание и тому, чтобы пропустить все советы через себя, отмести то, что не подходит, и взять на вооружение то, что уместно для своей конкретной ситуации. Вместо того, чтобы слепо следовать тому, что говорил доктор Спок, супруги Сирс, или кто бы то ни было.

2. Признают, что по одному и тому же вопросу возможны различные мнения.

Достаточно зайти на любой форум, чтобы понять, насколько мы далеки от этого в вопросах ухода за младенцами и воспитания детей. Пример тому многочисленные жаркие баталии на тему того, что лучше грудное вскармливание или искусственное, совместный сон или раздельный, слинги или коляски, педиатрический прикорм или педагогический.

Кажется, нет темы, по которой бы родители не нашли, из-за чего разругаться вдрызг. Так, недавно в инстаграме одной популярной мамы-блогера разразилась перепалка про то… нужно ли вешать бортики на детской кроватке.

Все родители и все дети разные, а единых рецептов воспитания и ухода не существует, как бы нас не пытались убедить в обратном те, кто продаёт эти рецепты в виде книг и семинаров. Если родители нашли подходящее решение своих проблем с организацией сна и питания младенца, поняли, что полчаса мультиков в день их ребёнку навредить не может, то лучше спокойно порадоваться этому, а не навязывать свою точку зрения другим.

3. Осознают и принимают необходимость заботы о более слабых и беспомощных.

Самые же главные страшилки, которыми пугают друг друга современные родители – про то, что ребёнка можно приучить к рукам, груди, родительской кровати. Мы настолько боимся того, что дети будут от нас зависеть, что стремимся приучить их к независимости, когда они к этому ещё совсем не готовы: "Пусть учится засыпать сам, в отдельной комнате", "Не надо на ручки, большая уже", "Не плачь, не маленький" и т. п.

Быть взрослым, значит принять тот факт, что первое – и весьма продолжительное – время, дети очень сильно зависят от нас. И в этом нет их злого умысла, это не говорит о том, что они избалованны или манипулируют нами. Это всего лишь показатель того, что у нашего биологического вида очень зависимые детёныши, и на то есть веские эволюционные причины.

Более того, чувство безопасности, которое даёт детям ощущение, что они могут положиться на "своих" взрослых, закладывает основу для здоровой привязанности и их независимости в будущем. Но это уже тема отдельной статьи.

4. Берут на себя ответственность за свои действия, чувства и т. п.

"Ты меня с ума сведёшь!" "У меня от тебя голова болит!" "Если бы ты нормально себя вела, я бы не кричал". "Не расстраивай маму!" Такие знакомые фразы, которые мы много раз слышали в детстве сами, и которые продолжаем транслировать собственным детям.

Однако ребёнок не должен нести ответственность за чувства взрослого человека – это для него слишком тяжёлая ноша. Ответственность за выстраивание отношений с ребенком несут, прежде всего, взрослые. И именно это обеспечивает ребёнку ту среду, где он может ощущать себя в безопасности и раскрывать свой потенциал.

Наши чувства даны нам природой, чтобы мы могли понимать, насколько нас устраивает или не устраивает то, что с нами происходит. Взрослая позиция в данном случае состоит в том, чтобы обозначать свои чувства экологичным образом – в трёхчастном я-высказывании. Выглядит это так: "Когда ты кричишь, я начинаю раздражаться, потому что для меня это значит…"

А вот тут уже простор для вариантов, потому что для каждого родителя это может значить разное: для одного это неуважение, для другого признак потери авторитета, а третьего просто тревожит невозможность понять, что же нужно ребёнку. Именно так мы можем узнать о том, что для нас важно в отношениях.

5. Понимают, что достижения ребёнка не равны их достижениям.

Помните, как в детстве нам нравилось хвастаться перед друг другом "Да мой папа побьёт твоего!", "А мой папа больше зарабатывает!" Как будто это добавляло крутости нам самим. Только для детей ещё уместно, не отделять отцовские достижения от своих собственных. А сколько же взрослых грешат тем, что "меряются детьми": "Наш-то уже в этом возрасте вовсю переворачивался", "А наша девочка в год заговорила предложениями, а в три на китайском", "Вы ещё в развивашки не ходите? А мы уже танцуем и поём".

