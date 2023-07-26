7 вещей, которые помогут сохранить отношения

Все мы стремимся сохранить наши отношения с любимым человеком как можно дольше, а в идеале на протяжении всей нашей совместной жизни, но, к сожалению, далеко не всем это удается.

Есть 7 вещей, которые вам просто необходимо иметь, если вы действительно настроены укрепить, улучшить, а главное сохранить ваши отношения на всю жизнь.

Простые советы, которые помогут жить вместе долго и счастливо

Вот, что именно это за вещи:

1. Всегда ложитесь спать вместе

Да, вот такой вот, на первый взгляд, обычный и довольно обыденный ритуал, но он действительно очень сближает и укрепляет ваши отношения, поэтому не игнорируйте его, а просто сделайте хорошей и приятной привычкой каждый ваш день заканчивать крепким и здоровым сном в объятиях друг друга. Поверьте, результат такого совместного сна вас приятно удивит.

2. Всегда гуляйте, держась за руки

Еще один, казалось бы, обычный ритуал, но почему-то чем дольше люди встречаются или уже даже живут вместе, тем реже они продолжают это делать, а зря. Ведь держась за руки, вы как бы обмениваетесь своими энергиями, своим теплом и любовью с вашим партнером. Да и просто хотите показать друг другу и как будто всему миру, что вы действительно есть друг в друга и вы гордитесь этим. Ведь вы нашли своего человека и теперь вы действительно счастливы и влюблены в него.

3. Качественно и интересно проводите вместе время

Да, все знают, что иногда в отношениях нужно давать возможность побыть одному, чтобы еще больше заскучать друг за другом, и это действительно правда. Но и не стоит недооценивать время, которое вы проводите вместе. Просто проводите его качественно и действительно интересно для вас обоих, а не только в постели, хотя, секс, конечно, это тоже, безусловно, очень важно в отношениях.

Смейтесь вместе, смотрите фильмы, читайте и слушайте музыку вместе, путешествуйте и пробуйте что-то новое. Готовьте, танцуйте, устраивайте себе свидание в какие-то новые, необычные места или наоборот - места, которые являются особенными для вас обоих. Одним словом, найдите то, что вас объединяет и создавайте ваши собственные новые и приятные мгновения и воспоминания вместе.

4. Доверяйте, раскрывайте свои сердца и объятия навстречу друг другу

Да, иногда полностью кому-то довериться бывает крайне сложно, но если вы не можете сделать этого с вашим любимым человеком, если не можете почувствовать себя в полной безопасности рядом с ним, тогда зачем вам вообще такие отношения ...?

Поэтому нежно поцелуйте вашего любимого человека, а тогда просто доверьтесь и прыгните в его объятия. Поверьте, он вас поймает, ведь как иначе ...?

5. Показывайте как сильно вы любите и цените своего партнера

Говорите ему комплименты, хвалите его, поощряйте, помогайте по дому, делайте какие-то приятные ему вещи, сюрпризы или подарки. Поддерживайте и всегда верьте в него, ведь вам же так повезло с ним! Ну, а если вы так совсем не думаете, тогда зачем вы вообще вместе ...?

6. Учитесь отпускать, принимать и прощать

Все это очень важно для сохранения отношений. Ведь все мы люди, а нам свойственно иногда ошибаться. Поэтому учитесь мириться, прощать и отпускать ваши какие-то обиды или ожидания, злость и негатив или, возможно, ревность относительно вашего партнера.

Лучше учитесь принимать его таким, какой он есть, а еще сосредоточьтесь на его положительных сторонах и качествах и акцентируйте внимание именно на них. Ведь мы, в конце концов, получаем в жизни именно то, что умножаем и о чем больше и чаще всего думаем. Всегда помните об этом и вот тогда-то и начнут происходить настоящие чудеса в вашей с партнером жизни, поверьте мне…

7. Учитесь слушать, чтобы слышать и понимать, а говорить, чтобы не обидеть друг друга

Просто искренне и по душам говорите друг с другом. Так вы еще больше сблизитесь и, возможно, узнаете еще много нового и интересного друг о друге, даже если вы уже давно встречаетесь или просто уже давно живете вместе одной семьей. А вот перед тем, как самим что-то сказать всегда думайте, а как будет вашему партнеру такое услышать от вас? Не обидят и не зацепят ли за живое его ваши слова? Одним словом, всегда думайте перед тем, как что-то говорить, а не уже после этого.

И даже если рядом нет вашего партнера, и вы просто что-то кому-то рассказываете о нем, то говорите о нем так, как будто он мог бы сейчас вас услышать, то есть только что-то хорошее. А лучше вообще ни с кем его не обсуждайте, даже с родными и друзьями. Ведь ваши отношения и все, что в них происходит касается исключительно только вас двоих. Да и потом, как говорится, слов на ветер не выкинешь ... Берегите друг друга. Удачи Вам!опубликовано econet

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Автор Виктория Кирста

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