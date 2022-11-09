7 стилей воспитания: КАК влияет каждый из них на взрослую ЖИЗНЬ

Хороший родитель, воспитывая ребёнка, воспитывает себя! Поэтому иногда говорят о том, что дети воспитывают родителей.

Всё гениальное просто - это верно и для воспитания! Главные принципы - это любовь, личный пример, последовательность - просто замечательные советы в статьях по воспитанию «идеального» человека! В то же время необходимо знать не только общие рекомендации, но и влияние стиля воспитания на появление как желательных, так и непредвиденных черт характера.

Секреты УСПЕШНОГО воспитания

Один и тот же стиль воспитания по отношению к детям с разным психотипом, формирует и совершенно различные черты характера. Именно поэтому терпят крах те родители, которые думают, что придерживаясь какой-то жёсткой схемы воспитания (пусть и опытного педагога), можно получить предсказуемый результат. Воспитание это постоянный творческий процесс взаимодействия родителей, воспитателей, учителей, окружающих взрослых, с детьми. Значение имеет и социально-исторический период, в котором родился и развивается человек.

Основа личности, конечно, закладывается в семье. Далее ребёнок в социуме, нанизывает на эту основу, свой личный жизненный опыт, иногда вступая в конфликт с установками, которые заложены в семье и декларируемые средствами массовой информации.

Гармония - это баланс внутренних установок, взглядов, убеждений с тем, что происходит в семье, на работе, в стране, в мире! Поэтому наше движение вперёд - это поиск баланса, в том числе и в воспитании.

Дети отличаются от взрослых тем, что действуют импульсивно и непосредственно. Это главный признак здорового и доверяющего окружающему миру ребёнка дошкольного возраста.

Если этого не происходит, то скорее всего, в семье неблагоприятная обстановка, внутренний конфликт (проблемы) обоих или одного из родителей, скандалы, непоследовательное воспитание ребенка, подкрепление индивидуализма и эгоизма, стяжательство, игнорирование мнения всех членов семьи одним, подавление инициативы ребёнка, слабая дисциплина, неорганизованность досуга или напротив отсутствие свободного времени у детей за счет чрезмерной обучающей нагрузки и гиперопеки, излишний контроль за каждым шагом.

В раннем детстве малыш не умеет выражать собственные эмоции, поэтому отражает эмоции окружающих его людей. Таким образом, если уникальная система отношений между ребёнком и окружением регулируется положительными эмоциями, то очевидно, что мотив желания радости станет нормой для него. А это ведь именно то, что хотят родители для своих детей - счастье в жизни!

Давайте теперь рассмотрим несколько стилей воспитания, которые возможны в семье. Это поможет понять более конкретно, как наши отношения мешают оптимально адаптироваться в социуме ребёнку. Что надо постараться изменить в семье и в себе, чтобы развивать своего ребёнка здоровой и позитивной личностью. Хороший родитель, воспитывая ребёнка, воспитывает себя! Поэтому иногда говорят о том, что дети воспитывают родителей.

Стили воспитания и их влияние на взрослую жизнь человека

«Отстраненный стиль воспитания»

Возможно, отсутствие главы в семье, перекладывание своих родительских обязанностей на воспитателей, учителя, неумение или нежелание ориентировать и поддерживать ребенка на успешную деятельность, постоянное озвучивание жалоб родителями на трудную жизнь. Такой стиль воспитания может сформировать человека с низким самоконтролем, низкой самооценкой, неумением извлечь опыт из проблемной ситуации, неумением управлять собой в трудных ситуациях.

Вывод: надо чётко распределить роли в семье, обязанности между членами семьи, в том числе и ребёнка, следим за их выполнением ,объясняем ребёнку, что значит «надо», прекращаем «ныть» и пугать ребёнка трудностями.

«Опекающий стиль воспитания»

Директивный опекающий стиль воспитания , где ребёнок полностью формируется под влиянием установок родителей и контролем за их выполнением. Распространён в патриархальных социальных обществах, считается консервативным. Формирует, как правило, хороших исполнителей, которые стремятся к достижениям через развитие, обладающих волевыми качествами.

В то же время, если ребёнок чувствительный, с базовой тревожностью, то такой стиль воспитания может привести к нервным срывам и не осознаваемым негативным реакциям, агрессии. Если исполнитель и оказывается на руководящей должности, то бывает, крайне импульсивен и непредсказуем из-за постоянного стресса, ведь ему трудно принимать самостоятельное решение.

Вывод: пытаемся понять, почему мы так воспитываем? То ли это подражание родительской семье, то ли наиболее быстрый способ получить видимость порядка, размеренности, значит, есть повод разобраться в своих страхах, целях. В любом случае не стоит ждать от ребёнка счастливого смеха и высоких достижений с таким стилем воспитания.

«Отверженный в большой семье».

Воспитание личности в большой семье при общей доброжелательной обстановке, высоким доходом, но отсутствием понимания ребенка и предпочтением родителями братьев и сестер проявляется в противопоставлении ребёнком своих интересов по отношению к остальным членам семьи. Формирует личность предприимчивую в разрешении конфликтных ситуаций, а если ребёнок любознательный, чувствительный и управляем, то очень направлен на позитивные социальные ценности. Однако в сложной проблемной ситуации не выдерживает высоких стрессовых нагрузок, возможны срывы.