Порой, доходит до абсурда: на детских площадках родители подзуживают детей: "Вот смотри, Петя уже как высоко залезает, и ты попробуй. Наперегонки побегайте, кто быстрее?" Что стоит за этим желание родителей соревноваться достижениями детей, как не собственная неуверенность в том, что им самим есть, чем похвастаться? А уж о том, с какой маниакальной настойчивостью родители, порой, выставляют детей участвовать в детских конкурсах или сниматься в рекламе на телевидении, чтобы потешить собственное тщеславие, и говорить не приходится.

Да, хорошо, когда родители уделяют время и средства развитию ребёнка. Да, прекрасно, если ребёнок развивает свои таланты в том, что ему действительно нравиться. Да, естественно, что родителям хочется гордиться чадом и видеть, что вложенные усилия окупаются. Вот только примеры печальных судеб детей-звёзд, родители которых были чрезмерно увлечены идеей прославить их и прославиться самим, слишком хорошо известны.

6. Стараются воздерживаться от категоричных высказываний.

Зрелость это вообще про то, чтобы употреблять слова "всегда", "никогда", "все", "никто" как можно реже. Мы же частенько угрожаем детям : "Никогда тебя больше не поведу в парк / не куплю мороженое, если ты так себя ведёшь", "Вот вечно ты свои игрушки разбрасываешь", "Хоть бы раз послушал старших". Ну и на самый крайний случай: "Никогда тебя не прощу. Ты мне больше не сын / не дочь".

Мы ведь прекрасно знаем, что поведём, и купим, и простим, просто в пылу чувств не хватает корректности, чтобы высказать своё недовольство иным, взрослым образом. Получается, мало того, что мы отталкиваем ребёнка этими нереалистичными угрозами, но ещё и учим ребёнка строить ощение на манипуляциях и угрозах.

Наши отношения с ребёнком гораздо больше сиюминутного недовольства и обид. Что если попробовать сфокусироваться на настоящем моменте: "Сейчас я очень расстроена, тем что…" "В данный момент мне не хочется разговаривать с тобой, мне нужно побыть одному". "Пока я не готова тебя простить, мне нужно остыть".

7. Ставят в приоритет внутренние ценности, а не внешние.

Во-первых, конечно речь идёт о том, что для многих сегодня быть родителями это покупать груды ненужных и даже вредных для ребёнка вещей в надежде почувствовать себя правильными мамами и папами. Если бы это было не так, реклама не могла бы так запросто манипулировать нами, уверяя, что только эти высокотехнологичные ходунки или эта детская кроватка супер-трансформер – именно то, что нужно для гармоничного развития ребёнка.

Во-вторых, родители увлекаются идей регулировать поведение ребёнка покупками и подарками: "Если хорошо закончит четверть, купим новый смартфон", "Если приберёшься в комнате, поиграешь в компьютер". Всё это воспитывает в ребёнке ориентацию на внешние ценности и стимулы. А потом родители недоумевают: "Вот всё же есть, что ему ещё надо?"

Что надо нашим детям, так это, чтобы мы учили их слушать себя, осознавать свои потребности, видеть, что раскрытие своего потенциала и польза, которую они могут принести обществу, намного важнее всего того, что можно купить за деньги.

В заключение хочется сказать, что рождение ребёнка не делает нас взрослыми автоматически, но это лучший повод учиться быть взрослым. Именно в отношениях с собственными детьми мы взрослеем быстрее всего, если позволим себе это. И на данном этапе гораздо выгоднее делать инвестиции не в игрушки, которых у современных детей и без того в избытке, а в собственное развитие, чтобы стать для ребёнка тем самым надёжным взрослым, с которого ему захочется брать пример.



Как достичь личностной зрелости и стать таким родителем, это вопрос достойный нескольких отдельных статей или даже целой книги. Но первый шаг – признать наличие проблемы и начать отслеживать, где в отношениях с детьми мы сами ведём себя как дети – мы сделали сегодня. опубликовано econet

Автор Ирина Гифт

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