7 уровней денежного мышления. А на каком Вы?

Размышления психолога о роли денег в нашей жизни. Узнайте, на каком уровне мышления о деньгах находитесь Вы.

Я мыслю, значит я существую! Если я мыслю не правильно, значит я влачу жалкое существование. Проверьте, на каком из 7 уровней денежного мышления вы находитесь, и задумайтесь, каким образом перейти на другой. Наше сознание, наши установки к чему угодно определяют наше бытие. Тот уровень, на котором мы существуем. Денежное мышление - это отношение к деньгам, которое определяет уровень нашей жизни.

7 уровней отношения к деньгам: на каком живете Вы?

1. Уровень выживания. Или уровень нищенского сознания, который обеспечивает почти такое же и существование. Денег хватает только на приобретение самого необходимого: одежды, питания и оплату жилья. Жизнь человека на этом уровне можно описать такими понятиями, как: "едва свожу концы с концами", "займи десятку до зарплаты", "может взять еще один кредит?".

2. Уровень бытия. Денег хватает уже не только на задачи выживания, но и на небольшие желания. Это все еще уровень кредитов. Человек позволяет себе простые удовольствия: новый телефон, отпуск раз в год, новая одежда, часики. Сколько заработали, столько и потратили. Только отдали кредит за колечко, берем новый на путешествие. Только закрыли вопрос выживания и захотели комфорта, сразу перескочили на этот уровень.

3. Уровень импульсных желаний. Денег хватает на все желания: дорогие поездки, машина, модные гаджеты и брендовая одежда. У человека стабильная работа на топовых позициях, приличные заработки. Уровень социального статуса, стабильности. На этому ровне много работы, и почти не остается времени на семью и хобби. Достижение целей и признания на работе отнимает всю энергию и силы. Это уровень самолюбования: я могу достигать своих целей и зарабатывать много денег.

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4. Уровень потока. На этом уровне деньги нужны для самореализации и развития. Люди здесь развивают свои хобби и заняты задачами саморазвития. Жизнь яркая и насыщена впечатлениями. Для заработка прилагается средний уровень усилий. Деньги - ничто, главное личностный рост. Обычно на этом уровне у людей уже есть приличная финансовая подушка безопасности.

5. Уровень творения. Уровень полного самовыражения и поиска своего пути. Человек нашел себя и творит свою реальность. Здесь нужны большие усилия, но и финансовый поток соответствует им. Это уровень мастерства, которое приносит большие деньги.

6. Уровень интуиции. На этом уровне деньги нужны не столько как средство реализации и достижения целей, сколько для максимального познания себя и мира. Люди этого уровня часто путешествуют, открывают для себя новые миры. Это уровень идеального познания. Деньги теряют свой смысл, уступая место духовным исканиям.

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7. Уровень осознанности. Уровень жизни в удовольствие через естественное бытие. Деньги нужны на самое необходимое. Приходит осознание своего места в мире. Это уровень ухода из мира стереотипов в отношении денег. Деньги здесь инструмент духовного пути через трансформацию себя и помощи другим людям.

Деньги это энергия, сперва мы ее добываем, приумножаем, а затем тратим, отдаем.опубликовано econet

Автор Александр Молярук

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