Вывод: в большой семье распределяем внимание и поддержку по возможности соответственно возрасту и равноценно.

«Депрессивные состояния на фоне финансовых проблем»

Воспитание родителями, демонстрирующими подавленное настроение и конфликтующими из-за финансовых проблем. Формирует проявление стремления к самоутверждению без умения управлять собой в трудных жизненных ситуациях.

Вывод: повышение общей культуры общения, совместный поиск решения финансовых проблем. Даже если нет причин для веселья, ребёнок не обязан разделять с родителями взрослые проблемы. Иначе вырастите асоциальную; личность.

«Материнское воспитание с элементами снисходительности»

Подавляет волевые качеств ребёнка. Формирует у ребёнка пассивность, не умение реально оценивать свои желания и возможности. Большие притязания к миру.

Вывод: дать ребёнку больше самостоятельности, например выбор одежды на прогулку , спрашивать о предпочтениях в еде и т.д. где поддерживается самостоятельное принятие решения на базе желаний(без фанатизма). Маме разобраться со своими страхами, причинами недоверия к миру.

«Либеральный стиль воспитания»

Ребёнку дают проявлять свои желания максимально возможно, за исключением ситуаций опасных для жизни. Формирует яркое проявление чувств, настроений, мыслей. Демонстративный тип со стремлением к самоутверждению. Любую негативную ситуацию преувеличивает и очень эмоционально и болезненно реагирует на неё. Возможно отсутствие в ребенке понимания личных и социальных границ. Ему трудно будет бесконфликтно разрешать проблемы, что может приводить к неконструктивным формам поведения.

Вывод: разумные границы всё же необходимы. Родителям надо выражать свои эмоции и мнение там, где ребёнок нарушает чужие границы.

«Воспитание телесными наказаниями»

Проявляется в пассивности и управляемости личности. Легко идёт на поводу у другой более сильной как физически, так и психически личности. Если от природы ребёнок имеет лидерские задатки, то становится очень агрессивным по отношению к более слабым.

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Вывод: прекращаем насилие пока не превратили ребёнка в потенциального преступника. Если родители любят друг друга, даже имея низкий доход, то личность ребёнка формируется с направленностью к саморазвитию, к высоким достижениям, самореализации.

Это только примеры, как Вы понимаете, вариантов может быть очень много. Наверное, Вы заметили из описанных выше стилей, что на формирование личности более всего влияют такие факторы, как:

Структура семьи: полная или не полная, несколько детей или один, сюда можно добавить, что наличие старшего поколения в воспитании имеет позитивное значение. В работе с клиентами является одним из ресурсов для восстановления цельной и успешной личности после кризисных периодов в жизни, так как бабушки и дедушки менее критичны к внукам, чем родители и ребёнок чувствуя безусловную любовь, сохраняет ощущение принятия своей личности на всю оставшуюся жизнь, даже, если и забывает об этом. Поэтому добрая, мудрая няня для малыша, общение с пожилой хорошей соседкой, если нет бабушек, весьма желательно.

полная или не полная, несколько детей или один, сюда можно добавить, что наличие старшего поколения в воспитании имеет позитивное значение. В работе с клиентами является одним из ресурсов для восстановления цельной и успешной личности после кризисных периодов в жизни, так как бабушки и дедушки менее критичны к внукам, чем родители и ребёнок чувствуя безусловную любовь, сохраняет ощущение принятия своей личности на всю оставшуюся жизнь, даже, если и забывает об этом. Поэтому добрая, мудрая няня для малыша, общение с пожилой хорошей соседкой, если нет бабушек, весьма желательно. Способы разрешения конфликтов и их типы: избегание, агрессия, беседа, равнодушие, жалобы…

избегание, агрессия, беседа, равнодушие, жалобы… Формирование самостоятельности: гиперопека или напротив безучастность.

гиперопека или напротив безучастность. Участие членов семьи в контроле над ребенком: лучше всего, если в этом вопросе роли распределены: например мама контролирует выполнение санитарно-гигиенических процедур, а папа порядок на детской территории.

лучше всего, если в этом вопросе роли распределены: например мама контролирует выполнение санитарно-гигиенических процедур, а папа порядок на детской территории. Способы наказания: последствия насилия описаны выше, адекватно наказание соизмеримое проступку, например, если ребёнок разбил чашку, то достаточно простого сожаления и объяснения, а не бурного возмущения, ведь ребёнок и сам расстроен из-за неловкости. Так формируется доверие, когда малыш знает, что его всегда поддержат и поймут в семье!

Доверие между членами семьи создаёт безопасную среду для формирования личности, чувство опоры для любых начинаний в будущем.

Вывод: любим друг друга, рожаем детей больше одного. Среднего достатка вполне достаточно для воспитания успешной личности. Главное, как было сказано вначале статьи: научиться любить и быть последовательными!опубликовано econet.ru.

Автор Эрика Картвели

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